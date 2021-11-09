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本日の ENS のライブ価格は 4.314 JPY です。ENS の時価総額は 174,322,904.66599743972 JPY です。日本 のリアルタイムの ENS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の ENS のライブ価格は 4.314 JPY です。ENS の時価総額は 174,322,904.66599743972 JPY です。日本 のリアルタイムの ENS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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ENS価格(ENS)

1 ENS から JPY へのライブ価格：

¥677.612
¥677.612¥677.612
+1.60%1D
JPY
ENS (ENS) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:21:03 (UTC+8)

ENS 本日の価格

ENS (ENS) の本日のライブ価格は ¥ 4.314 で、直近24時間で 1.60% 変動しました。現在の ENS から JPY への変換レートは、¥ 4.314 につき ENS です。

ENS は現在、時価総額 ¥ 174.32M#132 位、循環供給量は 40.41M ENS です。直近24時間の ENS は、¥ 4.206 (安値) から ¥ 4.368 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 13,452.929691317577431、史上最安値は ¥ 675.518694017860758 です。

短期的なパフォーマンスでは、ENS は直近1時間で -0.05%、直近7日間で +1.07% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.21K に達しました。

ENS (ENS) 市場情報

No.132

¥ 174.32M
¥ 174.32M¥ 174.32M

¥ 55.21K
¥ 55.21K¥ 55.21K

¥ 431.40M
¥ 431.40M¥ 431.40M

40.41M
40.41M 40.41M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.01%

2021-11-09 00:00:00

ETH

ENS の現在の時価総額は ¥ 174.32M、24時間取引高は ¥ 55.21K です。ENS の循環供給量は 40.41M、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 431.40M です。

ENS 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 4.206
¥ 4.206¥ 4.206
24H 最安値
¥ 4.368
¥ 4.368¥ 4.368
24H 最高値

¥ 4.206
¥ 4.206¥ 4.206

¥ 4.368
¥ 4.368¥ 4.368

¥ 13,452.929691317577431
¥ 13,452.929691317577431¥ 13,452.929691317577431

¥ 675.518694017860758
¥ 675.518694017860758¥ 675.518694017860758

-0.05%

+1.60%

+1.07%

+1.07%

ENS (ENS) 価格履歴 JPY

ENS の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +10.67106+1.60%
30日¥ +0.223+5.45%
60日¥ -0.27-5.90%
90日¥ -2.828-39.60%
ENS 本日の価格変動

本日 ENS は、 ¥ +10.67106 (+1.60%) の変動を記録しました。

ENS 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.223 (+5.45%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

ENS 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ENS は、 ¥ -0.27 (-5.90%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

ENS 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -2.828 (-39.60%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

ENS (ENS) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

ENS 価格履歴ページ を今すぐチェック。

ENS の分析

この分析では、AIモデルを活用して ENS の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

ENS 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の ENS 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

ENS_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢4.1946を上回るレンジで推移しています。価格はR1レジスタンス4.2083とR2レジスタンス4.2246の間で推移しており、ハブ体系では価格が中心軸を突破したものの、上部レンジによる抑制を受けていることが示されています。 移動平均線群は強気な並びを見せています。一方、MACD指標はデッドクロスの形を形成しており、速い線と遅い線の間でエネルギーの乖離が見られます。RSIは中立ゾーン内で横ばいの動きを続けています。ボラティリティは収束状態を維持しており、現時点での買い手と売り手の勢力は一時的に均衡しています。 近隣のサポートレベルとしては、S1の4.1783が存在します。この水準は現在の価格から約1.8%の距離に位置しています。さらに下方向には強いサポートとしてS2の4.1646があり、こちらは現在の価格から約2.1%の距離にあります。 一方、上方向の第一抵抗はR1の4.2083で、現在の価格から約1.2%の距離に位置しています。第二抵抗であるR2の4.2246へは、現在の価格から約0.8%の距離にあります。価格がR2を有効に上抜けることで初めて上昇余地が開くと考えられます。逆にS1を下回ると、中枢のサポートの有効性が試されることになります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

ENS の価格に影響を与える要因は何ですか？

ENS（Ethereum Name Service）のトークン価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. Ethereumネットワークの採用状況 - ETHの利用が増えるほど、.ethドメインへの需要が高まります。
2. ドメイン登録件数 - 登録数が増えれば、ENSトークンの実用性が向上します。
3. ガバナンスへの参加 - トークン保有者はプロトコルの変更について投票を行います。
4. Web3の成長 - 分散型ウェブの拡大により、ENSの価値が上昇します。
5. 市場センチメント - 仮想通貨市場全体の動向がENSの価格に影響を及ぼします。
6. 技術的進展 - プロトコルのアップグレードや新たな機能の導入。
7. 他のネーミングサービスとの競争。
8. 仮想通貨およびWeb3プロジェクトに対する規制環境。

人はなぜ今日 ENS の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、ENSの今日の価格を知りたがっています。なぜなら、ENSは人気のあるイーサリアム・ドメインサービスのトークンだからです。投資家は取引判断、ポートフォリオ管理、マーケットタイミングのために日々の価格を追跡しています。価格の変動は、分散型ドメインの採用状況やWeb3の成長を示しています。トレーダーは、エントリー／エグジットのポイントとして現在の価格を利用しています。

ENS の価格予測

ENS (ENS) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ENS の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
ENS (ENS) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、ENS の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
ENS が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ENS の 2026–2027 年の価格予測は ENS 価格予測 ページでご確認いただけます。

ENS について

Ethereum Name Service（ENS）は、Ethereumブロックチェーン上に構築された分散型ドメイン名システムです。人間が読み取り可能な名前を機械が読み取り可能な識別子、例えばEthereumアドレス、コンテンツハッシュ、その他の識別子に変換する機能を持っており、Ethereumエコシステム内のユーザーエクスペリエンスを向上させています。ENSはインターネットのドメイン名システム（DNS）と同様に動作しますが、ブロックチェーン技術のセキュリティと分散化の利点が追加されています。主に、Ethereumウォレットアドレスに読みやすい名前を割り当てるために使用され、ユーザーが長く複雑な英数字の文字列を扱うことなく、トランザクションを送受信するのを容易にします。

日本 で ENS を購入して投資する方法

ENS を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ENS の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は ENS の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、ENS (ENS) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、ENS が即座にあなたのウォレットに入金されます。
ENS (ENS) の購入ガイド

ENS でできること

ENS を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで ENS (ENS) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

ENS ( ENS ) とは何か

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

ホワイトペーパー

ENS資料

ENS についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式ENSウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Ethereum EcosystemGovernanceDecentralized Identifier (DID)

よくある質問： ENS に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 20:21:03 (UTC+8)

ENS (ENS) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

ENS についてさらに詳しく知る

ENS USDT（先物取引）

ENS をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ENS USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの ENS (ENS) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ENS ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ENS/USDT
¥679.182
¥679.182¥679.182
+1.90%
12.97K (USDT)
ENS/USDC
¥677.769
¥677.769¥677.769
+1.74%
6.02K (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

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ビットコイン

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モネロ

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イーサリアム

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最近取引可能になった上場暗号資産

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¥43.26920
¥43.26920¥43.26920

-42.21%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥211.7302
¥211.7302¥211.7302

-35.71%

JMDT

JMDT

JMDT

¥152.2743
¥152.2743¥152.2743

-29.53%

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STONK

STONK

¥1.229153
¥1.229153¥1.229153

-7.23%

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Squid

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¥14.38591¥14.38591

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¥3.057261¥3.057261

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¥391.13096
¥391.13096¥391.13096

+24.61%

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Solstice Finance

SLX

¥15.00763
¥15.00763¥15.00763

+22.28%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

ENS から JPY の計算機

金額

ENS
ENS
JPY
JPY

1 ENS = 677.298 JPY