この分析では、AIモデルを活用して Collect on Fanable の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の COLLECT 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

COLLECT_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢0.05489を上回るレンジで推移しています。現在の価格0.05527は、R1レジスタンスである0.05606の下に位置しています。価格はハブ体系の上半区間にあり、短期移動平均線群は買い優勢な並びを見せています。EMA指標も買い圧力が継続していることを示しています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、RSIは中立ゾーンにあります。KDJおよびStochRSIの数値からは、極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状態は確認されません。ボリンジャーバンドの幅は安定した開きを維持しており、速い指標と遅い指標の方向性もほぼ一致しています。ボラティリティには目立った拡大や収縮は見られず、モメンタム分布も比較的集中しています。 近い上方のレジスタンスは0.05606であり、この水準は現在の価格から約1.4%離れた位置にあります。一方、下方の最初のサポートは0.05489で、こちらは現行価格から約0.7%の距離にあります。さらに遠方の下方サポートはS1ポイントの0.05370で、現在の価格から約2.8%の位置にあります。また、遠方の上方レジスタンスはR2ポイントの0.05725で、現在の価格から約3.6%離れた地点に存在します。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。