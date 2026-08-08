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COTI (COTI) 本日のテクニカル分析

COTI (COTI) 本日のテクニカル分析

COTI 分析ページでは、AIによって生成された COTI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で COTI の分析内容について詳しくご覧ください。

COTI (COTI) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.011133---17.55%+38.76%-25.14%
COTI 価格について詳しく知る

COTI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる COTI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 15
中立 1
購入 10
移動平均:強い売り売却 12中立 0購入 2
テクニカル指標:購入売却 3中立 1購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.012577
0.012573
R2
0.012573
0.012569
R1
0.012566
0.012567
PP
0.012563
0.012563
S1
0.012556
0.012558
S2
0.012552
0.012556
S3
0.012545
0.012552

COTI 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.24M
$9.20 M
$9.44 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.04M
3日間のアクティブ購入額
$2.17 M
3日間のアクティブ売却額
$2.12 M
7日間のアクティブ売買差額
0.09M
7日間のアクティブ購入額
$7.42 M
7日間のアクティブ売却額
$7.33 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

COTI 資本フロー

純流入COTIUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.17 M0.01
2026-08-07-$0.09 M0.01
2026-08-06-$0.15 M0.01
2026-08-05-$0.13 M0.01
2026-08-04-$0.02 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの COTI (COTI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、COTI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
COTI/USDT
$0.011131
$0.011131$0.011131
-6.39%
9.33M (USDT)
COTI/USDC
$0.011155
$0.011155$0.011155
-6.14%
4.92M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

COTI
COTI
USD
USD

1 COTI = 0.011133 USD

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