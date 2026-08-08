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2026-08-08 19:21:10 (UTC+8) CELO 本日の価格
CELO (CELO) の本日のライブ価格は
¥ 0.06231 で、直近24時間で 2.13% 変動しました。現在の CELO から JPY への変換レートは、 ¥ 0.06231 につき CELO です。
CELO は現在、時価総額
¥ 37.52M で #503 位、循環供給量は 602.21M CELO です。直近24時間の CELO は、 ¥ 0.0605 (安値) から ¥ 0.06313 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,673.3621589、史上最安値は ¥ 8.85787133558732571 です。
短期的なパフォーマンスでは、CELO は直近1時間で
-0.90%、直近7日間で -1.29% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.34K に達しました。 CELO (CELO) 市場情報 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
CELO の現在の時価総額は
¥ 37.52M、24時間取引高は ¥ 57.34K です。CELO の循環供給量は 602.21M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 62.31M です。 購入 CELO CELO 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.06313 ¥ 0.06313 ¥ 0.06313
24H 最高値
24H 最高値 ¥ 0.06313 ¥ 0.06313 ¥ 0.06313 過去最高値 ¥ 1,673.3621589 ¥ 1,673.3621589 ¥ 1,673.3621589 最安値 ¥ 8.85787133558732571 ¥ 8.85787133558732571 ¥ 8.85787133558732571 CELO (CELO) 価格履歴 JPY
CELO の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +0.2039924 +2.13% 30日 ¥ -0.00415 -6.25% 60日 ¥ +0.00273 +4.58% 90日 ¥ -0.03717 -37.37% CELO 本日の価格変動
本日 CELO は、
¥ +0.2039924 (+2.13%) の変動を記録しました。 CELO 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.00415 (-6.25%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 CELO 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、CELO は、
¥ +0.00273 (+4.58%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 CELO 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.03717 (-37.37%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
CELO (CELO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
CELO 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の CELO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気
55% | 弱気 45%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。
CELO_USDTは4時間足チャートにおいて、0.06088付近で推移しています。価格はS2とS1のハブゾーンの間に位置しており、中枢ポイントである0.06128が上値の直接的な目安となっています。短期移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっており、EMA指標も同様に強気方向を確認しています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、RSIは中立域で横ばいの動きを続けています。KDJおよびStochRSIの数値は極端な乖離を示していません。ボリンジャーバンドの幅は現状維持のままです。勢力分布は短期的に強気優勢で、長期的には安定した展開が見られます。速い指標と遅い指標の方向性は一致しており、ボラティリティにも顕著な拡大や収縮は見られません。近隣のレジスタンスは0.06099にあり、この水準は現在の価格から0.2%未満の差しかありません。上値の重要な目安となる中枢ポイントは0.06128であり、一方で下値の直近サポートは0.06051に位置し、ここからは約0.6%の下方余地が確保されています。遠方のレジスタンスは0.06176まで延びており、価格はこのレンジ内で狭い範囲での調整相場を継続しています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
CELO の価格に影響を与える要因は何ですか？
CELOの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：
1. CeloのモバイルファーストなDeFiエコシステムおよび実社会での決済ユースケースの採用状況 2. ネットワークにおけるステーキング需要とバリデーターの参加状況 3. 伝統的な金融システムとの統合およびパートナーシップの展開 4. 全体的な暗号資産市場のセンチメントとビットコインとの相関関係 5. DeFiおよびモバイル決済に影響を及ぼす規制動向 6. ネットワークの利用状況、取引量、そしてdAppの開発状況 7. ステーブルネスメカニズムを通じたトークン供給のダイナミクス 8. 他のモバイル重視のブロックチェーンプラットフォームとの競争 人はなぜ今日 CELO の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のCELOの価格を知りたがっています。その理由としては、情報に基づいた取引判断を行うこと、ポートフォリオの管理を行うこと、そして市場への参入・退出タイミングを見極めることです。CELOは金融包摂に重点を置いたモバイルファーストのブロックチェーンプラットフォームであるため、投資家はその価格を追跡してボラティリティを活用し、投資パフォーマンスを評価しています。
CELO の価格予測 CELO (CELO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CELO の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 CELO (CELO) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、CELO の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
CELO が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CELO の 2026–2027 年の価格予測は
CELO 価格予測
ページでご確認いただけます。
CELO について
Celo (CELO)は、スマートフォンユーザーの間で暗号通貨の採用を増やすことを目指したブロックチェーンベースのプラットフォームです。電話番号を公開鍵として使用することで、Celoは世界中の何十億人ものスマートフォン所有者にブロックチェーン技術の強力な可能性を紹介することを期待しています。プラットフォームのネイティブ資産であるCELOは、取引手数料とネットワークの合意形成メカニズムでのステーキングに使用されます。Celoプラットフォームには、安定したコインであるCelo Dollar (cUSD)も含まれており、これは米ドルに連動しており、日常の取引に使用することを目指しています。このような日常使用のための安定したコインとネットワークセキュリティのためのステーキングトークンの組み合わせは、広範囲な使用を奨励するバランスの取れたエコシステムを作り出すことを目指して設計されています。
日本 で CELO を購入して投資する方法
CELO を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CELO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
CELO の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、CELO (CELO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、CELO が即座にあなたのウォレットに入金されます。
CELO でできること
CELO を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで CELO (CELO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
CELO ( CELO ) とは何か
Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).
ホワイトペーパー
セロの進化は、アップグレード可能なコアスマートコントラクトを管理する分散型ガバナンスプロセスによって導かれています。ガバナンスは、ERC-20ステーブルコイン、ID証明（アテステーション）、およびプロトコルにおける意思決定といった主要なオンチェーンコンポーネントの監督を担っています。トークンホルダーは、ガバナンスへの直接参加およびネットワークセキュリティを支えるためのステーキングを通じて関与します。ロードマップでは、各フェーズにおいてコミュニティからのフィードバックが繰り返し取り入れられることが強調されており、運用上の変更はユーザー体験（UX）の目標と整合しています。この構造により、イーサリアムLayer 2への移行は、セロのミッションを維持しつつイーサリアムとの連携をさらに深めることを目的とした、コミュニティが関与するマイグレーションとして位置付けられています。
シンプルさとアクセシビリティを重視して設計されたCeloのスタックは、低コストデバイスを使用し、接続性が制限されている人々にとっても十分に機能するよう構築されています。これはフルスタックアプローチを採用しており、各レイヤーがエンドユーザー体験を中心に設計されながらも、ネットワークオペレーターの要件とのバランスを取っています。ブロックチェーンレイヤーでは、ステークによる証明（Proof-of-Stake）に基づくビザンチン耐性（Byzantine Fault Tolerant: BFT）コンセンサスメカニズムを採用しており、5秒というブロック生成時間（Ethereumのより長い間隔よりも高速）を実現しています。またCeloは、ネイティブトークンCELOだけでなく、複数の暗号資産でトランザクション手数料を支払えるようにサポートしており、ステーブルコインを好むユーザーを支援します。コアとなるスマートコントラクトは、ERC-20準拠のステーブル通貨、ID証明（identity attestations）、およびガバナンス機能を提供し、これらのコントラクトは分散型ガバナンスを通じてアップグレード可能です。L2移行の一環として、Celoは外部ブリッジへの依存を減らすため、Ethereumとのネイティブブリッジングを実装中です。さらに、モバイルファーストの最適化（軽量クライアントプロトコルなど）により、低帯域幅環境での利用をサポートするとともに、Ethereumの堅牢なネットワークを活用してセキュリティを強化しています。
エコシステムは、2つの主要なトークン——ネイティブ資産であるCELOと、Celo Dollar（cUSD）——を中心に展開されています。CELOはERC-20準拠のインターフェースを備えていますが、ETHがEthereum上で動作するのと同様に、トークン契約経由だけでなくネイティブな方法でも送金可能である点で、典型的なERC-20トークンとは異なります。一方、cUSDは完全にスマートコントラクトとして実装されており、ERC-20標準に準拠しています。これは日常的な利用を目的として、米ドルに対して安定した価値を維持することを目指しています。特筆すべき特徴の1つは、取引手数料をcUSDなどのステーブルコインを含む複数の通貨で支払える点であり、ユーザーは手数料の支払いのためにCELOのみを保有する必要がありません。このモデルは、日常的な取引の中心にステーブルコインを置き、CELOにはガバナンスおよびステーキング機能を割り当てることで、アクセシブルな金融システムを実現します。これにより、トークン保有者はガバナンスに参加したり、ステーキングによって報酬を得たり、ネットワークのセキュリティ強化に貢献したりできます。L2への移行は、Ethereumエコシステムとの相互運用性を向上させつつ、コア機能を維持することを予定しています。
イーサリアムL2への移行は、段階的なテストネット導入と段階的な堅牢化（hardening）を軸に構成されています。Dango L2テストネットは2024年7月上旬に公開され、2024年10月9日まで稼働し、最初の公開テスト環境として機能しました。その後、2024年9月26日にAlfajores L2テストネットが開始され、ノードオペレーターおよび開発者にとってより安定した環境を提供しました。2024年10月にはコードフリーズ（code freeze）が予定されており、その後包括的な監査（audits）が実施されます。次に、バリデーター・コミュニティ向けの最終的な「ドライラン」（dry run）として、Baklava L2テストネットが2025年Q1に予定されています。これに続いて、2025年Q1にCelo L2メインネットがローンチされ、移行が完了します。各ステージでは、徹底的なテスト、コミュニティからのフィードバック、ネットワークの安定性、およびユーザーエクスペリエンスが重点的に重視されています。
Celoは、スタンドアローンのレイヤー1ブロックチェーンとしての運営から離れて、Ethereumのレイヤー2ソリューションへと移行しています。その目的は、ユーザーにとって使いやすい体験を維持しつつ、Ethereumのセキュリティおよびより広範なエコシステムを活用することです。Celoは、引き続きシンプルでモバイルファーストな金融ツール（低トランザクションコスト、およびステーブルコインによる手数料支払いオプションを含む）を最優先事項としています。この移行により、CeloとEthereumの連携が強化される一方で、誰もが利用可能な金融システム構築というミッションは維持され、セキュリティおよびスケーラビリティの向上を通じた金融包摂へのコミットメントもさらに強化されます。
CELO資料
CELO についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： CELO に関するその他の質問
CELO が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 CELO の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の CELO の価格は ¥ 9.78267 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
CELO は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、CELO への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の CELO がMEXCで取引されました。
CELO ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の CELO 価格を確認するには、CELO 価格のページにアクセスしてください。
CELO の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
64,999.84
+0.09%
ETH
1,921.11
+0.16%
GOLD(XAUT)
4,325.53
+0.10%
SOL
75.32
+1.92%
XMR
375.85
+1.70%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、CELO/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、CELO の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
CELO 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については CELO (CELO) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 19:21:10 (UTC+8) CELO (CELO) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
CELO USDT（先物取引）
CELO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CELO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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