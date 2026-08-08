DEB 本日の価格

DEB (DEB) の本日のライブ価格は ¥ 0.00145 で、直近24時間で 39.55% 変動しました。現在の DEB から JPY への変換レートは、¥ 0.00145 につき DEB です。

DEB は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #6572 位、循環供給量は 0.00 DEB です。直近24時間の DEB は、¥ 0.001433 (安値) から ¥ 0.0034 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 46.7718428863953484、史上最安値は ¥ 0.075346309384659585 です。

短期的なパフォーマンスでは、DEB は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +74.69% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 530.83 に達しました。

DEB (DEB) 市場情報

ランキング No.6572 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 530.83¥ 530.83 ¥ 530.83 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.45M¥ 1.45M ¥ 1.45M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン DEB

DEB の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 530.83 です。DEB の循環供給量は 0.00、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.45M です。