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CONFLUX (CFX) 本日のテクニカル分析

CONFLUX (CFX) 本日のテクニカル分析

CONFLUX 分析ページでは、AIによって生成された CFX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で CONFLUX の分析内容について詳しくご覧ください。

CONFLUX (CFX) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.04133---0.87%-2.55%-36.88%
CONFLUX 価格について詳しく知る

CONFLUX テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる CONFLUX の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 4
中立 5
購入 17
移動平均:強い買い売却 1中立 2購入 11
テクニカル指標:購入売却 3中立 3購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.04128
0.04128
R2
0.04128
0.04127
R1
0.04127
0.04127
PP
0.04127
0.04127
S1
0.04126
0.04126
S2
0.04126
0.04126
S3
0.04125
0.04126

CONFLUX 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.90M
$15.29 M
$14.39 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.17M
3日間のアクティブ購入額
$1.03 M
3日間のアクティブ売却額
$1.19 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.14M
7日間のアクティブ購入額
$2.97 M
7日間のアクティブ売却額
$3.11 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

CONFLUX 資本フロー

純流入CFXUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.04
2026-08-07-$0.04 M0.04
2026-08-06-$0.05 M0.04
2026-08-05-$0.14 M0.04
2026-08-04-$0.41 M0.04

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

CONFLUX についてさらに詳しく知る

MEXCの CONFLUX (CFX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、CONFLUX ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CFX/USDT
$0.04133
$0.04133$0.04133
+2.58%
1.42M (USDT)
CFX/USDC
$0.04131
$0.04131$0.04131
+2.55%
1.37M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

CFX
CFX
USD
USD

1 CFX = 0.04133 USD

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