この分析では、AIモデルを活用して dYdX の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の DYDX 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

DYDX_USDTは4時間足チャートにおいて0.11269の水準で推移しており、価格はS2とS1のハブ間にある状況です。中枢ポイントである0.1135が上値の直接的な目安となっており、現在の価格はレンジの下端付近に位置しています。 短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期EMAは中立的な状態を維持しています。指標体系には層状の動きが見られ、相場全体として明確なトレンド方向性が欠如している状況です。 MACDはデッドクロスの形を形成しており、マーケットの勢いは下向きを示しています。RSIは中立ゾーン内にあり、極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状態は確認されていません。また、速い指標と遅い指標の動きが一致せず、市場全体に一方向への強い集中力が欠けていることが窺えます。 ボラティリティは通常の範囲内で推移しており、顕著な拡大や収縮の兆候は見られません。そのため、現行価格周辺では多空両勢力が一時的に均衡を保っている状況です。 近隣のサポートレベルは0.1124で、現在の価格から約0.26%の距離にあります。上値方向の第一抵抗レベルは0.1129で、現在の価格から約0.18%の距離に位置します。さらに重要な中枢ポイントである0.1135は遠方の参照点として機能しており、現在の価格から約0.72%の距離にあります。その上には0.1140および0.1146といった更なる高値抵抗帯が存在し、これらが今後の価格変動の境界制約となるでしょう。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。