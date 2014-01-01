ページの最終更新日：2026-08-08 19:55:47 (UTC+8)
DASH 本日の価格
DASH (DASH) の本日のライブ価格は ¥ 31.23 で、直近24時間で 0.48% 変動しました。現在の DASH から JPY への変換レートは、¥ 31.23 につき DASH です。
DASH は現在、時価総額 ¥ 397.61M で #84 位、循環供給量は 12.73M DASH です。直近24時間の DASH は、¥ 30.54 (安値) から ¥ 31.38 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 257,828.535400390625、史上最安値は ¥ 33.58214323222637102 です。
短期的なパフォーマンスでは、DASH は直近1時間で +0.22%、直近7日間で -0.16% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 622.23K に達しました。
DASH (DASH) 市場情報
¥ 397.61M
¥ 397.61M¥ 397.61M
¥ 622.23K
¥ 622.23K¥ 622.23K
¥ 590.25M
¥ 590.25M¥ 590.25M
18,900,000
18,900,000 18,900,000
12,731,523.47933606
12,731,523.47933606 12,731,523.47933606
¥ 33.5666
¥ 33.5666¥ 33.5666
DASH の現在の時価総額は ¥ 397.61M、24時間取引高は ¥ 622.23K です。DASH の循環供給量は 12.73M、総供給量は 12731523.47933606 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 590.25M です。
DASH 価格履歴 JPY
¥ 257,828.535400390625
¥ 257,828.535400390625¥ 257,828.535400390625
¥ 33.58214323222637102
¥ 33.58214323222637102¥ 33.58214323222637102
DASH (DASH) 価格履歴 JPY
DASH の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +23.4225
|+0.48%
|30日
|¥ -2.76
|-8.13%
|60日
|¥ -6.1
|-16.35%
|90日
|¥ -17.44
|-35.84%
DASH 本日の価格変動
本日 DASH は、 ¥ +23.4225 (+0.48%) の変動を記録しました。
DASH 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ -2.76 (-8.13%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
DASH 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、DASH は、 ¥ -6.1 (-16.35%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
DASH 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -17.44 (-35.84%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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DASH 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の DASH 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|StochRSI
|< 20
|売られ過ぎゾーン
|短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
DASH_USDTは4時間足のチャートにおいて、30.6666という中枢価格を上回る展開となっています。価格はS1とR1によって形成された狭いレンジ内に収まっています。ハブポイントと移動平均線群は方向性で乖離を示しており、市場構造は一時的な調整局面にあると考えられます。
短期EMAライン群は依然として買いシグナルを維持していますが、MACD指標はデッドクロスの形を示しており、速い線と遅い線の間でエネルギーの分層現象が見られます。RSIは中立ゾーンに位置し、ボラティリティは収束傾向を呈しています。現在の価格近辺では、買いと売りの勢力が均衡して分布している状況です。
上値方面では、R1レジスタンスレベルである30.9833までが現行価格から0.04 USDTの距離にあります。さらに遠方の参考水準となるR2レジスタンスは31.1866となります。一方、下値側ではS1サポートレベルである30.4633までが現行価格から0.48 USDTの距離にあり、S2サポートレベルである30.1466は深い流動性を提供する重要な節目となっています。近隣の価格帯には多くの注文が集中しており、価格が突破する際には相応の出来高の変化も伴うことが期待されます。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
DASH の価格に影響を与える要因は何ですか？
DASHの価格は、以下のいくつかの主要な要因によって影響を受けます：
1. 市場での普及度と加盟店の受け入れ状況
2. プライバシー機能に対する需要と規制上の懸念
3. ネットワークのアップグレードおよび技術的改善
4. 仮想通貨市場全体のマインド
5. 取引所における取引量と流動性
6. 他のプライバシー系コインとの競争
7. マスターノード報酬とステーキングの経済モデル
人はなぜ今日 DASH の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のDASHの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。DASHの価格変動は利益獲得の機会を生み出しますが、リアルタイムでのモニタリングが必要です。投資家は日々の価格を追跡することで、運用成績を評価し、売買の判断を行い、保有する暗号資産におけるリスク暴露を管理しています。
DASH の価格予測
DASH (DASH) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の DASH の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。DASH (DASH) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、DASH の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
DASH が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？DASH の 2026–2027 年の価格予測は DASH 価格予測
ページでご確認いただけます。
DASH について
Dash (DASH)は、他の暗号通貨と比較してプライバシーと取引速度を向上させることを目指して開発されたデジタル通貨です。元々は2014年にXCoinとしてローンチされ、その後Darkcoinにブランド名を変更し、最終的に'Digital Cash'の合成語であるDashになりました。Dashは、ブロックチェーンネットワーク上で二層のアーキテクチャを使用し、マイナーとマスターノードの両方を利用して取引の検証とセキュリティを確保しています。独自のInstantSendとPrivateSend機能は、それぞれほぼ瞬時の取引と匿名取引を提供します。Dashの主な使用例は、デジタル取引における交換手段であり、特に速度とプライバシーに重点を置いています。供給モデルはインフレーション型で、上限は1890万コインであり、新しいコインはマイニングとマスターノードの維持の報酬として発行されます。
日本 で DASH を購入して投資する方法
DASH を使用する準備はできていますか？MEXCでは、DASH の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は DASH の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、DASH (DASH) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、DASH が即座にあなたのウォレットに入金されます。
DASH でできること
DASH を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで DASH (DASH) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
DASH ( DASH ) とは何か
ダッシュ（DASH）はデジタル通貨です。その助けを借りて、世界中の誰もが、中央当局に頼ることなく、いつでも低料金で迅速かつ簡単に取引を完了することができます。 Dashは、分散型のピアツーピアネットワークに基づいており、強力な暗号化によって保証されています。これにより、安全でユーザーフレンドリーな、しきい値のない支払い方法が提供されます。 Dashは、携帯性があり、手頃な価格で、分割可能で、オンライン取引や日常生活のための高速取引のデジタル現金です。低い取引手数料と速い取引速度のおかげで、Dashは現金やクレジットカードの実用的な代替手段として世界中で使用されています。それだけでなく、国際送金のソリューションも提供します。ダッシュは、従来の決済システムが参入障壁を持っている地域、またはハイパーインフレーションが既存の通貨の効用を破壊する地域で特に人気があります。
ホワイトペーパー
Dashの開発は、ブロックチェーン専門家およびその他のプロフェッショナルで構成されるDash Core Groupが主導しています。同チームの技術的実績には、InstantSend、CoinJoin、ChainLocksといった主要なイノベーションの実装が含まれます。Dashは、マスターノード所有者が意思決定に参加する分散型ガバナンス構造を採用しており、これにより開発方針がコミュニティの優先事項およびネットワークのニーズを反映することを保証しています。このガバナンスモデルは、戦略的方向性の設定およびリソース配分において効果を発揮してきました。プロジェクト開始以来、チームはソフトウェア開発、ビジネス戦略、マーケティングなど多方面の専門知識を有する人材へと拡大しています。また、Dash Core Groupは、開発の進捗状況および財務監視に関する一貫性・透明性のあるアップデートを定期的に提供し、コミュニティへの情報共有を継続しています。さらに、従来の金融市場および暗号資産市場の両方におけるユーティリティ拡大および採用促進のため、さまざまな組織との積極的なパートナーシップを維持しています。
Dashは、特徴的な2層ネットワークアーキテクチャを採用しています。第1層は、X11ハッシュアルゴリズムを用いてブロックチェーンを保護するマイナーで構成されています。第2層は、より高度なサービスおよび機能を提供するマスターノードで構成されています。マスターノードを稼働させるには、担保として1,000 DASHが必要であり、これらの専用サーバーにより、InstantSend、CoinJoin、ChainLocksといった機能が実現されます。InstantSendは2019年以降、すべてのトランザクションに対してデフォルトで有効化されており、マスターノードによる投票クオラムがトランザクションを承認・ロックすることで、わずか2秒で完全なコンファメーションが達成され、即座に使用可能になります。CoinJoinは、トランザクションを標準単位に分割し、マスターノードが「トランザクションのシャッフル（トランプの山を混ぜるような処理）」と呼ばれるミキシングプロセスを調整することでプライバシーを強化します。最近のアップグレードにより、ミキシング速度が向上し、プライバシー保証がさらに強化され、効率性とセキュリティが高まっています。ChainLocksは、画期的なセキュリティ技術であり、マスターノードクオラムが12時間ごとに新規にマイニングされたブロックを確認することで、ブロックチェーンの再編成（reorg）攻撃から守ります。ChainLocks導入以降、成功した攻撃は一切報告されていません。
Dashは、ネットワーク運用の維持および継続的な成長を目的とした経済設計に従っています。最終的な供給量は1,774万〜1,892万コインの間になると予測されており、プロジェクトはプレマイニングなしで開始されたため、公平な分配が実現されています。2023年時点で、約1,120万DASHが流通中であり、新たな発行はマイニング報酬から行われています。また、Dashはエコシステムの複数の構成要素を支援する独自の報酬分割方式を採用しています：ブロック報酬の45%がマイナーに、45%がマスターノードに、残り10%が開発およびエコシステム拡大の資金調達を行うトレジャリーに割り当てられます。ブロック補助金は毎年7.14%ずつ削減されるため、新規供給量は着実かつ予測可能なペースで減少します。トレジャリーはブロック報酬から直接資金供給されるため、継続的な内部資金調達が可能となり、外部資金源への依存を低減し、ネットワークの独立性および長期的持続可能性を守ります。このトレジャリーは、採用促進および技術的進歩を支える多くの開発・マーケティング活動を後押ししてきました。マスターノード運営者は、重要なサービスを提供することに対し定期的な報酬を受け取っており、これにより運用コストをカバーするとともに、信頼性の高いインフラの維持を通じて長期的な参加を促進しています。典型的なマスターノードの年間リターンは、ネットワーク状況および参加度に応じて変動しますが、おおむね5〜8%の範囲内です。
ダッシュのロードマップは、現在「DashPay」としてブランド化された「Evolution」プラットフォームに焦点を当てており、デジタル決済を、主流のペイメントアプリと同様に直感的かつ使いやすくすることを目指しています。ただし、分散性とセキュリティは維持します。この先進的なプラットフォーム機能を支えるため、新たに「Evolution Masternodes（evonodes）」と呼ばれるインフラ層が計画されており、追加サービスを処理しパフォーマンスを高水準に保つために、より強力なハードウェア要件が導入されます。プラットフォームは現在もテスト・改良が継続中で、随時アップデートと改善が行われています。今後の優先課題には、加盟店の採用拡大、トランザクション処理能力（throughput）向上によるスケーラビリティ強化、および小売向け決済におけるInstantSendの活用拡大が含まれます。並行して、チームはDashPayウォレットにおけるプライバシー機能の強化と、よりスムーズなユーザーエクスペリエンスの実現にも取り組んでいます。より最近のロードマップ項目では、DashPayのユーザー名（usernames）や連絡先リスト（contact lists）といった使いやすさを重視した機能が強調されており、これらは人気のペイメントアプリと同様のソーシャル志向型ペイメント体験を創出し、日常的なユーザーにとって暗号資産取引をより簡単にすることを目的としています。プラットフォームは、定期的なリリースおよび新機能の展開を通じて、着実に進化を続けています。
Dashは、スケーラビリティと日常的な使いやすさを重視した、支払いに特化した暗号資産として構築されています。高速なトランザクション、オプションのプライバシー保護、およびマスターノードによって支えられる自己ガバナンス型のフレームワークを統合しています。主な機能には、ほぼ即時の送金を実現するInstantSend、プライバシー保護のためのCoinJoin、攻撃耐性を高めるChainLocksがあります。2023年現在、Dashは依然としてDashPayプラットフォームの開発を進めています。その目的は、暗号資産による支払いを、従来のペイメントアプリと同様に簡単に使えるようにすることです。
DASH資料
DASH についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： DASH に関するその他の質問
DASH が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 DASH の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の DASH の価格は ¥ 4,903.11 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
DASH は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、DASH への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の DASH がMEXCで取引されました。
DASH ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の DASH 価格を確認するには、DASH 価格のページにアクセスしてください。
DASH の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
64,972
+0.05%
ETH
1,920.29
+0.12%
GOLD(XAUT)
4,328.39
+0.17%
SOL
75.55
+2.23%
XMR
377.11
+2.04%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、DASH/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、DASH の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
DASH 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については DASH (DASH) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：2026-08-08 19:55:47 (UTC+8)
DASH (DASH) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
DASH USDT（先物取引）
DASH をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの DASH USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥4,912.53
¥4,912.53¥4,912.53
+0.67%
20.57K (USDT)
¥0.0756269
¥0.0756269¥0.0756269
+0.56%
321.13 (USDT)
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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