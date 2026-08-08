DODO 本日の価格

DODO (DODO) の本日のライブ価格は ¥ 0.02276 で、直近24時間で 14.02% 変動しました。現在の DODO から JPY への変換レートは、¥ 0.02276 につき DODO です。

DODO は現在、時価総額 ¥ 22.76M で #815 位、循環供給量は 1.00B DODO です。直近24時間の DODO は、¥ 0.01876 (安値) から ¥ 0.02587 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,336.45520421、史上最安値は ¥ 2.01368114142902442 です。

短期的なパフォーマンスでは、DODO は直近1時間で -2.24%、直近7日間で +27.57% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 197.37K に達しました。

DODO (DODO) 市場情報

ランキング No.815 時価総額 ¥ 22.76M¥ 22.76M ¥ 22.76M 取引高 (24H) ¥ 197.37K¥ 197.37K ¥ 197.37K 完全希薄化後時価総額 ¥ 22.76M¥ 22.76M ¥ 22.76M 循環供給量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 100.00% パブリックブロックチェーン ETH

DODO の現在の時価総額は ¥ 22.76M、24時間取引高は ¥ 197.37K です。DODO の循環供給量は 1.00B、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 22.76M です。