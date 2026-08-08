Ethena (ENA) 本日のテクニカル分析 Ethena 分析ページでは、AIによって生成された ENA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Ethena の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Ethena (ENA) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.09087 -- +11.95% +19.79% -30.91%

Ethena テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Ethena の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 10 中立 4 購入 12 移動平均 : 購入 売却 3 中立 2 購入 9 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 2 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.09087 0.09086 R2 0.09086 0.09086 R1 0.09086 0.09086 PP 0.09085 0.09085 S1 0.09085 0.09085 S2 0.09084 0.09085 S3 0.09084 0.09084

Ethena 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -2.95M $33.09 M $36.04 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 1.68M 3日間のアクティブ購入額 $30.35 M 3日間のアクティブ売却額 $28.66 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.02M 7日間のアクティブ購入額 $77.49 M 7日間のアクティブ売却額 $77.51 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Ethena 資本フロー 純流入 ENAUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.34 M 0.09 2026-08-07 $1.70 M 0.09 2026-08-06 $1.11 M 0.09 2026-08-05 $0.91 M 0.09 2026-08-04 -$3.29 M 0.09 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。