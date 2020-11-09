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本日の CONFLUX のライブ価格は 0.04133 JPY です。CFX の時価総額は 215,598,231.2404209 JPY です。日本 のリアルタイムの CFX から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の CONFLUX のライブ価格は 0.04133 JPY です。CFX の時価総額は 215,598,231.2404209 JPY です。日本 のリアルタイムの CFX から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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CONFLUX価格(CFX)

1 CFX から JPY へのライブ価格：

¥6.48881
¥6.48881¥6.48881
+2.53%1D
JPY
CONFLUX (CFX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:22:52 (UTC+8)

CONFLUX 本日の価格

CONFLUX (CFX) の本日のライブ価格は ¥ 0.04133 で、直近24時間で 2.53% 変動しました。現在の CFX から JPY への変換レートは、¥ 0.04133 につき CFX です。

CONFLUX は現在、時価総額 ¥ 215.60M#122 位、循環供給量は 5.22B CFX です。直近24時間の CFX は、¥ 0.04007 (安値) から ¥ 0.04147 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 267.49267971、史上最安値は ¥ 3.43973449433227814 です。

短期的なパフォーマンスでは、CFX は直近1時間で +0.51%、直近7日間で -0.87% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.99K に達しました。

CONFLUX (CFX) 市場情報

No.122

¥ 215.60M
¥ 215.60M¥ 215.60M

¥ 57.99K
¥ 57.99K¥ 57.99K

¥ 215.60M
¥ 215.60M¥ 215.60M

5.22B
5.22B 5.22B

--
----

5,216,506,924.54
5,216,506,924.54 5,216,506,924.54

0.01%

2020-11-09 00:00:00

CFX

CONFLUX の現在の時価総額は ¥ 215.60M、24時間取引高は ¥ 57.99K です。CFX の循環供給量は 5.22B、総供給量は 5216506924.54 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 215.60M です。

CONFLUX 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.04007
¥ 0.04007¥ 0.04007
24H 最安値
¥ 0.04147
¥ 0.04147¥ 0.04147
24H 最高値

¥ 0.04007
¥ 0.04007¥ 0.04007

¥ 0.04147
¥ 0.04147¥ 0.04147

¥ 267.49267971
¥ 267.49267971¥ 267.49267971

¥ 3.43973449433227814
¥ 3.43973449433227814¥ 3.43973449433227814

+0.51%

+2.53%

-0.87%

-0.87%

CONFLUX (CFX) 価格履歴 JPY

CONFLUX の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.160116+2.53%
30日¥ -0.00108-2.55%
60日¥ -0.00372-8.26%
90日¥ -0.02414-36.88%
CONFLUX 本日の価格変動

本日 CFX は、 ¥ +0.160116 (+2.53%) の変動を記録しました。

CONFLUX 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00108 (-2.55%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

CONFLUX 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CFX は、 ¥ -0.00372 (-8.26%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

CONFLUX 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.02414 (-36.88%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

CONFLUX (CFX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

CONFLUX 価格履歴ページ を今すぐチェック。

CONFLUX の分析

この分析では、AIモデルを活用して CONFLUX の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

CONFLUX 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の CFX 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

CFX_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.03971という中枢価格を上回る動きを示しています。現在の価格である0.04034は、R1レジスタンスラインである0.0402を突破しました。価格はS2からR2のハブレンジの上端付近に位置しており、移動平均線とピボットポイントが強気な並びを見せています。短期的な価格の重心は中軸線の上に維持されています。 MA（移動平均線）およびEMA（指数平滑移動平均線）はいずれも買いシグナルを示しており、MACDはゴールデンクロスの形態を形成しています。短期・長期の指標が一致した方向性を保っています。RSIは中立ゾーンにあり、モメンタム分布にも極端な乖離は見られません。ボラティリティは通常の水準を維持しており、KDJおよびStochRSIの数値からは短期的な買い圧力が存在することが窺えます。ボリンジャーバンドの開き具合も安定しており、現時点では多空双方が当該価格帯で激しい攻防を繰り広げている状況です。 近い将来の重要なレジスタンスはR2の0.04045であり、このレベルは現在の価格から0.3%未満の差しかありません。一方、下側の直近サポートはR1からの転換ポイントである0.0402です。中枢サポートである0.03971までは現在の価格から約1.5%の距離にあります。さらに遠方の参考サポートはS1の0.03946、そしてより深い防御ラインとしてS2の0.03897が存在します。トレーダーはR2付近での出来高や勢いの変化を注視する必要があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

CONFLUX の価格に影響を与える要因は何ですか？

CONFLUX（CFX）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. ネットワークの採用状況：Confluxブロックチェーン上でのdAppの拡大と開発者活動の活発化
2. 市場センチメント：暗号資産市場全体のトレンドおよび投資家の信頼度
3. 技術的アップデート：プロトコルのアップグレードや技術的な改善
4. パートナーシップ：企業や機関との戦略的提携
5. 規制動向：ブロックチェーンプロジェクトに影響を及ぼす政府の方針
6. 取引量：流動性の高さと取引所への上場状況
7. 競合環境：他のLayer-1ブロックチェーンとのパフォーマンス比較
8. トークンのユーティリティ：ステーキング報酬やエコシステム内での利用需要

人はなぜ今日 CONFLUX の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のCONFLUX（CFX）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。リアルタイムの価格データは、トレーダーが売買のチャンスを特定し、保有資産の価値を追跡するのに役立ちます。投資家は現在の価格を基に市場動向を評価し、利益や損失を計算したうえで、このブロックチェーンプラットフォームのトークンへのポジションの新規参入や決済について、情報に基づいた意思決定を行います。

CONFLUX の価格予測

CONFLUX (CFX) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CFX の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
CONFLUX (CFX) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、CONFLUX の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
CONFLUX が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CFX の 2026–2027 年の価格予測は CONFLUX 価格予測 ページでご確認いただけます。

CONFLUX について

Conflux（CFX）は、既存のブロックチェーン技術が抱えるスケーラビリティの問題を解決することを目指した公開ブロックチェーンシステムです。これは、高いスループットとスケーラビリティを保ちながら、高いレベルのセキュリティと分散化を維持することを可能にする独自のコンセンサスプロトコルであるTree-Graphを通じて達成されます。CFXはConfluxネットワークのネイティブトークンであり、トランザクション手数料やストレージのデポジットに使用されます。このネットワークは、堅牢なスマートコントラクトをサポートするように設計されており、開発者は効率とスケーラビリティを向上させた分散型アプリケーション（dApps）を構築することができます。Confluxはまた、クロスチェーンの相互運用性を促進することを目指しており、より統合されたブロックチェーンエコシステムの育成を推進しています。

日本 で CONFLUX を購入して投資する方法

CONFLUX を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CFX の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は CONFLUX の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、CONFLUX (CFX) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、CONFLUX が即座にあなたのウォレットに入金されます。
CONFLUX (CFX) の購入ガイド

CONFLUX でできること

CONFLUX を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで CONFLUX (CFX) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

CONFLUX ( CFX ) とは何か

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

ホワイトペーパー

CONFLUX資料

CONFLUX についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式CONFLUXウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AnalyticsBNB Chain EcosystemCybersecurity

よくある質問： CONFLUX に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:22:52 (UTC+8)

CONFLUX (CFX) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

CONFLUX についてさらに詳しく知る

CFX USDT（先物取引）

CFX をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CFX USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの CONFLUX (CFX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、CONFLUX ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CFX/USDT
¥6.4684
¥6.4684¥6.4684
+2.25%
1.44M (USDT)
CFX/USDC
¥6.46369
¥6.46369¥6.46369
+2.20%
1.36M (USDT)

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¥47.09215
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¥204.9164
¥204.9164¥204.9164

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JMDT

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¥152.2586
¥152.2586¥152.2586

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¥9.081665
¥9.081665¥9.081665

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¥399.61838
¥399.61838¥399.61838

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Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥15.24470
¥15.24470¥15.24470

+24.21%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

CFX から JPY の計算機

金額

CFX
CFX
JPY
JPY

1 CFX = 6.48881 JPY