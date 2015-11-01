この分析では、AIモデルを活用して イーサリアムクラシック の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の ETC 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

ETC_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢6.4036を上回る0.0364単位の位置で推移しています。価格はS1とR1によって形成される狭いレンジ内に収まっています。移動平均線システムは強気の並びを見せており、7つのMAおよびEMAがすべて買いシグナルを示唆しています。また、中枢ポイントは現在の相場の振れ幅の中心部に位置していることが確認されています。 MACD指標はデッドクロスの状態を記録しており、速い線と遅い線が下方へ交差しています。RSIは中立的な領域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な値は見られません。KDJおよびStochRSIの数値はまだ未確定ですが、ボラティリティは通常の範囲に留まっています。短期的な勢いには層が見られ、トレンド系指標とオシレーター系指標の方向性が一致していません。ボリンジャーバンドの広がり状態はまだ確認されておらず、価格は中央バンド付近で推移しています。 直近の抵抗ラインはR1の6.5063であり、現行価格から0.0663単位の距離にあります。一方、直近のサポートラインはS1の6.2813で、現行価格から0.1587単位の距離に位置しています。さらに遠方の参考レベルとしては、R2の6.6286およびS2の6.1786が挙げられます。上下のスペースは非対称で、下側の緩衝スペースの方が上側よりも大きい構造となっています。重要な中枢ポイントである6.4036は、即時の買い・売りの分岐点として機能しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。