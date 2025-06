COTI (COTI) 情報

COTIは、決済のために設計されたレイヤー1のブロックチェーンエコシステムです。従来のブロックチェーンとは異なり、COTIはトランザクションの検証にProof of Work(PoW)やProof of Stake(PoS)に依存することはありません。有向無サイクルグラフ(DAG)データ構造とPoWを組み合わせたProof of Trust(PoT)と呼ばれる独自のコンセンサスアルゴリズムを採用しています。PoTは、取引コストを下げ、スループットを最大10万TPSまで向上させることができます。 そのネイティブトークンであるCOTIは、3つの異なるメインネット上で動作する暗号通貨です。COTIは取引手数料の支払いに使用され、トレジャリーで報酬を得るためにステイクすることができます。また、COTIやその他の暗号通貨は、COTI Visaデビットカードで商品やサービスの支払いに使用することができます。COTI MultiDAG 2.0により、開発者、商人、企業は、スケーラビリティ、高スループット、低コスト、COTI Pay Businessのような使いやすい決済ツールなど、Trustchainの能力を継承したトークンを発行することができるようになります。