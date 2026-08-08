DEAPcoin 本日の価格

DEAPcoin (DEP) の本日のライブ価格は ¥ 0.0010135 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の DEP から JPY への変換レートは、¥ 0.0010135 につき DEP です。

DEAPcoin は現在、時価総額 ¥ 30.30M で #561 位、循環供給量は 29.89B DEP です。直近24時間の DEP は、¥ 0.001009 (安値) から ¥ 0.0010191 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 14.46388137726810529、史上最安値は ¥ 0.10888226892744478 です。

短期的なパフォーマンスでは、DEP は直近1時間で +0.12%、直近7日間で +3.28% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.46K に達しました。

DEAPcoin (DEP) 市場情報

ランキング No.561 時価総額 ¥ 30.30M¥ 30.30M ¥ 30.30M 取引高 (24H) ¥ 60.46K¥ 60.46K ¥ 60.46K 完全希薄化後時価総額 ¥ 30.30M¥ 30.30M ¥ 30.30M 循環供給量 29.89B 29.89B 29.89B 総供給量 29,892,900,001.32895446 29,892,900,001.32895446 29,892,900,001.32895446 パブリックブロックチェーン ETH

DEAPcoin の現在の時価総額は ¥ 30.30M、24時間取引高は ¥ 60.46K です。DEP の循環供給量は 29.89B、総供給量は 29892900001.32895446 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 30.30M です。