この分析では、AIモデルを活用して Chiliz の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の CHZ 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント R1 < 価格 ≤ R2 R1‑R2の間 中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

CHZ_USDTの4時間足チャートでは、現在価格0.01286が中枢値0.01276の上に位置しています。価格はR1レジスタンスである0.01284を突破し、高値圏で推移しています。ハブ体系からは短期的な構造が強気優勢であることが示されています。MA（移動平均線）とEMA（指数平滑移動平均線）の組み合わせも買いシグナルを一致して示しており、市場は重要なレジスタンスエリアのテスト段階にあります。 MACD指標はデッドクロスの状態を記録しており、勢いの転換を示唆しています。マックラインとディファレンシャルラインの乖離から、上昇のモメンタムが弱まっている兆候が見られます。RSIは中立域にあり、極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状況には至っていません。KDJおよびStochRSIの数値も短期的なボラティリティの収束を確認しており、現時点では多空両勢力が一時的に均衡している状態です。ボラティリティの縮小は、今後の方向性選択が近づいていることを示唆しています。 直近の下側サポートはS1レベルの0.01268で、現在価格との差は0.00018です。さらに強いサポートとしてはS2レベルの0.01260があり、こちらとの差は0.00026となります。一方、上側の直接的レジスタンスはR2レベルの0.01292で、現在価格との差は0.00006です。遠方の参考ポイントとしては、前期高値の突破状況を注視する必要があります。現在の価格はR1とR2の狭いレンジ内に挟まれており、取引レンジの収縮により短期的な一方向の動きが制限されています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。