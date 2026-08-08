dYdX (DYDX) 本日のテクニカル分析 dYdX 分析ページでは、AIによって生成された DYDX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で dYdX の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

dYdX (DYDX) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.11581 -- +2.89% -14.06% -32.28%

DYdX テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる DYdX の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 10 中立 9 購入 7 移動平均 : 売却 売却 6 中立 6 購入 2 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 3 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.1157 0.1157 R2 0.1157 0.1156 R1 0.1156 0.1156 PP 0.1156 0.1156 S1 0.1155 0.1155 S2 0.1155 0.1155 S3 0.1154 0.1155

DYdX 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.02M $11.90 M $12.92 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.66 M 3日間のアクティブ売却額 $0.69 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $4.57 M 7日間のアクティブ売却額 $4.58 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 DYdX 資本フロー 純流入 DYDXUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.06 M 0.12 2026-08-07 $0.00 M 0.11 2026-08-06 -$0.04 M 0.12 2026-08-05 $0.12 M 0.11 2026-08-04 -$0.04 M 0.11 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの dYdX (DYDX) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、dYdX ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 DYDX / USDT $0.11581 $0.11581 $0.11581 +1.85% 588.07K (USDT) 取 引 DYDX / USDC $0.11566 $0.11566 $0.11566 +1.77% 469.88K (USDT) 取 引