CASPER (CSPR) 本日のテクニカル分析 CASPER 分析ページでは、AIによって生成された CSPR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で CASPER の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

CASPER (CSPR) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.001951 -- +7.25% +8.69% -34.84%

CASPER テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる CASPER の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 5 中立 5 購入 16 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 売却 売却 5 中立 5 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.001951 0.00195 R2 0.00195 0.001949 R1 0.001949 0.001949 PP 0.001948 0.001948 S1 0.001947 0.001947 S2 0.001946 0.001947 S3 0.001945 0.001946

CASPER 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.20M $0.80 M $1.00 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.11 M 3日間のアクティブ売却額 $0.10 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.12 M 7日間のアクティブ売却額 $0.12 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 CASPER 資本フロー 純流入 CSPRUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.10 M 0.00 2026-08-07 $0.06 M 0.00 2026-08-06 $0.03 M 0.00 2026-08-05 $0.00 M 0.00 2026-08-04 $0.01 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの CASPER (CSPR) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、CASPER ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 CSPR / USDT $0.001951 $0.001951 $0.001951 -2.48% 51.67M (USDT) 取 引