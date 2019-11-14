暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、Nervos Network のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、Nervos Network のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

CKB についての詳細

CKB 価格情報

CKB とは

CKB ホワイトペーパー

CKB 公式ウェブサイト

CKB トケノミクス

CKB 価格予測

CKB 履歴

CKB 購入ガイド

CKB から法定通貨への変換

CKB 現物

CKB USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Nervos Network (CKB) 本日のテクニカル分析

Nervos Network (CKB) 本日のテクニカル分析

Nervos Network 分析ページでは、AIによって生成された CKB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Nervos Network の分析内容について詳しくご覧ください。

Nervos Network (CKB) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0008457--+3.43%-5.90%-48.69%
Nervos Network 価格について詳しく知る

Nervos Network テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Nervos Network の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 6
中立 6
購入 14
移動平均:強い買い売却 0中立 2購入 12
テクニカル指標:売却売却 6中立 4購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.000845
0.000845
R2
0.000845
0.000844
R1
0.000844
0.000844
PP
0.000844
0.000844
S1
0.000843
0.000843
S2
0.000843
0.000843
S3
0.000842
0.000843

Nervos Network 市場シグナル

現在の未約定注文数量
2.79M
$9.84 M
$7.05 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.09 M
3日間のアクティブ売却額
$0.09 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.17 M
7日間のアクティブ売却額
$0.18 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Nervos Network 資本フロー

純流入CKBUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.00
2026-08-07$0.01 M0.00
2026-08-06-$0.01 M0.00
2026-08-05$0.01 M0.00
2026-08-04-$0.08 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Nervos Network についてさらに詳しく知る

MEXCの Nervos Network (CKB) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Nervos Network ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CKB/USDT
$0.0008457
$0.0008457$0.0008457
+0.59%
64.82M (USDT)
CKB/USDC
$0.0008445
$0.0008445$0.0008445
+0.46%
64.51M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

CKB から USD の計算機

金額

CKB
CKB
USD
USD

1 CKB = 0.0008457 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック