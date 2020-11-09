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2026-08-08 19:22:52 (UTC+8) CONFLUX 本日の価格
CONFLUX (CFX) の本日のライブ価格は
¥ 0.04133 で、直近24時間で 2.53% 変動しました。現在の CFX から JPY への変換レートは、 ¥ 0.04133 につき CFX です。
CONFLUX は現在、時価総額
¥ 215.60M で #122 位、循環供給量は 5.22B CFX です。直近24時間の CFX は、 ¥ 0.04007 (安値) から ¥ 0.04147 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 267.49267971、史上最安値は ¥ 3.43973449433227814 です。
短期的なパフォーマンスでは、CFX は直近1時間で
+0.51%、直近7日間で -0.87% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.99K に達しました。 CONFLUX (CFX) 市場情報 時価総額 ¥ 215.60M ¥ 215.60M ¥ 215.60M 完全希薄化後時価総額 ¥ 215.60M ¥ 215.60M ¥ 215.60M 総供給量 5,216,506,924.54 5,216,506,924.54 5,216,506,924.54
CONFLUX の現在の時価総額は
¥ 215.60M、24時間取引高は ¥ 57.99K です。CFX の循環供給量は 5.22B、総供給量は 5216506924.54 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 215.60M です。 購入 CONFLUX CONFLUX 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.04007 ¥ 0.04007 ¥ 0.04007
24H 最安値
¥ 0.04147 ¥ 0.04147 ¥ 0.04147
24H 最高値
24H 最安値 ¥ 0.04007 ¥ 0.04007 ¥ 0.04007 24H 最高値 ¥ 0.04147 ¥ 0.04147 ¥ 0.04147 過去最高値 ¥ 267.49267971 ¥ 267.49267971 ¥ 267.49267971 最安値 ¥ 3.43973449433227814 ¥ 3.43973449433227814 ¥ 3.43973449433227814 CONFLUX (CFX) 価格履歴 JPY
CONFLUX の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +0.160116 +2.53% 30日 ¥ -0.00108 -2.55% 60日 ¥ -0.00372 -8.26% 90日 ¥ -0.02414 -36.88% CONFLUX 本日の価格変動
本日 CFX は、
¥ +0.160116 (+2.53%) の変動を記録しました。 CONFLUX 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.00108 (-2.55%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 CONFLUX 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、CFX は、
¥ -0.00372 (-8.26%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 CONFLUX 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.02414 (-36.88%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
CONFLUX (CFX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
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現在の CFX 市場の全体的なセンチメント：強気、強気
55% | 弱気 45%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント R1 < 価格 ≤ R2 R1‑R2の間 中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
CFX_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.03971という中枢価格を上回る動きを示しています。現在の価格である0.04034は、R1レジスタンスラインである0.0402を突破しました。価格はS2からR2のハブレンジの上端付近に位置しており、移動平均線とピボットポイントが強気な並びを見せています。短期的な価格の重心は中軸線の上に維持されています。
MA（移動平均線）およびEMA（指数平滑移動平均線）はいずれも買いシグナルを示しており、MACDはゴールデンクロスの形態を形成しています。短期・長期の指標が一致した方向性を保っています。RSIは中立ゾーンにあり、モメンタム分布にも極端な乖離は見られません。ボラティリティは通常の水準を維持しており、KDJおよびStochRSIの数値からは短期的な買い圧力が存在することが窺えます。ボリンジャーバンドの開き具合も安定しており、現時点では多空双方が当該価格帯で激しい攻防を繰り広げている状況です。
近い将来の重要なレジスタンスはR2の0.04045であり、このレベルは現在の価格から0.3%未満の差しかありません。一方、下側の直近サポートはR1からの転換ポイントである0.0402です。中枢サポートである0.03971までは現在の価格から約1.5%の距離にあります。さらに遠方の参考サポートはS1の0.03946、そしてより深い防御ラインとしてS2の0.03897が存在します。トレーダーはR2付近での出来高や勢いの変化を注視する必要があります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
CONFLUX の価格に影響を与える要因は何ですか？
CONFLUX（CFX）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：
1. ネットワークの採用状況：Confluxブロックチェーン上でのdAppの拡大と開発者活動の活発化 2. 市場センチメント：暗号資産市場全体のトレンドおよび投資家の信頼度 3. 技術的アップデート：プロトコルのアップグレードや技術的な改善 4. パートナーシップ：企業や機関との戦略的提携 5. 規制動向：ブロックチェーンプロジェクトに影響を及ぼす政府の方針 6. 取引量：流動性の高さと取引所への上場状況 7. 競合環境：他のLayer-1ブロックチェーンとのパフォーマンス比較 8. トークンのユーティリティ：ステーキング報酬やエコシステム内での利用需要 人はなぜ今日 CONFLUX の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のCONFLUX（CFX）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。リアルタイムの価格データは、トレーダーが売買のチャンスを特定し、保有資産の価値を追跡するのに役立ちます。投資家は現在の価格を基に市場動向を評価し、利益や損失を計算したうえで、このブロックチェーンプラットフォームのトークンへのポジションの新規参入や決済について、情報に基づいた意思決定を行います。
CONFLUX の価格予測 CONFLUX (CFX) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CFX の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 CONFLUX (CFX) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、CONFLUX の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
CONFLUX が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CFX の 2026–2027 年の価格予測は
CONFLUX 価格予測
ページでご確認いただけます。
CONFLUX について
Conflux（CFX）は、既存のブロックチェーン技術が抱えるスケーラビリティの問題を解決することを目指した公開ブロックチェーンシステムです。これは、高いスループットとスケーラビリティを保ちながら、高いレベルのセキュリティと分散化を維持することを可能にする独自のコンセンサスプロトコルであるTree-Graphを通じて達成されます。CFXはConfluxネットワークのネイティブトークンであり、トランザクション手数料やストレージのデポジットに使用されます。このネットワークは、堅牢なスマートコントラクトをサポートするように設計されており、開発者は効率とスケーラビリティを向上させた分散型アプリケーション（dApps）を構築することができます。Confluxはまた、クロスチェーンの相互運用性を促進することを目指しており、より統合されたブロックチェーンエコシステムの育成を推進しています。
日本 で CONFLUX を購入して投資する方法
CONFLUX を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CFX の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
CONFLUX の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、CONFLUX (CFX) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、CONFLUX が即座にあなたのウォレットに入金されます。
CONFLUX でできること
CONFLUX を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
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新トークンの正式上場前に売買しよう。
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MEXCで CONFLUX (CFX) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
CONFLUX ( CFX ) とは何か
Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.
ホワイトペーパー
Confluxは、学術研究者、技術専門家、業界のプロフェッショナルが複合的に支援しており、プロジェクトの研究主導型の起源を反映しています。学術アドバイザリーチームには、トロント大学ロットマン経営大学院のAndreas Park氏およびトロント大学電気・コンピュータ工学部・コンピュータ科学科のAndreas Veneris氏が名を連ねています。ホワイトペーパー公開以降、チームは大幅に拡大し、現在では多数のブロックチェーン開発者、研究者、業界スペシャリストが参加しています。ネットワークの開発およびリソース配分は、非営利団体として運営されるConflux Foundationが引き続き担っています。本プロジェクトは世界中に複数の開発ハブを展開しており、特にアジアおよび北米において顕著な存在感を示しています。こうしたグローバルな展開により、ホワイトペーパーで述べられた当初のビジョンを維持しつつ、より迅速な開発と採用が実現されています。
Confluxのアーキテクチャは、BitcoinやEthereumのように厳密な線形ブロック順序を強制するのではなく、並列処理をサポートするブロック構造「TreeGraph」を中心に据えています。TreeGraphでは、ブロック同士が「親エッジ（parent edges）」と「参照エッジ（reference edges）」という2種類の関係性で接続されます。親エッジは木構造（tree-like structure）を形成し、参照エッジは同時に生成されたブロック間の順序性およびセキュリティを保つための追加的な接続を提供します。これらのリンクから、プロトコルは「ピボットチェーン（pivot chain）」を構成し、これが並列ブロック全体を整理・時系列化するためのバックボーンとして機能します。どのブロックを優先し、どのように配置すべきかを決定するために、ConfluxはGHASTアルゴリズムに依拠しており、これにより2023年時点で約6,000トランザクション／秒（TPS）のスループットを維持できるようになっています。また、Confluxは、永続的なデータ保存に対して一括の手数料を課す他のシステムとは異なり、ストレージの扱い方も独特です。代わりにユーザーは、自身が消費するストレージ量に応じてトークンをデポジットとしてロックする必要があります。この設計は、無駄なストレージ使用を抑制し、オンチェーンストレージのより意図的な利用を促すことを目的としています。
Confluxネットワークは、そのネイティブトークンとしてCFXを採用しており、ホワイトペーパーでは総供給量が50億CFXと定義されています。分配は以下のカテゴリに割り当てられています：プライベート投資家が6億CFX、ファウンデーション保有分が2億CFX、ジェネシスチームが18億CFX、コミュニティ基金が4億CFX、エコシステム基金が20億CFXです。CFXは、流動性のあるトークン（liquid CFX）または流動性のないトークン（illiquid CFX）のいずれかの形で存在します。流動性のあるCFXは自由に譲渡可能ですが、流動性のないCFXはステーキング、ストレージスペースの購入、ガバナンスにおける投票権の確保など、特定の用途のためにロックされます。このプロトコルにはステーキング機能が含まれており、ユーザーはネットワークのセキュリティを支援することで報酬を得ることができます。CFXがストレージ用にバインドされた場合、発生する利息は資金をロックしたトークンホルダーではなくマイナーに支払われ、マイナーがネットワークの稼働を継続するための継続的なインセンティブが提供されます。マイナーの収入は、以下の3つの流れから構成されます：ブロック報酬、ユーザーが支払うトランザクション手数料、およびストレージバインドから生じる利息です。ブロック報酬は当初1ブロックあたり7CFXから始まり、4年ごとに半減するスケジュールに従い、最終的に1.75CFX／ブロックに達します。これは、オリジナルのホワイトペーパーに記載されたモデルと一致しています。
初期のホワイトペーパー以降、Confluxは目覚ましい変化を遂げ、今後の優先課題を引き続き定義しています。2023年には、ネットワークがハイブリッド型PoW/PoSコンセンサス・メカニズムへと移行するという大きなマイルストーンが達成されました。この移行は、ホワイトペーパーで記述されていた当初の純粋なプルーフ・オブ・ワーク（PoW）方式から明確に進化したものであり、セキュリティの強化と持続可能性の向上を明言した目標に基づいています。Conflux Foundationは、採用拡大と成長を支援するため、Community FundおよびEcosystem Fundの両方を引き続き監督しています。これらの取り組みには、コミュニティメンバーへのバウンティおよびグラントの提供、ならびにスマートコントラクト開発を促進するためのスポンサーシップが含まれます。またConfluxは、複数のクロスチェーンブリッジを構築し、主要なブロックチェーンネットワークや企業とのパートナーシップを締結しています。今後は、さらにクロスチェーン機能を拡張するとともに、レイヤー2スケーリングソリューションの開発も予定されています。並行して、FoundationはDAOベースのガバナンスへの段階的な移行を継続的に推進しており、これはステークホルダーがネットワーク開発およびリソース配分についてより大きな影響力を行使できるようにするためのものです。
Conflux（コンフラックス）は、ブロックとトランザクションを並列で実行できるように設計されたプルーフ・オブ・ワーク（PoW）ブロックチェーンであり、最終的には依然として直列の確定チェーンに収束します。複数のブロックを同時に処理することを可能にすることで、Bitcoin や Ethereum に典型的に見られるスケーラビリティの限界への対応策として位置付けられています。2023年時点で、Conflux の処理能力は秒間最大6,000トランザクション（TPS）に達しており、これはホワイトペーパーで当初提案された4,000 TPSを上回っています。スループットの向上に加え、ネットワークは経済的デザイン（特にストレージボンドや利子支払い）を採用し、システム全体の参加者に対して持続的かつ長期的なインセンティブを提供しています。
CONFLUX資料
CONFLUX についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： CONFLUX に関するその他の質問
CONFLUX が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 CONFLUX の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の CONFLUX の価格は ¥ 6.48881 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
CONFLUX は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、CFX への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の CONFLUX がMEXCで取引されました。
CFX ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の CONFLUX 価格を確認するには、CFX 価格のページにアクセスしてください。
CFX の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
64,999.85
+0.09%
ETH
1,921.53
+0.19%
GOLD(XAUT)
4,325.51
+0.10%
SOL
75.13
+1.66%
XMR
375.72
+1.66%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、CFX/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、CONFLUX の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
CONFLUX 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については CONFLUX (CFX) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 19:22:52 (UTC+8) CONFLUX (CFX) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
CFX USDT（先物取引）
CFX をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CFX USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。