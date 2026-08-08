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Ethena (ENA) 本日のテクニカル分析

Ethena (ENA) 本日のテクニカル分析

Ethena 分析ページでは、AIによって生成された ENA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Ethena の分析内容について詳しくご覧ください。

Ethena (ENA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.09087--+11.95%+19.79%-30.91%
Ethena 価格について詳しく知る

Ethena テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Ethena の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 4
購入 12
移動平均:購入売却 3中立 2購入 9
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.09087
0.09086
R2
0.09086
0.09086
R1
0.09086
0.09086
PP
0.09085
0.09085
S1
0.09085
0.09085
S2
0.09084
0.09085
S3
0.09084
0.09084

Ethena 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-2.95M
$33.09 M
$36.04 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
1.68M
3日間のアクティブ購入額
$30.35 M
3日間のアクティブ売却額
$28.66 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.02M
7日間のアクティブ購入額
$77.49 M
7日間のアクティブ売却額
$77.51 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Ethena 資本フロー

純流入ENAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.34 M0.09
2026-08-07$1.70 M0.09
2026-08-06$1.11 M0.09
2026-08-05$0.91 M0.09
2026-08-04-$3.29 M0.09

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Ethena についてさらに詳しく知る

MEXCの Ethena (ENA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Ethena ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ENA/USDT
$0.09087
$0.09087$0.09087
-4.47%
3.38M (USDT)
ENA/USDC
$0.09096
$0.09096$0.09096
-4.22%
610.72K (USDT)
ENA/USDE
$0.09103
$0.09103$0.09103
-4.15%
629.68K (USDT)
ENA/USD1
$0.09084
$0.09084$0.09084
-4.41%
594.95K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ENA
ENA
USD
USD

1 ENA = 0.09087 USD

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