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Cronos (CRO) 本日のテクニカル分析

Cronos (CRO) 本日のテクニカル分析

Cronos 分析ページでは、AIによって生成された CRO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Cronos の分析内容について詳しくご覧ください。

Cronos (CRO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.04793---12.25%-14.78%-33.53%
Cronos 価格について詳しく知る

Cronos テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Cronos の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 0
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 8中立 0購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.04784
0.04784
R2
0.04784
0.04783
R1
0.04783
0.04783
PP
0.04783
0.04783
S1
0.04782
0.04782
S2
0.04782
0.04782
S3
0.04781
0.04782

Cronos 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.04M
$4.53 M
$4.57 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$2.87 M
3日間のアクティブ売却額
$2.85 M
7日間のアクティブ売買差額
0.15M
7日間のアクティブ購入額
$3.65 M
7日間のアクティブ売却額
$3.50 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Cronos 資本フロー

純流入CROUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$1.15 M0.05
2026-08-07-$0.12 M0.05
2026-08-06-$0.10 M0.05
2026-08-05$0.01 M0.05
2026-08-04-$0.02 M0.05

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Cronos (CRO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Cronos ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CRO/USDT
$0.04792
$0.04792$0.04792
-10.27%
7.11M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

CRO から USD の計算機

金額

CRO
CRO
USD
USD

1 CRO = 0.04793 USD

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