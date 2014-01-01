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本日の DASH のライブ価格は 31.23 JPY です。DASH の時価総額は 397,605,478.2596651538 JPY です。日本 のリアルタイムの DASH から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の DASH のライブ価格は 31.23 JPY です。DASH の時価総額は 397,605,478.2596651538 JPY です。日本 のリアルタイムの DASH から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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DASH価格(DASH)

1 DASH から JPY へのライブ価格：

¥4,903.11
¥4,903.11¥4,903.11
+0.48%1D
JPY
DASH (DASH) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:55:47 (UTC+8)

DASH 本日の価格

DASH (DASH) の本日のライブ価格は ¥ 31.23 で、直近24時間で 0.48% 変動しました。現在の DASH から JPY への変換レートは、¥ 31.23 につき DASH です。

DASH は現在、時価総額 ¥ 397.61M#84 位、循環供給量は 12.73M DASH です。直近24時間の DASH は、¥ 30.54 (安値) から ¥ 31.38 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 257,828.535400390625、史上最安値は ¥ 33.58214323222637102 です。

短期的なパフォーマンスでは、DASH は直近1時間で +0.22%、直近7日間で -0.16% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 622.23K に達しました。

DASH (DASH) 市場情報

No.84

¥ 397.61M
¥ 397.61M¥ 397.61M

¥ 622.23K
¥ 622.23K¥ 622.23K

¥ 590.25M
¥ 590.25M¥ 590.25M

12.73M
12.73M 12.73M

18,900,000
18,900,000 18,900,000

12,731,523.47933606
12,731,523.47933606 12,731,523.47933606

67.36%

0.02%

2014-01-01 00:00:00

¥ 33.5666
¥ 33.5666¥ 33.5666

DASH

DASH の現在の時価総額は ¥ 397.61M、24時間取引高は ¥ 622.23K です。DASH の循環供給量は 12.73M、総供給量は 12731523.47933606 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 590.25M です。

DASH 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 30.54
¥ 30.54¥ 30.54
24H 最安値
¥ 31.38
¥ 31.38¥ 31.38
24H 最高値

¥ 30.54
¥ 30.54¥ 30.54

¥ 31.38
¥ 31.38¥ 31.38

¥ 257,828.535400390625
¥ 257,828.535400390625¥ 257,828.535400390625

¥ 33.58214323222637102
¥ 33.58214323222637102¥ 33.58214323222637102

+0.22%

+0.48%

-0.16%

-0.16%

DASH (DASH) 価格履歴 JPY

DASH の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +23.4225+0.48%
30日¥ -2.76-8.13%
60日¥ -6.1-16.35%
90日¥ -17.44-35.84%
DASH 本日の価格変動

本日 DASH は、 ¥ +23.4225 (+0.48%) の変動を記録しました。

DASH 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -2.76 (-8.13%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

DASH 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、DASH は、 ¥ -6.1 (-16.35%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

DASH 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -17.44 (-35.84%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

DASH (DASH) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

DASH 価格履歴ページ を今すぐチェック。

DASH の分析

この分析では、AIモデルを活用して DASH の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

DASH 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の DASH 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

DASH_USDTは4時間足のチャートにおいて、30.6666という中枢価格を上回る展開となっています。価格はS1とR1によって形成された狭いレンジ内に収まっています。ハブポイントと移動平均線群は方向性で乖離を示しており、市場構造は一時的な調整局面にあると考えられます。 短期EMAライン群は依然として買いシグナルを維持していますが、MACD指標はデッドクロスの形を示しており、速い線と遅い線の間でエネルギーの分層現象が見られます。RSIは中立ゾーンに位置し、ボラティリティは収束傾向を呈しています。現在の価格近辺では、買いと売りの勢力が均衡して分布している状況です。 上値方面では、R1レジスタンスレベルである30.9833までが現行価格から0.04 USDTの距離にあります。さらに遠方の参考水準となるR2レジスタンスは31.1866となります。一方、下値側ではS1サポートレベルである30.4633までが現行価格から0.48 USDTの距離にあり、S2サポートレベルである30.1466は深い流動性を提供する重要な節目となっています。近隣の価格帯には多くの注文が集中しており、価格が突破する際には相応の出来高の変化も伴うことが期待されます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

DASH の価格に影響を与える要因は何ですか？

DASHの価格は、以下のいくつかの主要な要因によって影響を受けます：

1. 市場での普及度と加盟店の受け入れ状況
2. プライバシー機能に対する需要と規制上の懸念
3. ネットワークのアップグレードおよび技術的改善
4. 仮想通貨市場全体のマインド
5. 取引所における取引量と流動性
6. 他のプライバシー系コインとの競争
7. マスターノード報酬とステーキングの経済モデル

人はなぜ今日 DASH の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のDASHの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。DASHの価格変動は利益獲得の機会を生み出しますが、リアルタイムでのモニタリングが必要です。投資家は日々の価格を追跡することで、運用成績を評価し、売買の判断を行い、保有する暗号資産におけるリスク暴露を管理しています。

DASH の価格予測

DASH (DASH) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の DASH の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
DASH (DASH) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、DASH の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
DASH が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？DASH の 2026–2027 年の価格予測は DASH 価格予測 ページでご確認いただけます。

DASH について

Dash (DASH)は、他の暗号通貨と比較してプライバシーと取引速度を向上させることを目指して開発されたデジタル通貨です。元々は2014年にXCoinとしてローンチされ、その後Darkcoinにブランド名を変更し、最終的に'Digital Cash'の合成語であるDashになりました。Dashは、ブロックチェーンネットワーク上で二層のアーキテクチャを使用し、マイナーとマスターノードの両方を利用して取引の検証とセキュリティを確保しています。独自のInstantSendとPrivateSend機能は、それぞれほぼ瞬時の取引と匿名取引を提供します。Dashの主な使用例は、デジタル取引における交換手段であり、特に速度とプライバシーに重点を置いています。供給モデルはインフレーション型で、上限は1890万コインであり、新しいコインはマイニングとマスターノードの維持の報酬として発行されます。

日本 で DASH を購入して投資する方法

DASH を使用する準備はできていますか？MEXCでは、DASH の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は DASH の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、DASH (DASH) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、DASH が即座にあなたのウォレットに入金されます。
DASH (DASH) の購入ガイド

DASH でできること

DASH を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで DASH (DASH) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

DASH ( DASH ) とは何か

ダッシュ（DASH）はデジタル通貨です。その助けを借りて、世界中の誰もが、中央当局に頼ることなく、いつでも低料金で迅速かつ簡単に取引を完了することができます。 Dashは、分散型のピアツーピアネットワークに基づいており、強力な暗号化によって保証されています。これにより、安全でユーザーフレンドリーな、しきい値のない支払い方法が提供されます。 Dashは、携帯性があり、手頃な価格で、分割可能で、オンライン取引や日常生活のための高速取引のデジタル現金です。低い取引手数料と速い取引速度のおかげで、Dashは現金やクレジットカードの実用的な代替手段として世界中で使用されています。それだけでなく、国際送金のソリューションも提供します。ダッシュは、従来の決済システムが参入障壁を持っている地域、またはハイパーインフレーションが既存の通貨の効用を破壊する地域で特に人気があります。

ホワイトペーパー

DASH資料

DASH についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式DASHウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Alleged SEC SecuritiesEthereum EcosystemMade in USA

よくある質問： DASH に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:55:47 (UTC+8)

DASH (DASH) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

DASH についてさらに詳しく知る

DASH USDT（先物取引）

DASH をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの DASH USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの DASH (DASH) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、DASH ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
DASH/USDT
¥4,912.53
¥4,912.53¥4,912.53
+0.67%
20.57K (USDT)
DASH/USDC
¥4,898.4
¥4,898.4¥4,898.4
+0.35%
1.85K (USDT)
DASH/BTC
¥0.0756269
¥0.0756269¥0.0756269
+0.56%
321.13 (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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ビットコイン

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モネロ

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ソラナ

SOL

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最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥43.47330
¥43.47330¥43.47330

-41.94%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥214.8388
¥214.8388¥214.8388

-34.77%

JMDT

JMDT

JMDT

¥151.3480
¥151.3480¥151.3480

-29.96%

STONK

STONK

STONK

¥1.290226
¥1.290226¥1.290226

-2.63%

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Squid

QUID

¥14.39533
¥14.39533¥14.39533

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上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.397390
¥2.397390¥2.397390

+254.53%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥9.350763
¥9.350763¥9.350763

+62.96%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.029158
¥3.029158¥3.029158

+53.05%

Audiera

Audiera

BEAT

¥387.89362
¥387.89362¥387.89362

+23.58%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.97623
¥14.97623¥14.97623

+22.02%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

DASH から JPY の計算機

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DASH
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JPY

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