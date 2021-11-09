暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、ENS のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、ENS のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

ENS についての詳細

ENS 価格情報

ENS とは

ENS ホワイトペーパー

ENS 公式ウェブサイト

ENS トケノミクス

ENS 価格予測

ENS 履歴

ENS 購入ガイド

ENS から法定通貨への変換

ENS 現物

ENS USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

ENS (ENS) 本日のテクニカル分析

ENS (ENS) 本日のテクニカル分析

ENS 分析ページでは、AIによって生成された ENS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ENS の分析内容について詳しくご覧ください。

ENS (ENS) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$4.314--+1.07%+5.45%-39.60%
ENS 価格について詳しく知る

ENS テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ENS の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 3
中立 5
購入 18
移動平均:強い買い売却 2中立 0購入 12
テクニカル指標:強い買い売却 1中立 5購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
4.3136
4.3133
R2
4.3133
4.3129
R1
4.3126
4.3127
PP
4.3123
4.3123
S1
4.3116
4.3119
S2
4.3113
4.3117
S3
4.3106
4.3113

ENS 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.14M
$11.01 M
$11.15 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.45 M
3日間のアクティブ売却額
$0.44 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.94 M
7日間のアクティブ売却額
$0.95 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ENS 資本フロー

純流入ENSUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.05 M4.31
2026-08-07$0.01 M4.25
2026-08-06$0.02 M4.20
2026-08-05-$0.08 M4.19
2026-08-04-$0.04 M4.23

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ENS についてさらに詳しく知る

MEXCの ENS (ENS) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ENS ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ENS/USDT
$4.323
$4.323$4.323
+1.83%
12.99K (USDT)
ENS/USDC
$4.318
$4.318$4.318
+1.76%
6.02K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

ENS から USD の計算機

金額

ENS
ENS
USD
USD

1 ENS = 4.314 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック