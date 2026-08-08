Ethena (ENA) 本日のテクニカル分析
Ethena 分析ページでは、AIによって生成された ENA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Ethena の分析内容について詳しくご覧ください。
Ethena (ENA) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.09087
|--
|+11.95%
|+19.79%
|-30.91%
Ethena テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Ethena の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
中立
売却 10
中立 4
購入 12
|移動平均:
|購入
|売却 3
|中立 2
|購入 9
|テクニカル指標:
|売却
|売却 7
|中立 2
|購入 3
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.09087
0.09086
R2
0.09086
0.09086
R1
0.09086
0.09086
PP
0.09085
0.09085
S1
0.09085
0.09085
S2
0.09084
0.09085
S3
0.09084
0.09084
Ethena 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-2.95M
$33.09 M
$36.04 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
1.68M
3日間のアクティブ購入額
$30.35 M
3日間のアクティブ売却額
$28.66 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.02M
7日間のアクティブ購入額
$77.49 M
7日間のアクティブ売却額
$77.51 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Ethena 資本フロー
純流入ENAUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|$0.34 M
|0.09
|2026-08-07
|$1.70 M
|0.09
|2026-08-06
|$1.11 M
|0.09
|2026-08-05
|$0.91 M
|0.09
|2026-08-04
|-$3.29 M
|0.09
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Ethena についてさらに詳しく知る
MEXCの Ethena (ENA) 市場で取引
現物市場と先物市場を探索し、Ethena ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。
免責事項
本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。