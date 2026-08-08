COTI (COTI) 本日のテクニカル分析 COTI 分析ページでは、AIによって生成された COTI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で COTI の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

COTI (COTI) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.011133 -- -17.55% +38.76% -25.14%

COTI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる COTI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 15 中立 1 購入 10 移動平均 : 強い売り 売却 12 中立 0 購入 2 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 1 購入 8 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.012577 0.012573 R2 0.012573 0.012569 R1 0.012566 0.012567 PP 0.012563 0.012563 S1 0.012556 0.012558 S2 0.012552 0.012556 S3 0.012545 0.012552

COTI 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.24M $9.20 M $9.44 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.04M 3日間のアクティブ購入額 $2.17 M 3日間のアクティブ売却額 $2.12 M 7日間のアクティブ売買差額 0.09M 7日間のアクティブ購入額 $7.42 M 7日間のアクティブ売却額 $7.33 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 COTI 資本フロー 純流入 COTIUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.17 M 0.01 2026-08-07 -$0.09 M 0.01 2026-08-06 -$0.15 M 0.01 2026-08-05 -$0.13 M 0.01 2026-08-04 -$0.02 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの COTI (COTI) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、COTI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 COTI / USDT $0.011131 $0.011131 $0.011131 -6.39% 9.33M (USDT) 取 引 COTI / USDC $0.011155 $0.011155 $0.011155 -6.14% 4.92M (USDT) 取 引