ページの最終更新日：
2026-08-08 20:21:03 (UTC+8) ENS 本日の価格
ENS (ENS) の本日のライブ価格は
¥ 4.314 で、直近24時間で 1.60% 変動しました。現在の ENS から JPY への変換レートは、 ¥ 4.314 につき ENS です。
ENS は現在、時価総額
¥ 174.32M で #132 位、循環供給量は 40.41M ENS です。直近24時間の ENS は、 ¥ 4.206 (安値) から ¥ 4.368 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 13,452.929691317577431、史上最安値は ¥ 675.518694017860758 です。
短期的なパフォーマンスでは、ENS は直近1時間で
-0.05%、直近7日間で +1.07% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.21K に達しました。 ENS (ENS) 市場情報 時価総額 ¥ 174.32M ¥ 174.32M ¥ 174.32M 完全希薄化後時価総額 ¥ 431.40M ¥ 431.40M ¥ 431.40M 総供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000
ENS の現在の時価総額は
¥ 174.32M、24時間取引高は ¥ 55.21K です。ENS の循環供給量は 40.41M、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 431.40M です。 購入 ENS ENS 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 13,452.929691317577431 ¥ 13,452.929691317577431 ¥ 13,452.929691317577431 最安値 ¥ 675.518694017860758 ¥ 675.518694017860758 ¥ 675.518694017860758 ENS (ENS) 価格履歴 JPY
ENS の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +10.67106 +1.60% 30日 ¥ +0.223 +5.45% 60日 ¥ -0.27 -5.90% 90日 ¥ -2.828 -39.60% ENS 本日の価格変動
本日 ENS は、
¥ +10.67106 (+1.60%) の変動を記録しました。 ENS 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ +0.223 (+5.45%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 ENS 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、ENS は、
¥ -0.27 (-5.90%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 ENS 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -2.828 (-39.60%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
ENS (ENS) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
ENS 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の ENS 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気
45% | 弱気 55%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
ENS_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢4.1946を上回るレンジで推移しています。価格はR1レジスタンス4.2083とR2レジスタンス4.2246の間で推移しており、ハブ体系では価格が中心軸を突破したものの、上部レンジによる抑制を受けていることが示されています。
移動平均線群は強気な並びを見せています。一方、MACD指標はデッドクロスの形を形成しており、速い線と遅い線の間でエネルギーの乖離が見られます。RSIは中立ゾーン内で横ばいの動きを続けています。ボラティリティは収束状態を維持しており、現時点での買い手と売り手の勢力は一時的に均衡しています。
近隣のサポートレベルとしては、S1の4.1783が存在します。この水準は現在の価格から約1.8%の距離に位置しています。さらに下方向には強いサポートとしてS2の4.1646があり、こちらは現在の価格から約2.1%の距離にあります。
一方、上方向の第一抵抗はR1の4.2083で、現在の価格から約1.2%の距離に位置しています。第二抵抗であるR2の4.2246へは、現在の価格から約0.8%の距離にあります。価格がR2を有効に上抜けることで初めて上昇余地が開くと考えられます。逆にS1を下回ると、中枢のサポートの有効性が試されることになります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
ENS の価格に影響を与える要因は何ですか？
ENS（Ethereum Name Service）のトークン価格には、いくつかの重要な要因が影響します：
1. Ethereumネットワークの採用状況 - ETHの利用が増えるほど、.ethドメインへの需要が高まります。 2. ドメイン登録件数 - 登録数が増えれば、ENSトークンの実用性が向上します。 3. ガバナンスへの参加 - トークン保有者はプロトコルの変更について投票を行います。 4. Web3の成長 - 分散型ウェブの拡大により、ENSの価値が上昇します。 5. 市場センチメント - 仮想通貨市場全体の動向がENSの価格に影響を及ぼします。 6. 技術的進展 - プロトコルのアップグレードや新たな機能の導入。 7. 他のネーミングサービスとの競争。 8. 仮想通貨およびWeb3プロジェクトに対する規制環境。 人はなぜ今日 ENS の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、ENSの今日の価格を知りたがっています。なぜなら、ENSは人気のあるイーサリアム・ドメインサービスのトークンだからです。投資家は取引判断、ポートフォリオ管理、マーケットタイミングのために日々の価格を追跡しています。価格の変動は、分散型ドメインの採用状況やWeb3の成長を示しています。トレーダーは、エントリー／エグジットのポイントとして現在の価格を利用しています。
ENS の価格予測 ENS (ENS) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ENS の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 ENS (ENS) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、ENS の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
ENS が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ENS の 2026–2027 年の価格予測は
ENS 価格予測
ページでご確認いただけます。
ENS について
Ethereum Name Service（ENS）は、Ethereumブロックチェーン上に構築された分散型ドメイン名システムです。人間が読み取り可能な名前を機械が読み取り可能な識別子、例えばEthereumアドレス、コンテンツハッシュ、その他の識別子に変換する機能を持っており、Ethereumエコシステム内のユーザーエクスペリエンスを向上させています。ENSはインターネットのドメイン名システム（DNS）と同様に動作しますが、ブロックチェーン技術のセキュリティと分散化の利点が追加されています。主に、Ethereumウォレットアドレスに読みやすい名前を割り当てるために使用され、ユーザーが長く複雑な英数字の文字列を扱うことなく、トランザクションを送受信するのを容易にします。
日本 で ENS を購入して投資する方法
ENS を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ENS の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
ENS の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、ENS (ENS) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、ENS が即座にあなたのウォレットに入金されます。
ENS でできること
ENS を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで ENS (ENS) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
ENS ( ENS ) とは何か
The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.
ホワイトペーパー
ENSは、ニック・ジョンソン氏およびイーサリアム財団による初期の作業にその起源をたどりますが、現在ではENS LabsおよびENS DAOを通じてコミュニティ主導で運営されるプロジェクトへと移行しています。ENS Labsがコアとなる技術的作業（開発および継続的なメンテナンスを含む）を主導しており、一方で主要なプロトコルに関する意思決定はコミュニティガバナンスのプロセスを通じて行われます。この広範なプロジェクトは、活発なデベロッパー、デザイナー、アドボケートのコミュニティによって支えられており、それらの貢献によりプロジェクトは継続的に成長しています。ガバナンスはENS DAOによって統括されており、これには10万人を超えるアクティブな参加者が含まれています。これらのメンバーは、プロトコルのアップグレード、資金配分、戦略的優先事項など、重要な意思決定に参加します。提案と投票が絶え間なく行われる中で、トークンホルダーはENSの方向性を直接的に影響させることができ、これにより透明性およびコミュニティ参加が強化されるとともに、プロトコルの安定性維持と進化の継続が支援されています。
ENSは、名前の登録とそれらを正しいデータに解決する責任を持つ一連のスマートコントラクト上で動作します。そのコアコンポーネントはENSレジストリであり、各名前とその所有者を追跡する権威あるディレクトリとして機能します。名前の解決は意図的に2段階に分かれています：まずシステムがレジストリを参照して、特定の名前に割り当てられたリゾルバーコントラクトを特定し、その後そのリゾルバーが当該名前のアドレスやその他の保存済み情報を提供します。このモジュラー構造により、柔軟なデータ管理が可能となり、時間の経過とともにアップグレードを導入しやすくなります。ENSは複数のネーミングタイプをサポートしており、主なネームスペースは`.eth`です。`.eth`の登録および更新はETHレジストラコントラクトによって処理されます。またENSは、DNSSEC統合を通じて従来のDNS名もサポートすることで、ブロックチェーンのみに限定されない広範な有用性を実現しています。もう一つの重要な機能はリバース解決（逆解決）で、アドレスが自身のプライマリENS名を指定できるようになり、名前とアドレスの間で双方向リンクを確立します。さらにENS名にはテキストレコードを介して多様なメタデータ（プロフィール画像、ソーシャルメディアのハンドル、メールアドレス、その他のID情報など）を格納できます。加えてコンテンツハッシュもサポートされており、分散型ウェブサイトのホスティングを可能にし、コンテンツの検証にも貢献します。
ENSは、ユーザーが登録費用をETHで支払う（別途の決済用トークンを使わない）という直接課金方式を採用しています。料金はドメイン名の文字数と選択された登録期間に応じて変動し、これは希少な命名リソースをより公平に配分するための構造です。2023年現在、5文字以上の標準的な名前は年間約8ドルです。供給が限られているため、短い名前はプレミアム価格が設定されています：4文字の名前は年間約200ドル、3文字の名前は年間約800ドルです。この段階的価格設定は、ドメインのスクワッティング（不正な予約・転売）を抑制し、需要の高い短い名前を真剣に利用するユーザーのために確保することを目的としています。またENSでは、期限切れの名前に特有の処理プロセスも採用しています。名前の有効期限が切れた後、90日間のグレース期間が設けられます。その期間が終了すると、名前は21日のプレミアムオークションに移行します。このオークションの開始価格は極めて高く（約1億ドル）、その後徐々に下落し、誰かが名前を登録するか、価格がベースレベルに達するまで続きます。この仕組みは、有効期限が切れる直前に自動的に名前を取得しようとする「スナイピング」行為を抑制し、アクセスの公平性を高めることを意図しています。すべての登録料金はENSトゥレジャー（財務基金）に充てられ、これはENS DAOによって監督されています。トゥレジャー資金は、開発・エコシステム拡大・ENS憲章に沿った公共財の支援などに活用されます。さらに、2021年11月に導入されたENSガバナンストークンにより、コミュニティはガバナンスへの参加（例：プロトコル変更やトゥレジャー運営に関する投票）が可能になります。
ENSは、使いやすさの向上と機能拡張を目的とした継続的な能力拡大フェーズにあります。中心的な取り組みの1つは、より強固なLayer 2サポートであり、セキュリティ面では依然としてEthereumメインネットに依存しつつ、ユーザーとのインタラクションをより高速かつ低コスト化することを目指しています。もう1つの主要な取り組みは「ガス不要のDNSSEC」の実装で、従来のドメイン名をENSに接続するプロセスを簡素化し、コストを削減することを目的としています。また、プロジェクトはWeb3アプリケーション間および従来のWebサービスとの緊密な統合も目指しています。最近の進捗には、NFTメタデータの処理改善やマルチチェーン対応性の向上が含まれます。今後の計画には、より高度なデジタルID機能の追加、およびENSネームの活用範囲を単純なアドレス解決を超えて拡大することが含まれています。
イーサリアム・ネーム・サービス（ENS）は、イーサリアム上に構築された分散型のネーミング層であり、暗号資産アドレスの使い勝手を向上させます。長くて機械向けフォーマットの文字列に頼る代わりに、ENSはそれらを「alice.eth」のような読みやすい名前にマッピングします。ENS名には、他の暗号資産アドレスやコンテンツハッシュ、プロフィール関連データなど、追加のレコードも保持できます。実質的に、ENSは従来のドメインネームシステム（DNS）に代わるブロックチェーン原生の代替手段ですが、Web3においてはさらに広範な機能を提供します。ユーザーが多数のアプリケーション間で一貫した名前を使い続けられるようにすることで、ENSはWeb3エコシステム全体にわたるポータブルなデジタルIDの作成と管理を支援します。
ENS資料
ENS についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： ENS に関するその他の質問
ENS が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 ENS の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の ENS の価格は ¥ 677.298 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
ENS は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、ENS への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の ENS がMEXCで取引されました。
ENS ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の ENS 価格を確認するには、ENS 価格のページにアクセスしてください。
ENS の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
64,938.49
0.00%
ETH
1,920.07
+0.11%
GOLD(XAUT)
4,327.37
+0.14%
SOL
75.56
+2.24%
XMR
378.85
+2.51%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、ENS/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、ENS の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
ENS 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については ENS (ENS) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：
2026-08-08 20:21:03 (UTC+8) ENS (ENS) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
ENS USDT（先物取引）
ENS をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ENS USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。