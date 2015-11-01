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本日の イーサリアムクラシック のライブ価格は 6.52 JPY です。ETC の時価総額は 1,024,343,154.591324408 JPY です。日本 のリアルタイムの ETC から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の イーサリアムクラシック のライブ価格は 6.52 JPY です。ETC の時価総額は 1,024,343,154.591324408 JPY です。日本 のリアルタイムの ETC から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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イーサリアムクラシック ロゴ

イーサリアムクラシック価格(ETC)

1 ETC から JPY へのライブ価格：

¥1,023.64
¥1,023.64¥1,023.64
+0.46%1D
JPY
イーサリアムクラシック (ETC) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:24:22 (UTC+8)

イーサリアムクラシック 本日の価格

イーサリアムクラシック (ETC) の本日のライブ価格は ¥ 6.52 で、直近24時間で 0.46% 変動しました。現在の ETC から JPY への変換レートは、¥ 6.52 につき ETC です。

イーサリアムクラシック は現在、時価総額 ¥ 1.02B#53 位、循環供給量は 157.11M ETC です。直近24時間の ETC は、¥ 6.45 (安値) から ¥ 6.56 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 27,656.75759376、史上最安値は ¥ 71.03402414917945898 です。

短期的なパフォーマンスでは、ETC は直近1時間で +0.15%、直近7日間で -1.37% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 42.24K に達しました。

イーサリアムクラシック (ETC) 市場情報

No.53

¥ 1.02B
¥ 1.02B¥ 1.02B

¥ 42.24K
¥ 42.24K¥ 42.24K

¥ 1.37B
¥ 1.37B¥ 1.37B

157.11M
157.11M 157.11M

210,700,000
210,700,000 210,700,000

210,700,000
210,700,000 210,700,000

74.56%

0.05%

2015-11-01 00:00:00

¥ 118.1111
¥ 118.1111¥ 118.1111

ETC

イーサリアムクラシック の現在の時価総額は ¥ 1.02B、24時間取引高は ¥ 42.24K です。ETC の循環供給量は 157.11M、総供給量は 210700000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.37B です。

イーサリアムクラシック 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 6.45
¥ 6.45¥ 6.45
24H 最安値
¥ 6.56
¥ 6.56¥ 6.56
24H 最高値

¥ 6.45
¥ 6.45¥ 6.45

¥ 6.56
¥ 6.56¥ 6.56

¥ 27,656.75759376
¥ 27,656.75759376¥ 27,656.75759376

¥ 71.03402414917945898
¥ 71.03402414917945898¥ 71.03402414917945898

+0.15%

+0.46%

-1.37%

-1.37%

イーサリアムクラシック (ETC) 価格履歴 JPY

イーサリアムクラシック の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +4.6872+0.46%
30日¥ -0.47-6.73%
60日¥ -0.39-5.65%
90日¥ -3.19-32.86%
イーサリアムクラシック 本日の価格変動

本日 ETC は、 ¥ +4.6872 (+0.46%) の変動を記録しました。

イーサリアムクラシック 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.47 (-6.73%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

イーサリアムクラシック 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ETC は、 ¥ -0.39 (-5.65%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

イーサリアムクラシック 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -3.19 (-32.86%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

イーサリアムクラシック (ETC) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

イーサリアムクラシック 価格履歴ページ を今すぐチェック。

イーサリアムクラシック の分析

この分析では、AIモデルを活用して イーサリアムクラシック の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

イーサリアムクラシック 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の ETC 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

ETC_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢6.4036を上回る0.0364単位の位置で推移しています。価格はS1とR1によって形成される狭いレンジ内に収まっています。移動平均線システムは強気の並びを見せており、7つのMAおよびEMAがすべて買いシグナルを示唆しています。また、中枢ポイントは現在の相場の振れ幅の中心部に位置していることが確認されています。 MACD指標はデッドクロスの状態を記録しており、速い線と遅い線が下方へ交差しています。RSIは中立的な領域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な値は見られません。KDJおよびStochRSIの数値はまだ未確定ですが、ボラティリティは通常の範囲に留まっています。短期的な勢いには層が見られ、トレンド系指標とオシレーター系指標の方向性が一致していません。ボリンジャーバンドの広がり状態はまだ確認されておらず、価格は中央バンド付近で推移しています。 直近の抵抗ラインはR1の6.5063であり、現行価格から0.0663単位の距離にあります。一方、直近のサポートラインはS1の6.2813で、現行価格から0.1587単位の距離に位置しています。さらに遠方の参考レベルとしては、R2の6.6286およびS2の6.1786が挙げられます。上下のスペースは非対称で、下側の緩衝スペースの方が上側よりも大きい構造となっています。重要な中枢ポイントである6.4036は、即時の買い・売りの分岐点として機能しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

イーサリアムクラシック の価格に影響を与える要因は何ですか？

Ethereum Classic（ETC）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場のセンチメントと投資家の信頼度
2. ビットコインの価格動向（相関効果）
3. ネットワークのセキュリティおよびハッシュレートの変化
4. 開発の最新情報とプロトコルの改善
5. 取引量と流動性の水準
6. 規制に関するニュースやコンプライアンス上の問題
7. 他のスマートコントラクトプラットフォームとの競争
8. マイニングの収益性とマイナーの支持
9. 取引所への上場および上場取り下げ
10. 暗号資産市場全体のトレンド

これらの要因が相互に作用し、ETC市場における価格変動を生み出しています。

人はなぜ今日 イーサリアムクラシック の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のイーサリアムクラシック（ETC）の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。価格の変動は、トレーダーが変動の激しい暗号資産市場における機会とリスクを特定するのに役立ちます。

イーサリアムクラシック の価格予測

イーサリアムクラシック (ETC) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ETC の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
イーサリアムクラシック (ETC) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、イーサリアムクラシック の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
イーサリアムクラシック が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ETC の 2026–2027 年の価格予測は イーサリアムクラシック 価格予測 ページでご確認いただけます。

イーサリアムクラシック について

Ethereum Classic (ETC)は、スマートコントラクトをサポートするオープンソースのブロックチェーンベースの暗号通貨です。これは、DAO攻撃の対処方法についての意見の相違から、元のEthereum (ETH)ネットワークからハードフォークした結果、2016年に作成されました。ETCは、ビットコインと同様に、Proof-of-Work (PoW)という合意形成メカニズムの下で運用されており、元のEthereumブロックチェーンを維持し、古い取引記録をそのまま保持しています。ETCの一般的な目的は、ブロックチェーンを介して分散型アプリケーション（dApps）と契約を促進し、開発者がアプリケーションを構築・管理し、ユーザーがそれらと対話することを可能にすることです。資産の発行モデルは上限が設定されており、最大供給量は210百万ETCです。

日本 で イーサリアムクラシック を購入して投資する方法

イーサリアムクラシック を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ETC の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は イーサリアムクラシック の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、イーサリアムクラシック (ETC) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、イーサリアムクラシック が即座にあなたのウォレットに入金されます。
イーサリアムクラシック (ETC) の購入ガイド

イーサリアムクラシック でできること

イーサリアムクラシック を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで イーサリアムクラシック (ETC) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

イーサリアムクラシック ( ETC ) とは何か

イーサリアムクラシック（ETC）は、暗号資産およびパブリックブロックチェーンです。 ETCは、Defiやその他のブロックチェーンとの相互運用性、安全なアプリ、スマートコントラクト、ピアツーピアトランザクションを専門としています。 ETCは、真に回復力のある分散型ネットワークになるための草の根コミュニティ主導の取り組みを通じて2016年に立ち上げられました。

ホワイトペーパー

イーサリアムクラシック資料

イーサリアムクラシック についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式イーサリアムクラシックウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Layer 1 (L1)Proof of Work (PoW)Smart Contract Platform

よくある質問： イーサリアムクラシック に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 20:24:22 (UTC+8)

イーサリアムクラシック (ETC) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

イーサリアムクラシック についてさらに詳しく知る

ETC USDT（先物取引）

ETC をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ETC USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの イーサリアムクラシック (ETC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、イーサリアムクラシック ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ETC/USDT
¥1,022.07
¥1,022.07¥1,022.07
+0.15%
6.80K (USDT)
ETC/USDC
¥1,022.07
¥1,022.07¥1,022.07
+0.01%
8.27K (USDT)
ETC/BTC
¥0.0157471
¥0.0157471¥0.0157471
+0.09%
1.27K (USDT)

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¥43.64600
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¥210.6469
¥210.6469¥210.6469

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¥152.6354
¥152.6354¥152.6354

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STONK

STONK

¥1.249249
¥1.249249¥1.249249

-5.72%

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¥14.37021
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¥9.239293
¥9.239293¥9.239293

+61.02%

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BluWhale AI

BLUAI

¥3.045643
¥3.045643¥3.045643

+53.88%

Audiera

Audiera

BEAT

¥388.99890
¥388.99890¥388.99890

+23.93%

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Solstice Finance

SLX

¥14.97309
¥14.97309¥14.97309

+22.00%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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