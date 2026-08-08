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dYdX (DYDX) 本日のテクニカル分析

dYdX (DYDX) 本日のテクニカル分析

dYdX 分析ページでは、AIによって生成された DYDX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で dYdX の分析内容について詳しくご覧ください。

dYdX (DYDX) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.11581--+2.89%-14.06%-32.28%
dYdX 価格について詳しく知る

DYdX テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる DYdX の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 9
購入 7
移動平均:売却売却 6中立 6購入 2
テクニカル指標:中立売却 4中立 3購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1157
0.1157
R2
0.1157
0.1156
R1
0.1156
0.1156
PP
0.1156
0.1156
S1
0.1155
0.1155
S2
0.1155
0.1155
S3
0.1154
0.1155

DYdX 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.02M
$11.90 M
$12.92 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.66 M
3日間のアクティブ売却額
$0.69 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$4.57 M
7日間のアクティブ売却額
$4.58 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

DYdX 資本フロー

純流入DYDXUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.06 M0.12
2026-08-07$0.00 M0.11
2026-08-06-$0.04 M0.12
2026-08-05$0.12 M0.11
2026-08-04-$0.04 M0.11

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの dYdX (DYDX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、dYdX ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
DYDX/USDT
$0.11581
$0.11581$0.11581
+1.85%
588.07K (USDT)
DYDX/USDC
$0.11566
$0.11566$0.11566
+1.77%
469.88K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

DYDX
DYDX
USD
USD

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