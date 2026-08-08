暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、DODO のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、DODO のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

DODO についての詳細

DODO 価格情報

DODO とは

DODO ホワイトペーパー

DODO 公式ウェブサイト

DODO トケノミクス

DODO 価格予測

DODO 履歴

DODO 購入ガイド

DODO から法定通貨への変換

DODO 現物

DODO USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

DODO (DODO) 本日のテクニカル分析

DODO (DODO) 本日のテクニカル分析

DODO 分析ページでは、AIによって生成された DODO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で DODO の分析内容について詳しくご覧ください。

DODO (DODO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.02276--+27.57%+44.14%+11.67%
DODO 価格について詳しく知る

DODO テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる DODO の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 15
中立 2
購入 9
移動平均:中立売却 8中立 0購入 6
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.02256
0.02256
R2
0.02256
0.02255
R1
0.02255
0.02255
PP
0.02255
0.02255
S1
0.02254
0.02254
S2
0.02254
0.02254
S3
0.02253
0.02254

DODO 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.25M
$1.35 M
$1.60 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$6.75 M
3日間のアクティブ売却額
$6.75 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$7.05 M
7日間のアクティブ売却額
$7.06 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

DODO 資本フロー

純流入DODOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.35 M0.02
2026-08-07-$0.30 M0.02
2026-08-06$0.21 M0.02
2026-08-05$1.04 M0.02
2026-08-04$0.87 M0.02

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

DODO についてさらに詳しく知る

MEXCの DODO (DODO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、DODO ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
DODO/USDT
$0.02276
$0.02276$0.02276
+13.74%
9.19M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

DODO から USD の計算機

金額

DODO
DODO
USD
USD

1 DODO = 0.02276 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック