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2026-08-08 19:45:26 (UTC+8) Cronos 本日の価格
Cronos (CRO) の本日のライブ価格は
¥ 0.04793 で、直近24時間で 10.24% 変動しました。現在の CRO から JPY への変換レートは、 ¥ 0.04793 につき CRO です。
Cronos は現在、時価総額
¥ 2.15B で #31 位、循環供給量は 44.85B CRO です。直近24時間の CRO は、 ¥ 0.0461 (安値) から ¥ 0.0536 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 152.25960163190067694、史上最安値は ¥ 1.8034089990482 です。
短期的なパフォーマンスでは、CRO は直近1時間で
+1.93%、直近7日間で -12.25% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 349.29K に達しました。 Cronos (CRO) 市場情報 取引高 (24H) ¥ 349.29K ¥ 349.29K ¥ 349.29K 最大供給量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 総供給量 98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352
Cronos の現在の時価総額は
¥ 2.15B、24時間取引高は ¥ 349.29K です。CRO の循環供給量は 44.85B、総供給量は 98713203223.73352 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 4.79B です。 購入 Cronos Cronos 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 152.25960163190067694 ¥ 152.25960163190067694 ¥ 152.25960163190067694 最安値 ¥ 1.8034089990482 ¥ 1.8034089990482 ¥ 1.8034089990482 Cronos (CRO) 価格履歴 JPY
Cronos の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ -0.8584682 -10.24% 30日 ¥ -0.00831 -14.78% 60日 ¥ -0.01341 -21.87% 90日 ¥ -0.02417 -33.53% Cronos 本日の価格変動
本日 CRO は、
¥ -0.8584682 (-10.24%) の変動を記録しました。 Cronos 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.00831 (-14.78%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 Cronos 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、CRO は、
¥ -0.01341 (-21.87%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 Cronos 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.02417 (-33.53%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Cronos (CRO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Cronos 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の CRO 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気
45% | 弱気 55%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
CRO_USDTは4時間足チャート上で0.05348の水準に位置し、価格は中心軸である0.05297を上回っています。短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期トレンドは中立的な横ばい相場が継続しています。ハブ体系では、現値がR2レジスタンスラインである0.05333を突破し、比較的高値圏に位置していることが確認されます。
構造面では、空売り勢力と買い勢力が中心軸付近で持ち合いを形成しており、現在の価格は密集した成約ゾーンから離れた状態です。MACD指標はデッドクロスを形成しており、モメンタムの方向性に一時的な乖離が見られます。RSIは中立域にあり、極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状況には至っていません。短期・長期の各指標が層別的に推移しており、短期的な調整圧力と中期的な強気姿勢が混在しています。
ボラティリティは通常範囲内に収まっており、顕著な拡大や収縮の兆候は見られません。KDJおよびStochRSIの数値からは、短期的なモメンタムの弱まりと、買い手と売り手の力が均衡しつつあることが示されています。
近隣の重要なサポートレベルはR2の0.05333であり、現行価格との差は0.00015です。下方向の第一サポートS2は0.05261で、現行価格との差は0.00087となります。遠方の参考となる中心軸0.05297は、現行価格との差が0.00051です。上方向には直近の過去高値を直接のレジスタンスとして捉える目安がなく、新たな高値圏における流動性分布の状況を注視する必要があります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Cronos の価格に影響を与える要因は何ですか？
CROの価格は、以下の要因によって影響を受けます：Crypto.comプラットフォームの採用状況とユーザー数の成長、取引所の取引高、カードステーキングの需要、Cronosチェーン上のDeFiエコシステムの発展、取引所に影響を及ぼす規制関連のニュース、ビットコインや市場のセンチメント、パートナーシップの発表、トークンのユーティリティ拡大、そして全体的な暗号資産市場のサイクルです。
人はなぜ今日 Cronos の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のCronos（CRO）の価格を知りたがっています。
1. 投資判断 - トレーダーは、CROトークンを購入・売却、または保有するためには、現在の価格が必要です。 2. ポートフォリオの追跡 - 投資家は保有資産の価値とパフォーマンスを常にモニタリングしています。 3. 市場タイミング - 取引における最適なエントリー／エグジットポイントを見極めるために、市場の動向を把握します。 4. リスク管理 - 将来の損失や利益を正確に評価するために、現時点での価格を確認します。 5. DeFi活動 - 分散型金融プロトコルでCROを使用する際には、リアルタイムの価格情報が必要です。 6. Crypto.comエコシステム - CROホルダーは、プラットフォーム上の各種特典やステーキング報酬を得るために、トークンを活用しています。 リアルタイムの価格データは、より賢明な財務判断を下すうえで大きな役割を果たします。 Cronos の価格予測 Cronos (CRO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CRO の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 Cronos (CRO) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Cronos の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Cronos が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CRO の 2026–2027 年の価格予測は
Cronos 価格予測
ページでご確認いただけます。
Cronos について
Crypto.com Coin（CRO）は、Crypto.comが開発した分散型オープンソースのブロックチェーン、Crypto.com Chainのネイティブ暗号通貨トークンです。CROの主な目的は、取引を容易にし、シームレスで低コスト、安全な暗号通貨の支払いを可能にすることです。また、CROはネットワークの合意形成アルゴリズムにも役割を果たし、ステーキングに使用されることでネットワークを安全に保ち、取引を検証します。さらに、Crypto.comプラットフォームでのキャッシュバック報酬、リベート、プレミアムサービスへのアクセスなど、さまざまな特典を利用するためにも使用されます。最大供給量が1000億トークンであるCROの発行モデルは、ユーザーの参加とネットワークの成長を促進するように設計されています。
日本 で Cronos を購入して投資する方法
Cronos を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CRO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
Cronos の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Cronos (CRO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Cronos が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Cronos でできること
Cronos を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
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最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
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MEXCで Cronos (CRO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Cronos ( CRO ) とは何か
Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit:
www.crypto.com ホワイトペーパー
Cronosは、エコシステム内でプロジェクトを構築する企業向けにスタートアップスタイルのアクセラレーターとして機能するCronos Labsによってサポートされています。開発者が新しいアプリケーションを構築・リリースできるよう支援するため、Cronos Labsは1億ドル規模のファンドを運営しています。同組織はネットワークのセキュリティと信頼性を最優先しており、バリデーター選定プロセスでは技術的専門知識、実績、およびプロジェクトへのコミットメントを重視しています。資金提供に加えて、Cronos Labsは技術的支援、マーケティング支援、投資家とのマッチングなど、実践的なサポートも提供しています。また、Cronos AcceleratorやEcosystem Grantsといった体系的なイニシアチブも実施しており、これらはネットワーク上で新規プロジェクトが成長・成功できるよう設計されています。ローンチ以降、チームは大幅に拡大し、現在では数十名のブロックチェーン開発者、セキュリティ専門家、ビジネスデベロップメント担当者が在籍しています。さらにCronosは、業界の大手暗号資産関連企業との戦略的パートナーシップを確立し、能力と影響力を拡大しています。また、定期的なコミュニティイベントやハッカソンを通じてイノベーションを促進し、エコシステムへ新たな人材を引き込む取り組みも行っています。
Cronosは、異なるブロックチェーン環境を接続するデジタル「高速道路」と見なすことができます。これにより、各環境間での活動がスムーズに流れ続けます。その基盤は、広く使われているイーサリアムの開発者ツールとCosmosフレームワークを融合したもので、ネットワークの円滑かつ高速な運用を実現します。特徴的な要素の1つは、Proof of Authority（PoA）モデルです：エネルギーを大量に消費するマイニングの代わりに、信頼されたバリデーターがトランザクションを検証することで、処理速度を向上させつつ、はるかに少ないエネルギー消費を実現しています。Tendermintは、ネットワークの効率的な調整・合意形成レイヤーとして機能し、トランザクションが迅速かつ正しい順序で確定されるよう保証します。また、設計上は高い耐障害性も備えており、一部のバリデーターに障害が発生したり、悪意ある行動が試みられた場合でも、チェーンは引き続き稼働可能です。相互運用性（Interoperability）も重要な機能の1つで、Cronosは他の互換性のあるブロックチェーンと通信でき、ユーザーがネットワーク間でデジタル資産を移動できるようになります——銀行口座間での資金送金と同様の感覚で利用できます。最近のアップグレードにより、パフォーマンスは大幅に向上し、トランザクション処理時間は一貫して6秒未満となり、さらにユーザー資産を保護するための強化されたセキュリティ機能も追加されました。プラットフォームには、予期せぬ技術的問題が発生した際にも継続的な稼働を維持するための高度なエラー回復メカニズムも搭載されています。
Cronosは2種類のトークンを採用しており、それぞれがネットワーク内で異なる役割を果たします。CROは、ほとんどのユーザーが利用する主要なトークンであり、トランザクション手数料の支払いに使用されます。これらの手数料は、チェーンの稼働を支えるバリデーターに分配されます。時間の経過とともに、CROはステーキング、ガバナンス投票、およびDeFiプロトコルにおける流動性提供といった多様なユーティリティを持つトークンへと進化しました。さらに、一般には公開されていないバリデータートークンがあり、バリデーターはこれを使ってネットワークガバナンスに参加します。これは、意思決定における専用の資格証明書のような機能を果たします。手数料モデルはネットワーク需要に応じて自動調整されるよう設計されています：利用が増加すると混雑を防ぐため手数料が上昇し、活動量が低下するとトランザクションを手頃な価格に保つため手数料が減少します。最近のアップデートでは、強化されたステーキング報酬やエコシステムのガバナンス意思決定へのより広範な参加といった、追加のユーティリティ機能が導入されました。また、プラットフォームでは、トークン価値の安定性を支援し、長期的な持続可能性を促進することを目的とした定期的な経済的調整も実施されています。
Cronosは、現在の5～6秒から3～4秒へとブロック生成時間を短縮することでパフォーマンスをさらに向上させる計画です。同時に、並列処理可能なトランザクション数も増加させます。スケーラビリティは、特にL2ソリューションを通じた強化が大きな焦点となっており、これによりネットワークは現状よりも数百～数千トランザクション／秒（TPS）の処理能力を実現できるようになります。ロードマップでは、他のブロックチェーンネットワークとの接続性強化も重視されており、Cronosと他チェーン間でのNFTなど複数種類のアセットの送金を容易にする機能が盛り込まれています。2024年に向けては、EthereumおよびCosmosコミュニティから生まれる新技術の採用を継続して推進する方針です。また、チームはDeFi機能の強化やクロスチェーンブリッジの改善も発表しています。並行して、開発者がネットワーク上でアプリケーションを構築・デプロイしやすくするための追加ツールの開発も積極的に進められています。
Cronosは、日常ユーザー向けにWeb3アプリケーションをより高速かつ低コストで利用できるよう、使いやすさに重点を置いたブロックチェーンとして構築されています。イーサリアムのスマートコントラクト機能と、Cosmosエコシステムに特有の高速性を組み合わせることで、分散型金融（DeFi）やブロックチェーンゲームといった高トラフィックなユースケースに対応できるように設計されています。このネットワークは、従来のブロックチェーンに比べてより効率的で環境に配慮した代替手段として位置づけられており、数百万もの新規ユーザーがWeb3へアクセスできるよう支援することを目指しています。ローンチ以降、Cronosは数千もの分散型アプリケーション（dApps）をサポートできる規模までスケールし、現在では1日に何百万件ものトランザクションを処理しています。特にDeFiアプリケーション、NFTマーケットプレイス、GameFiプロジェクトにおいて強い採用実績を示しており、こうした急速な拡大は、変化し続けるブロックチェーン業界におけるCronosの可能性を如実に示しています。
Cronos資料
Cronos についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Cronos に関するその他の質問
Cronos が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Cronos の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Cronos の価格は ¥ 7.52501 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Cronos は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、CRO への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Cronos がMEXCで取引されました。
CRO ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Cronos 価格を確認するには、CRO 価格のページにアクセスしてください。
CRO の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
64,982.51
+0.07%
ETH
1,919.95
+0.10%
GOLD(XAUT)
4,328.51
+0.17%
SOL
75.27
+1.85%
XMR
377.79
+2.22%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、CRO/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Cronos の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Cronos 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Cronos (CRO) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 19:45:26 (UTC+8) Cronos (CRO) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
CRO USDT（先物取引）
CRO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CRO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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