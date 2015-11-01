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イーサリアムクラシック (ETC) 本日のテクニカル分析

イーサリアムクラシック (ETC) 本日のテクニカル分析

イーサリアムクラシック 分析ページでは、AIによって生成された ETC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で イーサリアムクラシック の分析内容について詳しくご覧ください。

イーサリアムクラシック (ETC) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$6.52---1.37%-6.73%-32.86%
イーサリアムクラシック 価格について詳しく知る

イーサリアムクラシック テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる イーサリアムクラシック の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 9
中立 2
購入 15
移動平均:中立売却 6中立 0購入 8
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
6.5103
6.5096
R2
6.5096
6.5092
R1
6.5093
6.509
PP
6.5086
6.5086
S1
6.5083
6.5082
S2
6.5076
6.508
S3
6.5073
6.5076

イーサリアムクラシック 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.13M
$11.41 M
$11.54 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$2.68 M
3日間のアクティブ売却額
$2.67 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.22M
7日間のアクティブ購入額
$5.83 M
7日間のアクティブ売却額
$6.05 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

イーサリアムクラシック 資本フロー

純流入ETCUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.05 M6.53
2026-08-07-$0.21 M6.49
2026-08-06-$0.26 M6.41
2026-08-05-$0.51 M6.45
2026-08-04$0.12 M6.59

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

イーサリアムクラシック についてさらに詳しく知る

MEXCの イーサリアムクラシック (ETC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、イーサリアムクラシック ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ETC/USDT
$6.52
$6.52$6.52
+0.30%
6.50K (USDT)
ETC/USDC
$6.511
$6.511$6.511
+0.03%
8.23K (USDT)
ETC/BTC
$0.0001
$0.0001$0.0001
-0.19%
1.27K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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ETC
USD
USD

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