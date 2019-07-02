暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
本日の Chiliz のライブ価格は 0.01296 JPY です。CHZ の時価総額は 134,951,323.56624 JPY です。日本 のリアルタイムの CHZ から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Chiliz のライブ価格は 0.01296 JPY です。CHZ の時価総額は 134,951,323.56624 JPY です。日本 のリアルタイムの CHZ から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

CHZ についての詳細

CHZ 価格情報

CHZ とは

CHZ ホワイトペーパー

CHZ 公式ウェブサイト

CHZ トケノミクス

CHZ 価格予測

CHZ 履歴

CHZ 購入ガイド

CHZ から法定通貨への変換

CHZ 現物

CHZ Coin-M 先物

CHZ USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Chiliz ロゴ

Chiliz価格(CHZ)

1 CHZ から JPY へのライブ価格：

¥2.03472
¥2.03472¥2.03472
+1.32%1D
JPY
Chiliz (CHZ) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:26:38 (UTC+8)

Chiliz 本日の価格

Chiliz (CHZ) の本日のライブ価格は ¥ 0.01296 で、直近24時間で 1.32% 変動しました。現在の CHZ から JPY への変換レートは、¥ 0.01296 につき CHZ です。

Chiliz は現在、時価総額 ¥ 134.95M#111 位、循環供給量は 10.41B CHZ です。直近24時間の CHZ は、¥ 0.01269 (安値) から ¥ 0.01316 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 139.96158913、史上最安値は ¥ 0.6281200947793 です。

短期的なパフォーマンスでは、CHZ は直近1時間で -0.77%、直近7日間で -0.08% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 116.60K に達しました。

Chiliz (CHZ) 市場情報

No.111

¥ 134.95M
¥ 134.95M¥ 134.95M

¥ 116.60K
¥ 116.60K¥ 116.60K

¥ 134.95M
¥ 134.95M¥ 134.95M

10.41B
10.41B 10.41B

--
----

10,412,910,769
10,412,910,769 10,412,910,769

0.01%

2019-07-02 00:00:00

ETH

Chiliz の現在の時価総額は ¥ 134.95M、24時間取引高は ¥ 116.60K です。CHZ の循環供給量は 10.41B、総供給量は 10412910769 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 134.95M です。

Chiliz 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.01269
¥ 0.01269¥ 0.01269
24H 最安値
¥ 0.01316
¥ 0.01316¥ 0.01316
24H 最高値

¥ 0.01269
¥ 0.01269¥ 0.01269

¥ 0.01316
¥ 0.01316¥ 0.01316

¥ 139.96158913
¥ 139.96158913¥ 139.96158913

¥ 0.6281200947793
¥ 0.6281200947793¥ 0.6281200947793

-0.77%

+1.32%

-0.08%

-0.08%

Chiliz (CHZ) 価格履歴 JPY

Chiliz の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0265084+1.32%
30日¥ -0.0041-24.04%
60日¥ -0.01472-53.18%
90日¥ -0.03246-71.47%
Chiliz 本日の価格変動

本日 CHZ は、 ¥ +0.0265084 (+1.32%) の変動を記録しました。

Chiliz 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0041 (-24.04%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Chiliz 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CHZ は、 ¥ -0.01472 (-53.18%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Chiliz 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.03246 (-71.47%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Chiliz (CHZ) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Chiliz 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Chiliz の分析

この分析では、AIモデルを活用して Chiliz の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Chiliz 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の CHZ 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

CHZ_USDTの4時間足チャートでは、現在価格0.01286が中枢値0.01276の上に位置しています。価格はR1レジスタンスである0.01284を突破し、高値圏で推移しています。ハブ体系からは短期的な構造が強気優勢であることが示されています。MA（移動平均線）とEMA（指数平滑移動平均線）の組み合わせも買いシグナルを一致して示しており、市場は重要なレジスタンスエリアのテスト段階にあります。 MACD指標はデッドクロスの状態を記録しており、勢いの転換を示唆しています。マックラインとディファレンシャルラインの乖離から、上昇のモメンタムが弱まっている兆候が見られます。RSIは中立域にあり、極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状況には至っていません。KDJおよびStochRSIの数値も短期的なボラティリティの収束を確認しており、現時点では多空両勢力が一時的に均衡している状態です。ボラティリティの縮小は、今後の方向性選択が近づいていることを示唆しています。 直近の下側サポートはS1レベルの0.01268で、現在価格との差は0.00018です。さらに強いサポートとしてはS2レベルの0.01260があり、こちらとの差は0.00026となります。一方、上側の直接的レジスタンスはR2レベルの0.01292で、現在価格との差は0.00006です。遠方の参考ポイントとしては、前期高値の突破状況を注視する必要があります。現在の価格はR1とR2の狭いレンジ内に挟まれており、取引レンジの収縮により短期的な一方向の動きが制限されています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Chiliz の価格に影響を与える要因は何ですか？

チリズ（CHZ）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. スポーツパートナーシップ - 新たなチームとの提携やファントークンのローンチは需要を牽引します。
2. プラットフォームの採用状況 - Socios.comでのユーザー参加率の向上は、そのユーティリティに影響を与えます。
3. 市場センチメント - 仮想通貨市場全体の動向がCHZに影響を及ぼします。
4. トークンのユーティリティ - 投票、報酬、限定コンテンツへの利用が重要です。
5. 競合他社 - 他のスポーツ関連の暗号資産プロジェクトとの競争。
6. 規制に関するニュース - スポーツベッティングおよび暗号資産に関する規制が影響を及ぼします。
7. 主要なスポーツイベント - ワールドカップやオリンピックなどの開催により、関心が高まります。
8. 取引所への上場 - 新たな取引ペアの追加により、アクセス性が向上します。

人はなぜ今日 Chiliz の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のChiliz（CHZ）の価格を知りたがっています。

・取引判断：アクティブなトレーダーは、CHZのポジションを効果的に売買したり保有したりするため、現在の価格を把握する必要があります。

・ポートフォリオの追跡：投資家は、暗号資産ポートフォリオのパフォーマンスや全体的な利益・損失を評価するために、CHZの価値をモニタリングしています。

・マーケットタイミング：価格の動向を把握することで、投資戦略における最適なエントリーまたはエグジットのタイミングを判断できます。

・スポーツへの関与：CHZは主要なスポーツチームのファントークンを支えているため、ファンはチームのガバナンスや限定的な体験に参加するために価格をチェックしています。

・ニュースの影響評価：サッカークラブとの大規模な提携やプラットフォームのアップデートは、CHZの価格に大きな影響を及ぼすことがあります。

・DeFiの機会：現在の価格は、CHZを活用したイールドファーミング、ステーキング、または流動性提供のオプションを評価するうえで役立ちます。

・リスク管理：リアルタイムの価格情報により、適切なポジションサイズの設定やストップロス注文の発注が可能になります。

・FOMOとセンチメント：ソーシャルメディア上の話題やコミュニティ内の議論が、現在のCHZの評価を確認したいという関心を高めることがよくあります。

Chiliz の価格予測

Chiliz (CHZ) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CHZ の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Chiliz (CHZ) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Chiliz の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Chiliz が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CHZ の 2026–2027 年の価格予測は Chiliz 価格予測 ページでご確認いただけます。

Chiliz について

Chiliz（CHZ）は、スポーツやエンターテイメントのエンティティをトークン化するために設計されたデジタル通貨です。Ethereumブロックチェーン上で運用され、Proof-of-Authorityという合意形成メカニズムを使用し、Socios.comプラットフォームの公式暗号通貨として機能します。CHZトークンは主に、Sociosウェブサイト上の投票権や独占的な報酬や体験へのアクセスを提供するFanトークンの購入に使用されます。Chilizは、スポーツチームやクラブをトークン化することで、ファンと彼らのお気に入りのスポーツチームとの間のギャップを埋め、ファンのエンゲージメントを高め、チームの収益化の機会を増やすことを目指しています。供給モデルは、8.8億トークンの固定供給を含み、これ以上の発行は予定されていません。

日本 で Chiliz を購入して投資する方法

Chiliz を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CHZ の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Chiliz の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Chiliz (CHZ) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Chiliz が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Chiliz (CHZ) の購入ガイド

Chiliz でできること

Chiliz を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Chiliz (CHZ) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Chiliz ( CHZ ) とは何か

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Chiliz資料

Chiliz についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Chilizウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Alleged SEC SecuritiesBase EcosystemChiliz Ecosystem

よくある質問： Chiliz に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:26:38 (UTC+8)

Chiliz (CHZ) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Chiliz についてさらに詳しく知る

CHZ USDT（先物取引）

CHZ をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CHZ USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Chiliz (CHZ) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Chiliz ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CHZ/USDT
¥2.03943
¥2.03943¥2.03943
+1.48%
9.06M (USDT)
CHZ/USDC
¥2.041
¥2.041¥2.041
+1.56%
4.31M (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

ビットコイン

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
モネロ

モネロ

XMR
イーサリアム

イーサリアム

ETH
ソラナ

ソラナ

SOL

新規追加

最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥45.84400
¥45.84400¥45.84400

-38.77%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥207.0045
¥207.0045¥207.0045

-37.15%

JMDT

JMDT

JMDT

¥153.6873
¥153.6873¥153.6873

-28.88%

STONK

STONK

STONK

¥1.258355
¥1.258355¥1.258355

-5.03%

Squid

Squid

QUID

¥14.44243
¥14.44243¥14.44243

+1.14%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.510587
¥2.510587¥2.510587

+271.27%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.169202
¥3.169202¥3.169202

+60.13%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥8.537032
¥8.537032¥8.537032

+48.78%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥15.31064
¥15.31064¥15.31064

+24.75%

Audiera

Audiera

BEAT

¥393.93027
¥393.93027¥393.93027

+25.50%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

CHZ から JPY の計算機

金額

CHZ
CHZ
JPY
JPY

1 CHZ = 2.03472 JPY