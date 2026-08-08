Manchester City Fan 本日の価格

Manchester City Fan (CITY) の本日のライブ価格は ¥ 0.3704 で、直近24時間で 0.18% 変動しました。現在の CITY から JPY への変換レートは、¥ 0.3704 につき CITY です。

Manchester City Fan は現在、時価総額 ¥ 5.01M で #1191 位、循環供給量は 13.53M CITY です。直近24時間の CITY は、¥ 0.3643 (安値) から ¥ 0.371 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 5,793.18414185、史上最安値は ¥ 57.29235758487511945 です。

短期的なパフォーマンスでは、CITY は直近1時間で +0.76%、直近7日間で +1.06% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.80K に達しました。

Manchester City Fan (CITY) 市場情報

ランキング No.1191 時価総額 ¥ 5.01M¥ 5.01M ¥ 5.01M 取引高 (24H) ¥ 54.80K¥ 54.80K ¥ 54.80K 完全希薄化後時価総額 ¥ 7.31M¥ 7.31M ¥ 7.31M 循環供給量 13.53M 13.53M 13.53M 最大供給量 19,740,000 19,740,000 19,740,000 総供給量 19,740,000 19,740,000 19,740,000 循環率 68.55% パブリックブロックチェーン CHZ

Manchester City Fan の現在の時価総額は ¥ 5.01M、24時間取引高は ¥ 54.80K です。CITY の循環供給量は 13.53M、総供給量は 19740000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 7.31M です。