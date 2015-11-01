イーサリアムクラシック (ETC) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:24:22 (UTC+8)
イーサリアムクラシック 本日の価格
イーサリアムクラシック (ETC) の本日のライブ価格は ¥ 6.52 で、直近24時間で 0.46% 変動しました。現在の ETC から JPY への変換レートは、¥ 6.52 につき ETC です。
イーサリアムクラシック は現在、時価総額 ¥ 1.02B で #53 位、循環供給量は 157.11M ETC です。直近24時間の ETC は、¥ 6.45 (安値) から ¥ 6.56 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 27,656.75759376、史上最安値は ¥ 71.03402414917945898 です。
短期的なパフォーマンスでは、ETC は直近1時間で +0.15%、直近7日間で -1.37% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 42.24K に達しました。
イーサリアムクラシック (ETC) 市場情報
210,700,000
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210,700,000
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¥ 118.1111
¥ 118.1111¥ 118.1111
イーサリアムクラシック の現在の時価総額は ¥ 1.02B、24時間取引高は ¥ 42.24K です。ETC の循環供給量は 157.11M、総供給量は 210700000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.37B です。
イーサリアムクラシック 価格履歴 JPY
¥ 27,656.75759376
¥ 27,656.75759376¥ 27,656.75759376
¥ 71.03402414917945898
¥ 71.03402414917945898¥ 71.03402414917945898
イーサリアムクラシック (ETC) 価格履歴 JPY
イーサリアムクラシック の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +4.6872
|+0.46%
|30日
|¥ -0.47
|-6.73%
|60日
|¥ -0.39
|-5.65%
|90日
|¥ -3.19
|-32.86%
イーサリアムクラシック 本日の価格変動
本日 ETC は、 ¥ +4.6872 (+0.46%) の変動を記録しました。
イーサリアムクラシック 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ -0.47 (-6.73%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
イーサリアムクラシック 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、ETC は、 ¥ -0.39 (-5.65%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
イーサリアムクラシック 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -3.19 (-32.86%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
イーサリアムクラシック (ETC) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
イーサリアムクラシック 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の ETC 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
ETC_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢6.4036を上回る0.0364単位の位置で推移しています。価格はS1とR1によって形成される狭いレンジ内に収まっています。移動平均線システムは強気の並びを見せており、7つのMAおよびEMAがすべて買いシグナルを示唆しています。また、中枢ポイントは現在の相場の振れ幅の中心部に位置していることが確認されています。
MACD指標はデッドクロスの状態を記録しており、速い線と遅い線が下方へ交差しています。RSIは中立的な領域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な値は見られません。KDJおよびStochRSIの数値はまだ未確定ですが、ボラティリティは通常の範囲に留まっています。短期的な勢いには層が見られ、トレンド系指標とオシレーター系指標の方向性が一致していません。ボリンジャーバンドの広がり状態はまだ確認されておらず、価格は中央バンド付近で推移しています。
直近の抵抗ラインはR1の6.5063であり、現行価格から0.0663単位の距離にあります。一方、直近のサポートラインはS1の6.2813で、現行価格から0.1587単位の距離に位置しています。さらに遠方の参考レベルとしては、R2の6.6286およびS2の6.1786が挙げられます。上下のスペースは非対称で、下側の緩衝スペースの方が上側よりも大きい構造となっています。重要な中枢ポイントである6.4036は、即時の買い・売りの分岐点として機能しています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
イーサリアムクラシック の価格に影響を与える要因は何ですか？
Ethereum Classic（ETC）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：
1. 市場のセンチメントと投資家の信頼度
2. ビットコインの価格動向（相関効果）
3. ネットワークのセキュリティおよびハッシュレートの変化
4. 開発の最新情報とプロトコルの改善
5. 取引量と流動性の水準
6. 規制に関するニュースやコンプライアンス上の問題
7. 他のスマートコントラクトプラットフォームとの競争
8. マイニングの収益性とマイナーの支持
9. 取引所への上場および上場取り下げ
10. 暗号資産市場全体のトレンド
これらの要因が相互に作用し、ETC市場における価格変動を生み出しています。
人はなぜ今日 イーサリアムクラシック の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のイーサリアムクラシック（ETC）の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。価格の変動は、トレーダーが変動の激しい暗号資産市場における機会とリスクを特定するのに役立ちます。
イーサリアムクラシック の価格予測
イーサリアムクラシック (ETC) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ETC の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。イーサリアムクラシック (ETC) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、イーサリアムクラシック の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
イーサリアムクラシック が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ETC の 2026–2027 年の価格予測は イーサリアムクラシック 価格予測
ページでご確認いただけます。
イーサリアムクラシック について
Ethereum Classic (ETC)は、スマートコントラクトをサポートするオープンソースのブロックチェーンベースの暗号通貨です。これは、DAO攻撃の対処方法についての意見の相違から、元のEthereum (ETH)ネットワークからハードフォークした結果、2016年に作成されました。ETCは、ビットコインと同様に、Proof-of-Work (PoW)という合意形成メカニズムの下で運用されており、元のEthereumブロックチェーンを維持し、古い取引記録をそのまま保持しています。ETCの一般的な目的は、ブロックチェーンを介して分散型アプリケーション（dApps）と契約を促進し、開発者がアプリケーションを構築・管理し、ユーザーがそれらと対話することを可能にすることです。資産の発行モデルは上限が設定されており、最大供給量は210百万ETCです。
日本 で イーサリアムクラシック を購入して投資する方法
イーサリアムクラシック を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ETC の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は イーサリアムクラシック の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、イーサリアムクラシック (ETC) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、イーサリアムクラシック が即座にあなたのウォレットに入金されます。
イーサリアムクラシック でできること
イーサリアムクラシック を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで イーサリアムクラシック (ETC) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
イーサリアムクラシック ( ETC ) とは何か
イーサリアムクラシック（ETC）は、暗号資産およびパブリックブロックチェーンです。 ETCは、Defiやその他のブロックチェーンとの相互運用性、安全なアプリ、スマートコントラクト、ピアツーピアトランザクションを専門としています。 ETCは、真に回復力のある分散型ネットワークになるための草の根コミュニティ主導の取り組みを通じて2016年に立ち上げられました。
ホワイトペーパー
イーサリアムは、ヴィタリク・ブテリン氏によって創設されました。彼は19歳のときに、2013年にこの構想を初めて提唱しました。プロジェクトは2015年に、ガビン・ウッド氏を含む共同創設者グループとともに正式にローンチしました。ガビン・ウッド氏は、技術仕様の大部分を記述しました。現在、開発の調整は非営利団体であるイーサリアム財団（Ethereum Foundation）が主導しています。より広範なエコシステムは、複数のクライアントチーム、研究グループ、開発組織を含むように拡大しています。主要な貢献者は、イーサリアム財団、コンセンシス（ConsenSys）、および多数の独立した開発チームです。イーサリアムは、世界中で200人以上のアクティブなコア開発者および数千人のコントリビューターによって支えられ、引き続き分散型の方式で運営されています。定期的なコミュニティ・コールやイーサリアム改善提案（EIP）プロセスにより、開発が透明かつ協働的であることが保たれています。
イーサリアムは、誰でも利用可能なグローバルなコンピューターと見なすことができます。アプリケーションは単一のマシンに依存するのではなく、数千台のコンピューターにまたがって動作します。この分散型構造により、システムは非常に信頼性が高く、停止させることも極めて困難です。スマートコントラクトは、イーサリアム・バーチャル・マシン（EVM）内で実行されます。これは、このオンチェーンコードを実行するための専用環境です。ネットワークが過負荷になるのを防ぎ、リソースを公平に割り当てるために、イーサリアムでは「ガス」と呼ばれる手数料メカニズムを採用しています。各操作にはガスが必要であり、ユーザーはそのコストをETHで支払います。「ザ・マージ」（2022年9月）を経て、イーサリアムはプルーフ・オブ・ワークからプルーフ・オブ・ステークへと移行し、エネルギー消費量を99.95％以上削減するとともに、セキュリティと分散化を強化しました。バリデーターは、少なくとも32 ETHをステーキングすることで合意形成プロセスに参加しますが、小規模な保有者もステーキングプールを通じて依然として参加可能です。ネットワークは、50万以上のバリデーターによって支えられており、これらはセキュリティおよび継続的な運用の維持に貢献しています。
イーサー（ETH）は、イーサリアムのネイティブ資産であり、エコシステム全体でいくつかの機能を果たしています。その中心的な役割は、トランザクションおよびコンピューテーションに対する支払いです。ユーザーがトランザクションを送信すると、2つの手数料要素——ベースフィー（base fee）とプライオリティフィー（priority fee）——を支払います。ベースフィーは「バーン（burn）」され、つまり流通から永久に削除されます。一方、プライオリティフィーはバリデーター（validator）に支払われます。ベースフィーはネットワークの混雑状況に応じて自動的に調整され、需要が高まると上昇します。『ザ・マージ（The Merge）』以降、新たなETHはマイニングではなくステーキング報酬（staking rewards）を通じて発行されるようになり、バリデーターはコンセンサスのセキュリティ確保に貢献した対価としてこれらの報酬を得ます。現在の年間ETH発行率は約0.5%であり、かつてのマイニングによる発行率（約4.3%）よりも大幅に低くなっています。また、発行量の削減とベースフィーのバーンにより、ネットワーク利用が高まるとETHはデフレ的（deflationary）になる可能性があります。ETHの価値は、イーサリアム上でのその実用性および供給量の希少性に紐づいており、トランザクション送金からスマートコントラクトのデプロイに至るまで、あらゆる用途でETHが必須となります。
イーサリアムの開発ロードマップは、長期にわたってスケーラビリティ、セキュリティ、持続可能性の向上に焦点を当てています。「サージ（Surge）」と呼ばれる次の主要なマイルストーンでは、プロト・ダンクシャーディング（proto-danksharding）が導入され、トランザクション処理能力を大幅に向上させ、手数料を削減します。並行して、オプティミスティック・ロールアップ（Optimistic Rollups）やゼロ知識ロールアップ（zkRollups）といったL2スケーリングソリューションがより中心的な役割を果たしつつあります。これらは、イーサリアム本来のセキュリティ保証を維持しながらスケールを拡大しています。これらのL2システムは、1秒あたり数千件のトランザクションを処理可能であり、EIP-4844（プロト・ダンクシャーディング）の実装により、L2コストを最大100倍まで削減することを目指しています。その後のアップグレード段階——「ヴァージ（Verge）」「パージ（Purge）」「スプラージ（Splurge）」——では、さらに高い効率性と使いやすさの向上が目指されます。計画されている強化策には、データ保存を改善するためのヴェルクルツリー（verkle trees）、履歴データのクリーンアップ、およびその他のセキュリティ重視の改良が含まれます。
イーサリアム（Ethereum）は、単純なデジタル送金を超えて、より広範な用途を実現するための革新的なブロックチェーンプラットフォームです。開発者は、コード通りに自動的に実行される「スマートコントラクト」を活用して、分散型アプリケーション（dApps）を作成できます。ネットワークのネイティブ通貨であるイーサ（Ether: ETH）は、コンピューティングリソースの支払いに使用されます。2022年、イーサリアムはプルーフ・オブ・ステーク（Proof-of-Stake）への移行を完了し、エネルギー消費量を約99.95%削減しました。以降、スケーラビリティの向上やネットワークへのアクセス容易化を目的とした主要なアップグレードが継続的に進められています。
イーサリアムクラシック資料
イーサリアムクラシック についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： イーサリアムクラシック に関するその他の質問
イーサリアムクラシック が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 イーサリアムクラシック の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の イーサリアムクラシック の価格は ¥ 1,023.64 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
イーサリアムクラシック は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、ETC への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の イーサリアムクラシック がMEXCで取引されました。
ETC ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の イーサリアムクラシック 価格を確認するには、ETC 価格のページにアクセスしてください。
ETC の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
64,963.37
+0.04%
ETH
1,920.98
+0.16%
GOLD(XAUT)
4,326.85
+0.13%
SOL
75.66
+2.38%
XMR
378.02
+2.29%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、ETC/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、イーサリアムクラシック の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
イーサリアムクラシック 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については イーサリアムクラシック (ETC) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：2026-08-08 20:24:22 (UTC+8)
イーサリアムクラシック (ETC) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
ETC USDT（先物取引）
ETC をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ETC USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥1,022.07
¥1,022.07¥1,022.07
+0.15%
6.80K (USDT)
¥1,022.07
¥1,022.07¥1,022.07
+0.01%
8.27K (USDT)
¥0.0157471
¥0.0157471¥0.0157471
+0.09%
1.27K (USDT)
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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