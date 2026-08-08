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本日の DEAPcoin のライブ価格は 0.0010135 JPY です。DEP の時価総額は 30,296,454.15134689013582 JPY です。日本 のリアルタイムの DEP から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の DEAPcoin のライブ価格は 0.0010135 JPY です。DEP の時価総額は 30,296,454.15134689013582 JPY です。日本 のリアルタイムの DEP から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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DEAPcoin価格(DEP)

1 DEP から JPY へのライブ価格：

¥0.1591195
¥0.1591195¥0.1591195
0.00%1D
JPY
DEAPcoin (DEP) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:59:22 (UTC+8)

DEAPcoin 本日の価格

DEAPcoin (DEP) の本日のライブ価格は ¥ 0.0010135 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の DEP から JPY への変換レートは、¥ 0.0010135 につき DEP です。

DEAPcoin は現在、時価総額 ¥ 30.30M#561 位、循環供給量は 29.89B DEP です。直近24時間の DEP は、¥ 0.001009 (安値) から ¥ 0.0010191 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 14.46388137726810529、史上最安値は ¥ 0.10888226892744478 です。

短期的なパフォーマンスでは、DEP は直近1時間で +0.12%、直近7日間で +3.28% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.46K に達しました。

DEAPcoin (DEP) 市場情報

No.561

¥ 30.30M
¥ 30.30M¥ 30.30M

¥ 60.46K
¥ 60.46K¥ 60.46K

¥ 30.30M
¥ 30.30M¥ 30.30M

29.89B
29.89B 29.89B

29,892,900,001.32895446
29,892,900,001.32895446 29,892,900,001.32895446

ETH

DEAPcoin の現在の時価総額は ¥ 30.30M、24時間取引高は ¥ 60.46K です。DEP の循環供給量は 29.89B、総供給量は 29892900001.32895446 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 30.30M です。

DEAPcoin 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.001009
¥ 0.001009¥ 0.001009
24H 最安値
¥ 0.0010191
¥ 0.0010191¥ 0.0010191
24H 最高値

¥ 0.001009
¥ 0.001009¥ 0.001009

¥ 0.0010191
¥ 0.0010191¥ 0.0010191

¥ 14.46388137726810529
¥ 14.46388137726810529¥ 14.46388137726810529

¥ 0.10888226892744478
¥ 0.10888226892744478¥ 0.10888226892744478

+0.12%

0.00%

+3.28%

+3.28%

DEAPcoin (DEP) 価格履歴 JPY

DEAPcoin の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ 00.00%
30日¥ +0.0000388+3.98%
60日¥ -0.00006-5.59%
90日¥ -0.0000834-7.61%
DEAPcoin 本日の価格変動

本日 DEP は、 ¥ 0 (0.00%) の変動を記録しました。

DEAPcoin 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.0000388 (+3.98%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

DEAPcoin 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、DEP は、 ¥ -0.00006 (-5.59%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

DEAPcoin 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0000834 (-7.61%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

DEAPcoin (DEP) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

DEAPcoin 価格履歴ページ を今すぐチェック。

DEAPcoin の分析

この分析では、AIモデルを活用して DEAPcoin の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

DEAPcoin の価格に影響を与える要因は何ですか？

DEAPcoin（DEP）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。

1. ゲーミングエコシステムの採用状況 — DEPはPlayMiningのゲームで使用されているため、ユーザー数の増加やゲームの人気度が需要に直接的な影響を及ぼします。

2. NFTマーケットプレイスの取引動向 — PlayMining NFTマーケットプレイスでの取引量は、トークンの実用性と価値に影響を与えます。

3. トークンのユーティリティ拡張 — DEAP Spaceエコシステム内での新たな活用事例が、需要を促進する可能性があります。

4. 市場センチメント — 仮想通貨市場全体のトレンドや投資家の信頼感が、DEPの価格形成に影響を及ぼします。

5. 供給の動向 — トークンのリリーススケジュール、ステーキングメカニズム、流通供給量の変化が価格圧力に影響を及ぼします。

6. パートナーシップの発表 — ゲーム開発者や他のプラットフォームとの提携が、投資家の関心を高めることがあります。

7. 規制の動向 — 特に日本などの主要市場におけるゲーム業界や暗号資産に関する規制の変更が、本プロジェクトに影響を及ぼします。

8. 競合状況 — 他のゲーミングトークンやブロックチェーンゲームプラットフォームのパフォーマンスが、相対的な位置付けに影響を及ぼします。

9. 技術的進展 — プラットフォームのアップデート、新機能の追加、技術的な改善が長期的な価値に影響を及ぼします。

10. コミュニティのエンゲージメント — 活発なユーザー層とソーシャルメディア上の存在感が、自然な成長と価格の安定に寄与します。

人はなぜ今日 DEAPcoin の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のDEAPcoin（DEP）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、市場分析、そして投資タイミングが含まれます。DEPはブロックチェーンゲームエコシステムで使用されているため、価格の動向を追跡することで、投資家はプロジェクトのパフォーマンスを評価し、適切な売買判断を行うことができます。

DEAPcoin の価格予測

DEAPcoin (DEP) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の DEP の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
DEAPcoin (DEP) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、DEAPcoin の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
DEAPcoin が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？DEP の 2026–2027 年の価格予測は DEAPcoin 価格予測 ページでご確認いただけます。

DEAPcoin について

DEP（Depth Token）は、Ethereumブロックチェーン上で動作する分散型暗号通貨です。DEPは、Depthプラットフォームのネイティブユーティリティトークンで、分散型の安定コイン取引所であり、DeFi（分散型金融）エコシステムのユーザーに流動性、貸付、およびイールドファーミングサービスを提供することを目指しています。このトークンは、ガバナンスに使用され、保有者がさまざまな提案に投票することを可能にし、ステーキングと流動性提供を通じて報酬を獲得する手段としても使用されます。DEPトークンの発行は、デフレーションモデルによって管理され、各トランザクションごとにトークンの一部が焼却され、時間とともに総供給量が減少します。このトークンは、Depthプラットフォームの安定性とセキュリティを維持する上で重要な役割を果たしています。

日本 で DEAPcoin を購入して投資する方法

DEAPcoin を使用する準備はできていますか？MEXCでは、DEP の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は DEAPcoin の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、DEAPcoin (DEP) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、DEAPcoin が即座にあなたのウォレットに入金されます。
DEAPcoin (DEP) の購入ガイド

DEAPcoin でできること

DEAPcoin を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで DEAPcoin (DEP) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

DEAPcoin ( DEP ) とは何か

PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries.

DEAPcoin資料

DEAPcoin についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式DEAPcoinウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Avalanche EcosystemBNB Chain EcosystemEntertainment

よくある質問： DEAPcoin に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:59:22 (UTC+8)

DEAPcoin (DEP) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

DEAPcoin についてさらに詳しく知る

DEP USDT（先物取引）

DEP をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの DEP USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの DEAPcoin (DEP) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、DEAPcoin ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
DEP/USDT
¥0.1589154
¥0.1589154¥0.1589154
-0.06%
60.01M (USDT)

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¥45.29450¥45.29450

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¥215.1999¥215.1999

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JMDT

JMDT

¥153.9228
¥153.9228¥153.9228

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STONK

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¥1.298076¥1.298076

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¥9.202398¥9.202398

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¥3.142983¥3.142983

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¥15.13480
¥15.13480¥15.13480

+23.32%

Audiera

Audiera

BEAT

¥365.72993
¥365.72993¥365.72993

+16.51%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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金額

DEP
DEP
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JPY

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