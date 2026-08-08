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本日の Cronos のライブ価格は 0.04793 JPY です。CRO の時価総額は 2,149,494,467.38739751205 JPY です。日本 のリアルタイムの CRO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Cronos のライブ価格は 0.04793 JPY です。CRO の時価総額は 2,149,494,467.38739751205 JPY です。日本 のリアルタイムの CRO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Cronos価格(CRO)

1 CRO から JPY へのライブ価格：

¥7.52501
¥7.52501¥7.52501
-10.24%1D
JPY
Cronos (CRO) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:45:26 (UTC+8)

Cronos 本日の価格

Cronos (CRO) の本日のライブ価格は ¥ 0.04793 で、直近24時間で 10.24% 変動しました。現在の CRO から JPY への変換レートは、¥ 0.04793 につき CRO です。

Cronos は現在、時価総額 ¥ 2.15B#31 位、循環供給量は 44.85B CRO です。直近24時間の CRO は、¥ 0.0461 (安値) から ¥ 0.0536 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 152.25960163190067694、史上最安値は ¥ 1.8034089990482 です。

短期的なパフォーマンスでは、CRO は直近1時間で +1.93%、直近7日間で -12.25% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 349.29K に達しました。

Cronos (CRO) 市場情報

No.31

¥ 2.15B
¥ 2.15B¥ 2.15B

¥ 349.29K
¥ 349.29K¥ 349.29K

¥ 4.79B
¥ 4.79B¥ 4.79B

44.85B
44.85B 44.85B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

98,713,203,223.73352
98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352

44.84%

0.12%

ETH

Cronos の現在の時価総額は ¥ 2.15B、24時間取引高は ¥ 349.29K です。CRO の循環供給量は 44.85B、総供給量は 98713203223.73352 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 4.79B です。

Cronos 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0461
¥ 0.0461¥ 0.0461
24H 最安値
¥ 0.0536
¥ 0.0536¥ 0.0536
24H 最高値

¥ 0.0461
¥ 0.0461¥ 0.0461

¥ 0.0536
¥ 0.0536¥ 0.0536

¥ 152.25960163190067694
¥ 152.25960163190067694¥ 152.25960163190067694

¥ 1.8034089990482
¥ 1.8034089990482¥ 1.8034089990482

+1.93%

-10.24%

-12.25%

-12.25%

Cronos (CRO) 価格履歴 JPY

Cronos の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.8584682-10.24%
30日¥ -0.00831-14.78%
60日¥ -0.01341-21.87%
90日¥ -0.02417-33.53%
Cronos 本日の価格変動

本日 CRO は、 ¥ -0.8584682 (-10.24%) の変動を記録しました。

Cronos 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00831 (-14.78%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Cronos 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CRO は、 ¥ -0.01341 (-21.87%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Cronos 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.02417 (-33.53%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Cronos (CRO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Cronos 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Cronos の分析

この分析では、AIモデルを活用して Cronos の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Cronos 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の CRO 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

CRO_USDTは4時間足チャート上で0.05348の水準に位置し、価格は中心軸である0.05297を上回っています。短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期トレンドは中立的な横ばい相場が継続しています。ハブ体系では、現値がR2レジスタンスラインである0.05333を突破し、比較的高値圏に位置していることが確認されます。 構造面では、空売り勢力と買い勢力が中心軸付近で持ち合いを形成しており、現在の価格は密集した成約ゾーンから離れた状態です。MACD指標はデッドクロスを形成しており、モメンタムの方向性に一時的な乖離が見られます。RSIは中立域にあり、極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状況には至っていません。短期・長期の各指標が層別的に推移しており、短期的な調整圧力と中期的な強気姿勢が混在しています。 ボラティリティは通常範囲内に収まっており、顕著な拡大や収縮の兆候は見られません。KDJおよびStochRSIの数値からは、短期的なモメンタムの弱まりと、買い手と売り手の力が均衡しつつあることが示されています。 近隣の重要なサポートレベルはR2の0.05333であり、現行価格との差は0.00015です。下方向の第一サポートS2は0.05261で、現行価格との差は0.00087となります。遠方の参考となる中心軸0.05297は、現行価格との差が0.00051です。上方向には直近の過去高値を直接のレジスタンスとして捉える目安がなく、新たな高値圏における流動性分布の状況を注視する必要があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Cronos の価格に影響を与える要因は何ですか？

CROの価格は、以下の要因によって影響を受けます：Crypto.comプラットフォームの採用状況とユーザー数の成長、取引所の取引高、カードステーキングの需要、Cronosチェーン上のDeFiエコシステムの発展、取引所に影響を及ぼす規制関連のニュース、ビットコインや市場のセンチメント、パートナーシップの発表、トークンのユーティリティ拡大、そして全体的な暗号資産市場のサイクルです。

人はなぜ今日 Cronos の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のCronos（CRO）の価格を知りたがっています。

1. 投資判断 - トレーダーは、CROトークンを購入・売却、または保有するためには、現在の価格が必要です。
2. ポートフォリオの追跡 - 投資家は保有資産の価値とパフォーマンスを常にモニタリングしています。
3. 市場タイミング - 取引における最適なエントリー／エグジットポイントを見極めるために、市場の動向を把握します。
4. リスク管理 - 将来の損失や利益を正確に評価するために、現時点での価格を確認します。
5. DeFi活動 - 分散型金融プロトコルでCROを使用する際には、リアルタイムの価格情報が必要です。
6. Crypto.comエコシステム - CROホルダーは、プラットフォーム上の各種特典やステーキング報酬を得るために、トークンを活用しています。

リアルタイムの価格データは、より賢明な財務判断を下すうえで大きな役割を果たします。

Cronos の価格予測

Cronos (CRO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CRO の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Cronos (CRO) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Cronos の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Cronos が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CRO の 2026–2027 年の価格予測は Cronos 価格予測 ページでご確認いただけます。

Cronos について

Crypto.com Coin（CRO）は、Crypto.comが開発した分散型オープンソースのブロックチェーン、Crypto.com Chainのネイティブ暗号通貨トークンです。CROの主な目的は、取引を容易にし、シームレスで低コスト、安全な暗号通貨の支払いを可能にすることです。また、CROはネットワークの合意形成アルゴリズムにも役割を果たし、ステーキングに使用されることでネットワークを安全に保ち、取引を検証します。さらに、Crypto.comプラットフォームでのキャッシュバック報酬、リベート、プレミアムサービスへのアクセスなど、さまざまな特典を利用するためにも使用されます。最大供給量が1000億トークンであるCROの発行モデルは、ユーザーの参加とネットワークの成長を促進するように設計されています。

日本 で Cronos を購入して投資する方法

Cronos を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CRO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Cronos の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Cronos (CRO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Cronos が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Cronos (CRO) の購入ガイド

Cronos でできること

Cronos を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Cronos (CRO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Cronos ( CRO ) とは何か

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

ホワイトペーパー

Cronos資料

Cronos についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Cronosウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Bridged-TokensCentralized Exchange (CEX) TokenCronos zkEVM Ecosystem

よくある質問： Cronos に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:45:26 (UTC+8)

Cronos (CRO) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Cronos についてさらに詳しく知る

CRO USDT（先物取引）

CRO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CRO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Cronos (CRO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Cronos ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CRO/USDT
¥7.49989
¥7.49989¥7.49989
-10.54%
7.10M (USDT)

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¥44.99620¥44.99620

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¥214.7760¥214.7760

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¥155.5399¥155.5399

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STONK

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¥1.300117
¥1.300117¥1.300117

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¥3.171871
¥3.171871¥3.171871

+60.26%

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Solstice Finance

SLX

¥15.05316
¥15.05316¥15.05316

+22.65%

Audiera

Audiera

BEAT

¥366.80224
¥366.80224¥366.80224

+16.86%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

CRO から JPY の計算機

金額

CRO
CRO
JPY
JPY

1 CRO = 7.52501 JPY