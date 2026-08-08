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MULTIVERSX (EGLD) 本日のテクニカル分析

MULTIVERSX (EGLD) 本日のテクニカル分析

MULTIVERSX 分析ページでは、AIによって生成された EGLD の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で MULTIVERSX の分析内容について詳しくご覧ください。

MULTIVERSX (EGLD) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$2.674---1.19%-11.99%-43.14%
MULTIVERSX 価格について詳しく知る

MULTIVERSX テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる MULTIVERSX の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 15
中立 2
購入 9
移動平均:強い売り売却 11中立 1購入 2
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
2.6769
2.6759
R2
2.6759
2.6752
R1
2.675
2.6747
PP
2.674
2.674
S1
2.673
2.6732
S2
2.672
2.6727
S3
2.671
2.672

MULTIVERSX 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.35M
$6.89 M
$6.54 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.14M
3日間のアクティブ購入額
$0.61 M
3日間のアクティブ売却額
$0.48 M
7日間のアクティブ売買差額
0.14M
7日間のアクティブ購入額
$1.43 M
7日間のアクティブ売却額
$1.29 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MULTIVERSX 資本フロー

純流入EGLDUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M2.69
2026-08-07-$0.09 M2.67
2026-08-06-$0.09 M2.80
2026-08-05-$0.04 M2.80
2026-08-04$0.10 M2.78

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの MULTIVERSX (EGLD) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、MULTIVERSX ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
EGLD/USDT
$2.674
$2.674$2.674
+0.30%
25.79K (USDT)
EGLD/USDC
$2.673
$2.673$2.673
+0.18%
20.96K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

EGLD
EGLD
USD
USD

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