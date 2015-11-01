イーサリアムクラシック (ETC) 本日のテクニカル分析
イーサリアムクラシック 分析ページでは、AIによって生成された ETC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で イーサリアムクラシック の分析内容について詳しくご覧ください。
イーサリアムクラシック (ETC) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$6.52
|--
|-1.37%
|-6.73%
|-32.86%
イーサリアムクラシック テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる イーサリアムクラシック の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
購入
売却 9
中立 2
購入 15
|移動平均:
|中立
|売却 6
|中立 0
|購入 8
|テクニカル指標:
|購入
|売却 3
|中立 2
|購入 7
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
6.5103
6.5096
R2
6.5096
6.5092
R1
6.5093
6.509
PP
6.5086
6.5086
S1
6.5083
6.5082
S2
6.5076
6.508
S3
6.5073
6.5076
イーサリアムクラシック 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.13M
$11.41 M
$11.54 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$2.68 M
3日間のアクティブ売却額
$2.67 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.22M
7日間のアクティブ購入額
$5.83 M
7日間のアクティブ売却額
$6.05 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
イーサリアムクラシック 資本フロー
純流入ETCUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|$0.05 M
|6.53
|2026-08-07
|-$0.21 M
|6.49
|2026-08-06
|-$0.26 M
|6.41
|2026-08-05
|-$0.51 M
|6.45
|2026-08-04
|$0.12 M
|6.59
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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