イーサリアムクラシック (ETC) 本日のテクニカル分析 イーサリアムクラシック 分析ページでは、AIによって生成された ETC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で イーサリアムクラシック の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

イーサリアムクラシック (ETC) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $6.52 -- -1.37% -6.73% -32.86%

イーサリアムクラシック テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる イーサリアムクラシック の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 9 中立 2 購入 15 移動平均 : 中立 売却 6 中立 0 購入 8 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 2 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 6.5103 6.5096 R2 6.5096 6.5092 R1 6.5093 6.509 PP 6.5086 6.5086 S1 6.5083 6.5082 S2 6.5076 6.508 S3 6.5073 6.5076

イーサリアムクラシック 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.13M $11.41 M $11.54 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $2.68 M 3日間のアクティブ売却額 $2.67 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.22M 7日間のアクティブ購入額 $5.83 M 7日間のアクティブ売却額 $6.05 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 イーサリアムクラシック 資本フロー 純流入 ETCUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.05 M 6.53 2026-08-07 -$0.21 M 6.49 2026-08-06 -$0.26 M 6.41 2026-08-05 -$0.51 M 6.45 2026-08-04 $0.12 M 6.59 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。