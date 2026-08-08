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本日の dYdX のライブ価格は 0.11581 JPY です。DYDX の時価総額は 97,753,382.990726963233 JPY です。日本 のリアルタイムの DYDX から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の dYdX のライブ価格は 0.11581 JPY です。DYDX の時価総額は 97,753,382.990726963233 JPY です。日本 のリアルタイムの DYDX から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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dYdX価格(DYDX)

1 DYDX から JPY へのライブ価格：

¥18.18217
¥18.18217¥18.18217
+1.88%1D
JPY
dYdX (DYDX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:12:03 (UTC+8)

dYdX 本日の価格

dYdX (DYDX) の本日のライブ価格は ¥ 0.11581 で、直近24時間で 1.88% 変動しました。現在の DYDX から JPY への変換レートは、¥ 0.11581 につき DYDX です。

dYdX は現在、時価総額 ¥ 97.75M#180 位、循環供給量は 844.08M DYDX です。直近24時間の DYDX は、¥ 0.11189 (安値) から ¥ 0.11613 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 710.97034818756046、史上最安値は ¥ 10.46408266278787302 です。

短期的なパフォーマンスでは、DYDX は直近1時間で -0.14%、直近7日間で +2.89% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 66.32K に達しました。

dYdX (DYDX) 市場情報

No.180

¥ 97.75M
¥ 97.75M¥ 97.75M

¥ 66.32K
¥ 66.32K¥ 66.32K

¥ 115.81M
¥ 115.81M¥ 115.81M

844.08M
844.08M 844.08M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

958,342,962.317931
958,342,962.317931 958,342,962.317931

84.40%

0.01%

NONE

dYdX の現在の時価総額は ¥ 97.75M、24時間取引高は ¥ 66.32K です。DYDX の循環供給量は 844.08M、総供給量は 958342962.317931 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 115.81M です。

dYdX 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.11189
¥ 0.11189¥ 0.11189
24H 最安値
¥ 0.11613
¥ 0.11613¥ 0.11613
24H 最高値

¥ 0.11189
¥ 0.11189¥ 0.11189

¥ 0.11613
¥ 0.11613¥ 0.11613

¥ 710.97034818756046
¥ 710.97034818756046¥ 710.97034818756046

¥ 10.46408266278787302
¥ 10.46408266278787302¥ 10.46408266278787302

-0.14%

+1.88%

+2.89%

+2.89%

dYdX (DYDX) 価格履歴 JPY

dYdX の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.3355171+1.88%
30日¥ -0.01894-14.06%
60日¥ -0.01326-10.28%
90日¥ -0.05519-32.28%
dYdX 本日の価格変動

本日 DYDX は、 ¥ +0.3355171 (+1.88%) の変動を記録しました。

dYdX 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.01894 (-14.06%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

dYdX 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、DYDX は、 ¥ -0.01326 (-10.28%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

dYdX 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.05519 (-32.28%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

dYdX (DYDX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

dYdX 価格履歴ページ を今すぐチェック。

dYdX の分析

この分析では、AIモデルを活用して dYdX の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

dYdX 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の DYDX 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

DYDX_USDTは4時間足チャートにおいて0.11269の水準で推移しており、価格はS2とS1のハブ間にある状況です。中枢ポイントである0.1135が上値の直接的な目安となっており、現在の価格はレンジの下端付近に位置しています。 短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期EMAは中立的な状態を維持しています。指標体系には層状の動きが見られ、相場全体として明確なトレンド方向性が欠如している状況です。 MACDはデッドクロスの形を形成しており、マーケットの勢いは下向きを示しています。RSIは中立ゾーン内にあり、極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状態は確認されていません。また、速い指標と遅い指標の動きが一致せず、市場全体に一方向への強い集中力が欠けていることが窺えます。 ボラティリティは通常の範囲内で推移しており、顕著な拡大や収縮の兆候は見られません。そのため、現行価格周辺では多空両勢力が一時的に均衡を保っている状況です。 近隣のサポートレベルは0.1124で、現在の価格から約0.26%の距離にあります。上値方向の第一抵抗レベルは0.1129で、現在の価格から約0.18%の距離に位置します。さらに重要な中枢ポイントである0.1135は遠方の参照点として機能しており、現在の価格から約0.72%の距離にあります。その上には0.1140および0.1146といった更なる高値抵抗帯が存在し、これらが今後の価格変動の境界制約となるでしょう。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

dYdX の価格に影響を与える要因は何ですか？

DYDXトークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. dYdXプラットフォーム上の取引量 - 活動が活発になるほど、トークンの需要が高まります。
2. デリバティブ取引から得られるプロトコル収益と手数料の生成。
3. ガバナンス提案やプラットフォームのアップグレードによるユーティリティへの影響。
4. DeFi市場全体のセンチメントと採用状況。
5. 他の分散型取引所との競争。
6. トークンステーキング報酬および利回り機会。
7. マーケットメイカー向けのインセンティブや流動性マイニングプログラム。
8. デリバティブ取引に影響を及ぼす規制の動向。
9. 他のDeFiプロトコルとの統合。
10. 一般的な暗号資産市場のトレンドとビットコインとの相関関係。

人はなぜ今日 dYdX の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のdYdX（DYDX）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、市場分析、そして投資タイミングが含まれます。分散型取引所のトークンであるDYDXの価格は、取引戦略や利益計算に影響を及ぼします。投資家は日々の価格を追跡することで、パフォーマンスを評価し、エントリー／エグジットのポイントを判断し、購入・売却、あるいはポジションの保有について情報に基づいた意思決定を行います。

dYdX の価格予測

dYdX (DYDX) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の DYDX の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
dYdX (DYDX) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、dYdX の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
dYdX が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？DYDX の 2026–2027 年の価格予測は dYdX 価格予測 ページでご確認いただけます。

dYdX について

dYdX (DYDX)は、Ethereumブロックチェーン上に構築された分散型の暗号通貨取引所で、スマートコントラクトを利用してレバレッジ取引やショートセリングを可能にしています。このプラットフォームは、ユーザーが互いに直接デジタル資産を取引、借り入れ、貸し出すことができるオープンで効率的かつ安全な市場を促進するように設計されています。DYDXトークンはガバナンストークンとして機能し、保有者にプラットフォームの開発と運営に影響を与える能力を与えます。このトークンはプルーフ・オブ・ステーク（PoS）の合意形成メカニズムを使用し、固定の供給量を持ち、主にプラットフォームのユーザーに配布されます。dYdXプラットフォームとそのネイティブトークン、DYDXは、分散型金融（DeFi）エコシステムにおいて重要な役割を果たしています。

日本 で dYdX を購入して投資する方法

dYdX を使用する準備はできていますか？MEXCでは、DYDX の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は dYdX の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、dYdX (DYDX) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、dYdX が即座にあなたのウォレットに入金されます。
dYdX (DYDX) の購入ガイド

dYdX でできること

dYdX を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで dYdX (DYDX) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

dYdX ( DYDX ) とは何か

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

ホワイトペーパー

dYdX資料

dYdX についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式dYdXウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AppchainsBridged-TokensCosmos Ecosystem

よくある質問： dYdX に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 20:12:03 (UTC+8)

dYdX (DYDX) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

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DYDX USDT（先物取引）

DYDX をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの DYDX USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの dYdX (DYDX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、dYdX ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
DYDX/USDT
¥18.16961
¥18.16961¥18.16961
+1.78%
588.24K (USDT)
DYDX/USDC
¥18.13821
¥18.13821¥18.13821
+1.66%
469.47K (USDT)

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¥43.64757
¥43.64757¥43.64757

-41.71%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥205.9997
¥205.9997¥205.9997

-37.45%

JMDT

JMDT

JMDT

¥152.1644
¥152.1644¥152.1644

-29.58%

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STONK

¥1.230723
¥1.230723¥1.230723

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Squid

QUID

¥14.38434
¥14.38434¥14.38434

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¥2.441193¥2.441193

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¥9.252324
¥9.252324¥9.252324

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BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.066995
¥3.066995¥3.066995

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Audiera

Audiera

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¥389.25010¥389.25010

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Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.96995
¥14.96995¥14.96995

+21.97%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

DYDX から JPY の計算機

金額

DYDX
DYDX
JPY
JPY

1 DYDX = 18.18217 JPY