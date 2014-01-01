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DASH (DASH) 本日のテクニカル分析

DASH (DASH) 本日のテクニカル分析

DASH 分析ページでは、AIによって生成された DASH の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で DASH の分析内容について詳しくご覧ください。

DASH (DASH) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$31.23---0.16%-8.13%-35.84%
DASH 価格について詳しく知る

DASH テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる DASH の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 1
購入 17
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 8中立 1購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
31.2533
31.2466
R2
31.2466
31.2428
R1
31.2433
31.2404
PP
31.2366
31.2366
S1
31.2333
31.2328
S2
31.2266
31.2304
S3
31.2233
31.2266

DASH 市場シグナル

現在の未約定注文数量
1.80M
$4.55 M
$2.75 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.20M
3日間のアクティブ購入額
$2.60 M
3日間のアクティブ売却額
$2.40 M
7日間のアクティブ売買差額
0.11M
7日間のアクティブ購入額
$5.22 M
7日間のアクティブ売却額
$5.11 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

DASH 資本フロー

純流入DASHUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.07 M31.18
2026-08-07$0.15 M31.08
2026-08-06-$0.46 M30.39
2026-08-05$0.30 M31.32
2026-08-04$0.17 M31.33

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

DASH についてさらに詳しく知る

MEXCの DASH (DASH) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、DASH ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
DASH/USDT
$31.23
$31.23$31.23
+0.48%
20.45K (USDT)
DASH/USDC
$31.25
$31.25$31.25
+0.51%
1.85K (USDT)
DASH/BTC
$0.000481
$0.000481$0.000481
+0.41%
321.14 (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

DASH
DASH
USD
USD

1 DASH = 31.23 USD

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