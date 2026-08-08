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EDU Coin (EDU) 本日のテクニカル分析

EDU Coin (EDU) 本日のテクニカル分析

EDU Coin 分析ページでは、AIによって生成された EDU の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で EDU Coin の分析内容について詳しくご覧ください。

EDU Coin (EDU) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.03588--+5.90%+17.02%-31.56%
EDU Coin 価格について詳しく知る

EDU Coin テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる EDU Coin の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 3
購入 13
移動平均:中立売却 6中立 2購入 6
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.03598
0.03596
R2
0.03596
0.03595
R1
0.03595
0.03594
PP
0.03593
0.03593
S1
0.03592
0.03592
S2
0.0359
0.03591
S3
0.03589
0.0359

EDU Coin 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.03M
$9.58 M
$9.56 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.03M
3日間のアクティブ購入額
$0.16 M
3日間のアクティブ売却額
$0.19 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.60 M
7日間のアクティブ売却額
$0.60 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

EDU Coin 資本フロー

純流入EDUUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.01 M0.04
2026-08-07$0.00 M0.04
2026-08-06-$0.06 M0.03
2026-08-05-$0.04 M0.03
2026-08-04$0.01 M0.03

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、EDU Coin ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
EDU/USDT
$0.03591
$0.03591$0.03591
+1.67%
1.67M (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

EDU
EDU
USD
USD

1 EDU = 0.03588 USD

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