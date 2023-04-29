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デプス
EDU
Open Campus Protocolは、教育者、コンテンツ制作者、保護者、学生、共同出版者のための分散型ソリューションで、今日の教育における大きな課題に対処するために設計されています。Open Campus Protocolは、ブロックチェーン技術の力を活用し、より公平な教育システムを構築するためのコミュニティ主導の取り組みです。教育コンテンツの作成と配布を分散化することで、Open Campus Protocolは、学生がより多様な教育コンテンツにアクセスできるようにする一方で、教育者が収益を得る新しい機会を提供し、その貢献が評価されるようにします。
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トークン名
EDU
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