ENS (ENS) 本日のテクニカル分析 ENS 分析ページでは、AIによって生成された ENS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ENS の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

ENS (ENS) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $4.314 -- +1.07% +5.45% -39.60%

ENS テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ENS の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 3 中立 5 購入 18 移動平均 : 強い買い 売却 2 中立 0 購入 12 テクニカル指標 : 強い買い 売却 1 中立 5 購入 6 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 4.3136 4.3133 R2 4.3133 4.3129 R1 4.3126 4.3127 PP 4.3123 4.3123 S1 4.3116 4.3119 S2 4.3113 4.3117 S3 4.3106 4.3113

ENS 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.14M $11.01 M $11.15 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.45 M 3日間のアクティブ売却額 $0.44 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.94 M 7日間のアクティブ売却額 $0.95 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 ENS 資本フロー 純流入 ENSUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.05 M 4.31 2026-08-07 $0.01 M 4.25 2026-08-06 $0.02 M 4.20 2026-08-05 -$0.08 M 4.19 2026-08-04 -$0.04 M 4.23 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの ENS (ENS) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、ENS ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ENS / USDT $4.323 $4.323 $4.323 +1.83% 12.99K (USDT) 取 引 ENS / USDC $4.318 $4.318 $4.318 +1.76% 6.02K (USDT) 取 引