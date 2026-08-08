この分析では、AIモデルを活用して Echelon の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の ECHELON 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 価格 < 下限バンド 下限バンドに接触または突破 「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 < S2 S2の下方 直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。

【市場構造】ECHELON_USDTは4時間足の現値0.1014が中枢0.1069を下回っており、ハブ体系において弱めのレンジ内に位置しています。MAグループおよびEMAグループともに5～6段階の買いシグナルを記録しており、短期移動平均線は上向きに並んでいます。価格はサポートラインS1（0.1051）とS2（0.1024）の間にある緩衝帯内で推移しています。 【勢力状態】速い移動平均線群は依然として買い優勢を維持しており、MACD指標はデッドクロスの形で乖離を示しています。RSI指標は中立ゾーンにあり、勢力分布は速い指標と遅い指標が異なる方向性を持つ層状の状態となっています。短期的なテクニカル指標の組み合わせから見ると、買いと売りの勢力が交互に拮抗している局面です。 【重要価格帯】上方のレジスタンスゾーンである中枢0.1069は現値に対して5.4％の距離にあり、R1レベルの0.1096は現値に対して8.1％の距離に位置するため、遠方の参考ポイントとなります。一方、下方のサポートゾーンでは、S1（0.1051）が現値に対して3.6％の距離にあり、近場の重要な節目となっています。さらにS2（0.1024）は現値に対して1.0％の距離にあり、重要な支持基盤を形成しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。