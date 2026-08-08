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CELO (CELO) 本日のテクニカル分析

CELO (CELO) 本日のテクニカル分析

CELO 分析ページでは、AIによって生成された CELO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で CELO の分析内容について詳しくご覧ください。

CELO (CELO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.06231---1.29%-6.25%-37.37%
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CELO テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる CELO の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 19
中立 1
購入 6
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:中立売却 5中立 1購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.06219
0.06218
R2
0.06218
0.06217
R1
0.06217
0.06217
PP
0.06216
0.06216
S1
0.06215
0.06215
S2
0.06214
0.06215
S3
0.06213
0.06214

CELO 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.00M
$2.75 M
$2.75 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.04 M
3日間のアクティブ売却額
$0.04 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.12 M
7日間のアクティブ売却額
$0.11 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

CELO 資本フロー

純流入CELOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.03 M0.06
2026-08-07-$0.03 M0.06
2026-08-06-$0.02 M0.06
2026-08-05-$0.02 M0.06
2026-08-04$0.04 M0.06

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CELO/USDT
$0.06231
$0.06231$0.06231
+2.09%
942.04K (USDT)

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金額

CELO
CELO
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