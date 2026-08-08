COP 本日の価格

COP (COP) の本日のライブ価格は ¥ 0,0002881 で、直近24時間で 0,06% 変動しました。現在の COP から JPY への変換レートは、¥ 0,0002881 につき COP です。

COP は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- COP です。直近24時間の COP は、¥ 0,0002873 (安値) から ¥ 0,0002898 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、COP は直近1時間で -0,14%、直近7日間で +0,27% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.84K に達しました。

COP (COP) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 53.84K¥ 53.84K ¥ 53.84K 完全希薄化後時価総額 ¥ 0,00¥ 0,00 ¥ 0,00 循環供給量 ---- -- 総供給量 ---- -- パブリックブロックチェーン NONE

COP の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 53.84K です。COP の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。