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2026-08-08 20:12:03 (UTC+8) dYdX 本日の価格
dYdX (DYDX) の本日のライブ価格は
¥ 0.11581 で、直近24時間で 1.88% 変動しました。現在の DYDX から JPY への変換レートは、 ¥ 0.11581 につき DYDX です。
dYdX は現在、時価総額
¥ 97.75M で #180 位、循環供給量は 844.08M DYDX です。直近24時間の DYDX は、 ¥ 0.11189 (安値) から ¥ 0.11613 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 710.97034818756046、史上最安値は ¥ 10.46408266278787302 です。
短期的なパフォーマンスでは、DYDX は直近1時間で
-0.14%、直近7日間で +2.89% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 66.32K に達しました。 dYdX (DYDX) 市場情報 完全希薄化後時価総額 ¥ 115.81M ¥ 115.81M ¥ 115.81M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 958,342,962.317931 958,342,962.317931 958,342,962.317931
dYdX の現在の時価総額は
¥ 97.75M、24時間取引高は ¥ 66.32K です。DYDX の循環供給量は 844.08M、総供給量は 958342962.317931 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 115.81M です。 購入 dYdX dYdX 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.11189 ¥ 0.11189 ¥ 0.11189
24H 最安値
¥ 0.11613 ¥ 0.11613 ¥ 0.11613
24H 最高値
24H 最安値 ¥ 0.11189 ¥ 0.11189 ¥ 0.11189 24H 最高値 ¥ 0.11613 ¥ 0.11613 ¥ 0.11613 過去最高値 ¥ 710.97034818756046 ¥ 710.97034818756046 ¥ 710.97034818756046 最安値 ¥ 10.46408266278787302 ¥ 10.46408266278787302 ¥ 10.46408266278787302 dYdX (DYDX) 価格履歴 JPY
dYdX の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +0.3355171 +1.88% 30日 ¥ -0.01894 -14.06% 60日 ¥ -0.01326 -10.28% 90日 ¥ -0.05519 -32.28% dYdX 本日の価格変動
本日 DYDX は、
¥ +0.3355171 (+1.88%) の変動を記録しました。 dYdX 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.01894 (-14.06%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 dYdX 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、DYDX は、
¥ -0.01326 (-10.28%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 dYdX 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.05519 (-32.28%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
dYdX (DYDX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
dYdX 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の DYDX 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気
45% | 弱気 55%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。
DYDX_USDTは4時間足チャートにおいて0.11269の水準で推移しており、価格はS2とS1のハブ間にある状況です。中枢ポイントである0.1135が上値の直接的な目安となっており、現在の価格はレンジの下端付近に位置しています。
短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期EMAは中立的な状態を維持しています。指標体系には層状の動きが見られ、相場全体として明確なトレンド方向性が欠如している状況です。
MACDはデッドクロスの形を形成しており、マーケットの勢いは下向きを示しています。RSIは中立ゾーン内にあり、極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状態は確認されていません。また、速い指標と遅い指標の動きが一致せず、市場全体に一方向への強い集中力が欠けていることが窺えます。
ボラティリティは通常の範囲内で推移しており、顕著な拡大や収縮の兆候は見られません。そのため、現行価格周辺では多空両勢力が一時的に均衡を保っている状況です。
近隣のサポートレベルは0.1124で、現在の価格から約0.26%の距離にあります。上値方向の第一抵抗レベルは0.1129で、現在の価格から約0.18%の距離に位置します。さらに重要な中枢ポイントである0.1135は遠方の参照点として機能しており、現在の価格から約0.72%の距離にあります。その上には0.1140および0.1146といった更なる高値抵抗帯が存在し、これらが今後の価格変動の境界制約となるでしょう。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
dYdX の価格に影響を与える要因は何ですか？
DYDXトークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：
1. dYdXプラットフォーム上の取引量 - 活動が活発になるほど、トークンの需要が高まります。 2. デリバティブ取引から得られるプロトコル収益と手数料の生成。 3. ガバナンス提案やプラットフォームのアップグレードによるユーティリティへの影響。 4. DeFi市場全体のセンチメントと採用状況。 5. 他の分散型取引所との競争。 6. トークンステーキング報酬および利回り機会。 7. マーケットメイカー向けのインセンティブや流動性マイニングプログラム。 8. デリバティブ取引に影響を及ぼす規制の動向。 9. 他のDeFiプロトコルとの統合。 10. 一般的な暗号資産市場のトレンドとビットコインとの相関関係。 人はなぜ今日 dYdX の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のdYdX（DYDX）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、市場分析、そして投資タイミングが含まれます。分散型取引所のトークンであるDYDXの価格は、取引戦略や利益計算に影響を及ぼします。投資家は日々の価格を追跡することで、パフォーマンスを評価し、エントリー／エグジットのポイントを判断し、購入・売却、あるいはポジションの保有について情報に基づいた意思決定を行います。
dYdX の価格予測 dYdX (DYDX) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の DYDX の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 dYdX (DYDX) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、dYdX の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
dYdX が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？DYDX の 2026–2027 年の価格予測は
dYdX 価格予測
ページでご確認いただけます。
dYdX について
dYdX (DYDX)は、Ethereumブロックチェーン上に構築された分散型の暗号通貨取引所で、スマートコントラクトを利用してレバレッジ取引やショートセリングを可能にしています。このプラットフォームは、ユーザーが互いに直接デジタル資産を取引、借り入れ、貸し出すことができるオープンで効率的かつ安全な市場を促進するように設計されています。DYDXトークンはガバナンストークンとして機能し、保有者にプラットフォームの開発と運営に影響を与える能力を与えます。このトークンはプルーフ・オブ・ステーク（PoS）の合意形成メカニズムを使用し、固定の供給量を持ち、主にプラットフォームのユーザーに配布されます。dYdXプラットフォームとそのネイティブトークン、DYDXは、分散型金融（DeFi）エコシステムにおいて重要な役割を果たしています。
日本 で dYdX を購入して投資する方法
dYdX を使用する準備はできていますか？MEXCでは、DYDX の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
dYdX の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、dYdX (DYDX) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、dYdX が即座にあなたのウォレットに入金されます。
dYdX でできること
dYdX を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで dYdX (DYDX) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
dYdX ( DYDX ) とは何か
DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.
ホワイトペーパー
dYdXチェーンは、コミュニティによるガバナンスによって形成され、バリデーターのネットワークによって維持される分散型プラットフォームとして機能しており、プロトコルの方向性を単一の当事者が支配することはありません。そのセキュリティ体制は、Informal Systemsなどの確立された企業による監査によって強化されています。元々のソフトウェアはdYdX Trading Inc.によって開発されましたが、現在は独立したバリデーターによってネットワークが維持・保護されています。dYdX財団は、コミュニティ構築、教育イニシアチブ、技術文書作成に注力することで、より広範なエコシステムを支援しています。また、デベロッパーの参加促進およびエコシステム全体の成長を目的として、支援プログラムを拡充しています。最近の取り組みには、教育資料の質向上、デベロッパー向けツールの拡充に加え、プラットフォームの機能強化をさらに推進するためのパートナーシップや共同プロジェクトの構築に向けた継続的な活動が含まれます。
高性能取引に最適化された専門マーケットプレイスとして、dYdXチェーンは従来型取引所とは異なり中央オペレーターに依存しません。同チェーンはプルーフ・オブ・ステーク（PoS）を採用しており、これによりDYDX保有者はネットワークのセキュリティ確保および運用に参加できます。また、dYdXチェーンは2つの主要コンポーネント——Cosmos SDK（ブロックチェーン開発フレームワーク）とCometBFT（合意形成メカニズム）——に基づいて構築されています。これらの基盤が連携することで、多くの従来型ブロックチェーンシステムと比較して、より高速なトランザクション処理と向上した信頼性が実現されます。特筆すべき機能は、インメモリオーダーブックを備えた取引エンジンであり、これは数千件／秒の取引を極めて低遅延で処理可能な超高速台帳のように動作するよう設計されています。v4では、このアーキテクチャによりサブセカンド（1秒未満）のレイテンシが実現され、従来の金融取引所に近いパフォーマンスが達成されます。パフォーマンスと耐障害性を維持するため、チェーンにはトークン保有量に基づく動的オーダー制限および高度なスパム防止システムが組み込まれています。さらに、市場のボラティリティ期間中にトレーダーを保護するための自動リスク管理ツールも導入されています。セキュリティは最優先事項と位置付けられており、複数層にわたる対策が講じられています：バリデーターはネットワークの守護者として機能し、厳格なルールの下で運用され、不正行為に対してはペナルティが適用されます。その他の保護措置には暗号化および強固なアクセス制御が含まれ、定期的なセキュリティ監査および継続的なモニタリングによって高いセキュリティ水準が維持されています。
DYDXは、dYdXチェーン・エコシステムの基盤資産であり、プラットフォーム全体でいくつかの重要な目的を果たすよう設計されています。実用的な観点から見ると、DYDXは多目的トークンとして機能し、さまざまな形での参加を可能にします。第一に、保有者はバリデーターに対してDYDXをステーキングすることで、ネットワークのセキュリティを強化しつつ報酬を得ることができます。第二に、プロトコルにおける重要な意思決定やアップデートに対して投票することにより、ガバナンスに参加できます。第三に、さまざまなネットワーク活動や貢献を通じて追加報酬を受け取ることが可能です。配布モデルは長期的な持続可能性を念頭に設計されています。その主要な構成要素の一つが「コミュニティ・トレジャリー」（Community Treasury）であり、総供給量の26.1％（約2億6,100万トークン）がここに割り当てられ、エコシステムの発展のための共有プールとして機能します。トレジャリーの資源は、キーパーフォーマンスの向上、コミュニティ主導のイニシアチブ、およびプラットフォームの強化を資金面で支援するために活用されます。また、このチェーンでは、積極的な利用を促進する「取引報酬プログラム」（trading rewards program）も採用されており、トレーダーは取引高やアクティビティに応じてDYDXを獲得できます。この仕組みには、悪意ある操作を抑制するためのセーフガードが組み込まれており、報酬の算出には複数の要因が反映されるよう設計されており、公平な配分をサポートするとともに、メカニズムを不正に利用しようとする試みを制限しています。最近のアップデートでは、さらに新たな報酬方法が追加され、配分アルゴリズムも改善されました。
dYdXチェーンのロードマップは、頻繁なアップデートとコア機能の継続的な改善を通じて、分散型取引をさらに推進していくという雄心勃勃な計画を示しています。その中心的なテーマの一つが「市場の拡大」であり、新規取引ペアの追加や既存市場の改善が予定されています。現在の市場設計では、流動性および時価総額に基づいて資産を複数のティアに分類しており、最近のアップデートでは取引オプションのセットを拡充するとともに、市場の奥行き（マーケットディープネス）も向上させています。コミュニティガバナンスは、このロードマップの実行を牽引する重要な要素です。DYDXホルダーは、新規市場の導入、機能アップデート、プロトコル改善などについて提案・投票を行うことができ、最近のガバナンス活動では、取引機能のアップグレードおよび市場提供範囲の拡大が主な焦点となっています。また、ロードマップではユーザー体験の向上も重視されており、より優れた取引インターフェース、充実したドキュメンテーション、直感的なナビゲーションの実現を目指しています。今後の計画には、クロスチェーン機能や高度な取引ツールの導入に加え、機関投資家向けの機能および強化されたリスク管理システムの構築も含まれます。
dYdXチェーンは、分散型取引を再構築するために設計されたプルーフ・オブ・ステーク（PoS）ブロックチェーンネットワークです。Cosmos SDKで開発され、合意形成にはCometBFTが採用されています。これにより、より安全かつ効率的な取引環境の提供を目指しています。ネイティブトークン「DYDX」は、ネットワークの運用において中心的な役割を果たしており、主に以下の3つの用途があります：チェーンのセキュリティ向上のためのステーキング、ガバナンスにおける投票、およびバリデータへの報酬付与。本プロダクトはv4へと進化し、完全に分散化されたパーペチュアル取引プラットフォームとして稼働しています。
dYdX資料
dYdX についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： dYdX に関するその他の質問
dYdX が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 dYdX の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の dYdX の価格は ¥ 18.18217 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
dYdX は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、DYDX への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の dYdX がMEXCで取引されました。
DYDX ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の dYdX 価格を確認するには、DYDX 価格のページにアクセスしてください。
DYDX の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
64,935.43
0.00%
ETH
1,919.54
+0.08%
GOLD(XAUT)
4,327.37
+0.14%
SOL
75.53
+2.20%
XMR
378.58
+2.44%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、DYDX/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、dYdX の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
dYdX 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については dYdX (DYDX) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 20:12:03 (UTC+8) dYdX (DYDX) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
DYDX USDT（先物取引）
DYDX をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの DYDX USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥18.16961 ¥18.16961 ¥18.16961 +1.78% 588.24K (USDT) ¥18.13821 ¥18.13821 ¥18.13821 +1.66% 469.47K (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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