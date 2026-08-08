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本日の Collect on Fanable のライブ価格は 0.05412 JPY です。COLLECT の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの COLLECT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Collect on Fanable のライブ価格は 0.05412 JPY です。COLLECT の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの COLLECT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Collect on Fanable価格(COLLECT)

1 COLLECT から JPY へのライブ価格：

¥8.49684
¥8.49684¥8.49684
+1.94%1D
JPY
Collect on Fanable (COLLECT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:35:34 (UTC+8)

Collect on Fanable 本日の価格

Collect on Fanable (COLLECT) の本日のライブ価格は ¥ 0.05412 で、直近24時間で 1.94% 変動しました。現在の COLLECT から JPY への変換レートは、¥ 0.05412 につき COLLECT です。

Collect on Fanable は現在、時価総額 --#- 位、循環供給量は -- COLLECT です。直近24時間の COLLECT は、¥ 0.05189 (安値) から ¥ 0.05492 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、COLLECT は直近1時間で -0.56%、直近7日間で +2.03% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 72.64K に達しました。

Collect on Fanable (COLLECT) 市場情報

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¥ 72.64K
¥ 72.64K¥ 72.64K

¥ 162.36M
¥ 162.36M¥ 162.36M

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3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

BSC

Collect on Fanable の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 72.64K です。COLLECT の循環供給量は --、総供給量は 3000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 162.36M です。

Collect on Fanable 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.05189
¥ 0.05189¥ 0.05189
24H 最安値
¥ 0.05492
¥ 0.05492¥ 0.05492
24H 最高値

¥ 0.05189
¥ 0.05189¥ 0.05189

¥ 0.05492
¥ 0.05492¥ 0.05492

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-0.56%

+1.94%

+2.03%

+2.03%

Collect on Fanable (COLLECT) 価格履歴 JPY

Collect on Fanable の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.1617017+1.94%
30日¥ +0.01352+33.30%
60日¥ +0.01168+27.52%
90日¥ +0.01079+24.90%
Collect on Fanable 本日の価格変動

本日 COLLECT は、 ¥ +0.1617017 (+1.94%) の変動を記録しました。

Collect on Fanable 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.01352 (+33.30%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Collect on Fanable 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、COLLECT は、 ¥ +0.01168 (+27.52%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Collect on Fanable 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.01079 (+24.90%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Collect on Fanable (COLLECT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Collect on Fanable 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Collect on Fanable の分析

この分析では、AIモデルを活用して Collect on Fanable の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Collect on Fanable 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の COLLECT 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

COLLECT_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢0.05489を上回るレンジで推移しています。現在の価格0.05527は、R1レジスタンスである0.05606の下に位置しています。価格はハブ体系の上半区間にあり、短期移動平均線群は買い優勢な並びを見せています。EMA指標も買い圧力が継続していることを示しています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、RSIは中立ゾーンにあります。KDJおよびStochRSIの数値からは、極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状態は確認されません。ボリンジャーバンドの幅は安定した開きを維持しており、速い指標と遅い指標の方向性もほぼ一致しています。ボラティリティには目立った拡大や収縮は見られず、モメンタム分布も比較的集中しています。 近い上方のレジスタンスは0.05606であり、この水準は現在の価格から約1.4%離れた位置にあります。一方、下方の最初のサポートは0.05489で、こちらは現行価格から約0.7%の距離にあります。さらに遠方の下方サポートはS1ポイントの0.05370で、現在の価格から約2.8%の位置にあります。また、遠方の上方レジスタンスはR2ポイントの0.05725で、現在の価格から約3.6%離れた地点に存在します。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Collect on Fanable の価格に影響を与える要因は何ですか？

FANABLEにおけるCOLLECTトークンの価格には、以下のいくつかの重要な要因が影響します：

1. プラットフォームの採用状況とユーザー数の成長 — 加入するコレクターが増えれば需要が高まります。
2. NFT市場のセンチメント — 広範なNFT分野における強気・弱気のサイクルが、コレクティブルに影響を及ぼします。
3. ユーティリティの拡充 — COLLECTトークンの新たな活用シーンが価値を押し上げます。
4. プラットフォーム上の取引量 — 活動が活発になれば、トークンの流通量が増加します。
5. クリエイターやブランドとの提携 — 質の高いコラボレーションはユーザーを引きつけます。
6. トークン供給メカニズム — ステーキング報酬、焼却、または発行量の変更が影響します。
7. 一般的な暗号資産市場の動向 — ビットコインやイーサリアムのトレンドがすべてのトークンに影響を及ぼします。
8. プラットフォームの開発進捗 — 新機能や改善点が注目を集めます。
9. コミュニティのエンゲージメントレベル
10. NFTおよび暗号資産に関連する規制動向

人はなぜ今日 Collect on Fanable の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、投資家やトレーダーとして、トークンの購入・売却、または保有に関する情報に基づいた意思決定を行うために、今日のCOLLECTの価格を知りたいと考えています。リアルタイムの価格情報は、ポートフォリオの価値を追跡し、市場動向を評価し、取引のタイミングを効果的に図るのに役立ちます。

Collect on Fanable の価格予測

Collect on Fanable (COLLECT) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の COLLECT の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Collect on Fanable (COLLECT) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Collect on Fanable の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Collect on Fanable が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？COLLECT の 2026–2027 年の価格予測は Collect on Fanable 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で Collect on Fanable を購入して投資する方法

Collect on Fanable を使用する準備はできていますか？MEXCでは、COLLECT の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Collect on Fanable の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Collect on Fanable (COLLECT) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Collect on Fanable が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Collect on Fanable (COLLECT) の購入ガイド

Collect on Fanable でできること

Collect on Fanable を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Collect on Fanable (COLLECT) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Collect on Fanable ( COLLECT ) とは何か

Fanable is a real-world collectibles marketplace, powered by blockchain. It created a bespoke collectibles experience featuring thousands of items such as graded Pokemon cards, comic books and figurines. Fanable allows to vault your physical collectibles, enrich your collection with new items, or quickly sell to a broad audience of collectors. Its intuitive dashboards enable real-time portfolio & PnL tracking. It features a seamless bridge of web2/web3 with Stripe and crypto payment integrations and on-chain ownership proofs. Fanable allows for convenient retail user onboarding via multichannel platform distribution. The marketplace is available on iOS, Google Play, mobile-native and web versions. Backed by leading players at the intersection of collectibles and web3, including Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless and others.

Collect on Fanable資料

Collect on Fanable についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Collect on Fanableウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemNFT Marketplace

よくある質問： Collect on Fanable に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:35:34 (UTC+8)

Collect on Fanable (COLLECT) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Collect on Fanable についてさらに詳しく知る

COLLECT USDT（先物取引）

COLLECT をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの COLLECT USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Collect on Fanable (COLLECT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Collect on Fanable ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
COLLECT/USDT
¥8.41206
¥8.41206¥8.41206
+0.98%
1.39M (USDT)

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¥198.7620¥198.7620

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¥1.287400¥1.287400

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¥15.12695
¥15.12695¥15.12695

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¥409.03995
¥409.03995¥409.03995

+30.31%

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暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

COLLECT から JPY の計算機

金額

COLLECT
COLLECT
JPY
JPY

1 COLLECT = 8.49684 JPY