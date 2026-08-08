暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
本日の CELO のライブ価格は 0.06231 JPY です。CELO の時価総額は 37,523,771.89632 JPY です。日本 のリアルタイムの CELO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の CELO のライブ価格は 0.06231 JPY です。CELO の時価総額は 37,523,771.89632 JPY です。日本 のリアルタイムの CELO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

CELO についての詳細

CELO 価格情報

CELO とは

CELO ホワイトペーパー

CELO 公式ウェブサイト

CELO トケノミクス

CELO 価格予測

CELO 履歴

CELO 購入ガイド

CELO から法定通貨への変換

CELO 現物

CELO USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

CELO ロゴ

CELO価格(CELO)

1 CELO から JPY へのライブ価格：

¥9.7811
¥9.7811¥9.7811
+2.13%1D
JPY
CELO (CELO) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:21:10 (UTC+8)

CELO 本日の価格

CELO (CELO) の本日のライブ価格は ¥ 0.06231 で、直近24時間で 2.13% 変動しました。現在の CELO から JPY への変換レートは、¥ 0.06231 につき CELO です。

CELO は現在、時価総額 ¥ 37.52M#503 位、循環供給量は 602.21M CELO です。直近24時間の CELO は、¥ 0.0605 (安値) から ¥ 0.06313 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,673.3621589、史上最安値は ¥ 8.85787133558732571 です。

短期的なパフォーマンスでは、CELO は直近1時間で -0.90%、直近7日間で -1.29% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.34K に達しました。

CELO (CELO) 市場情報

No.503

¥ 37.52M
¥ 37.52M¥ 37.52M

¥ 57.34K
¥ 57.34K¥ 57.34K

¥ 62.31M
¥ 62.31M¥ 62.31M

602.21M
602.21M 602.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

60.22%

CELO

CELO の現在の時価総額は ¥ 37.52M、24時間取引高は ¥ 57.34K です。CELO の循環供給量は 602.21M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 62.31M です。

CELO 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0605
¥ 0.0605¥ 0.0605
24H 最安値
¥ 0.06313
¥ 0.06313¥ 0.06313
24H 最高値

¥ 0.0605
¥ 0.0605¥ 0.0605

¥ 0.06313
¥ 0.06313¥ 0.06313

¥ 1,673.3621589
¥ 1,673.3621589¥ 1,673.3621589

¥ 8.85787133558732571
¥ 8.85787133558732571¥ 8.85787133558732571

-0.90%

+2.13%

-1.29%

-1.29%

CELO (CELO) 価格履歴 JPY

CELO の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.2039924+2.13%
30日¥ -0.00415-6.25%
60日¥ +0.00273+4.58%
90日¥ -0.03717-37.37%
CELO 本日の価格変動

本日 CELO は、 ¥ +0.2039924 (+2.13%) の変動を記録しました。

CELO 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00415 (-6.25%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

CELO 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CELO は、 ¥ +0.00273 (+4.58%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

CELO 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.03717 (-37.37%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

CELO (CELO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

CELO 価格履歴ページ を今すぐチェック。

CELO の分析

この分析では、AIモデルを活用して CELO の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

CELO 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の CELO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

CELO_USDTは4時間足チャートにおいて、0.06088付近で推移しています。価格はS2とS1のハブゾーンの間に位置しており、中枢ポイントである0.06128が上値の直接的な目安となっています。短期移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっており、EMA指標も同様に強気方向を確認しています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、RSIは中立域で横ばいの動きを続けています。KDJおよびStochRSIの数値は極端な乖離を示していません。ボリンジャーバンドの幅は現状維持のままです。勢力分布は短期的に強気優勢で、長期的には安定した展開が見られます。速い指標と遅い指標の方向性は一致しており、ボラティリティにも顕著な拡大や収縮は見られません。近隣のレジスタンスは0.06099にあり、この水準は現在の価格から0.2%未満の差しかありません。上値の重要な目安となる中枢ポイントは0.06128であり、一方で下値の直近サポートは0.06051に位置し、ここからは約0.6%の下方余地が確保されています。遠方のレジスタンスは0.06176まで延びており、価格はこのレンジ内で狭い範囲での調整相場を継続しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

CELO の価格に影響を与える要因は何ですか？

CELOの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. CeloのモバイルファーストなDeFiエコシステムおよび実社会での決済ユースケースの採用状況
2. ネットワークにおけるステーキング需要とバリデーターの参加状況
3. 伝統的な金融システムとの統合およびパートナーシップの展開
4. 全体的な暗号資産市場のセンチメントとビットコインとの相関関係
5. DeFiおよびモバイル決済に影響を及ぼす規制動向
6. ネットワークの利用状況、取引量、そしてdAppの開発状況
7. ステーブルネスメカニズムを通じたトークン供給のダイナミクス
8. 他のモバイル重視のブロックチェーンプラットフォームとの競争

人はなぜ今日 CELO の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のCELOの価格を知りたがっています。その理由としては、情報に基づいた取引判断を行うこと、ポートフォリオの管理を行うこと、そして市場への参入・退出タイミングを見極めることです。CELOは金融包摂に重点を置いたモバイルファーストのブロックチェーンプラットフォームであるため、投資家はその価格を追跡してボラティリティを活用し、投資パフォーマンスを評価しています。

CELO の価格予測

CELO (CELO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CELO の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
CELO (CELO) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、CELO の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
CELO が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CELO の 2026–2027 年の価格予測は CELO 価格予測 ページでご確認いただけます。

CELO について

Celo (CELO)は、スマートフォンユーザーの間で暗号通貨の採用を増やすことを目指したブロックチェーンベースのプラットフォームです。電話番号を公開鍵として使用することで、Celoは世界中の何十億人ものスマートフォン所有者にブロックチェーン技術の強力な可能性を紹介することを期待しています。プラットフォームのネイティブ資産であるCELOは、取引手数料とネットワークの合意形成メカニズムでのステーキングに使用されます。Celoプラットフォームには、安定したコインであるCelo Dollar (cUSD)も含まれており、これは米ドルに連動しており、日常の取引に使用することを目指しています。このような日常使用のための安定したコインとネットワークセキュリティのためのステーキングトークンの組み合わせは、広範囲な使用を奨励するバランスの取れたエコシステムを作り出すことを目指して設計されています。

日本 で CELO を購入して投資する方法

CELO を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CELO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は CELO の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、CELO (CELO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、CELO が即座にあなたのウォレットに入金されます。
CELO (CELO) の購入ガイド

CELO でできること

CELO を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで CELO (CELO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

CELO ( CELO ) とは何か

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

ホワイトペーパー

CELO資料

CELO についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式CELOウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Celo EcosystemCoinList LaunchpadLayer 2 (L2)

よくある質問： CELO に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:21:10 (UTC+8)

CELO (CELO) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

CELO についてさらに詳しく知る

CELO USDT（先物取引）

CELO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CELO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの CELO (CELO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、CELO ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CELO/USDT
¥9.78267
¥9.78267¥9.78267
+2.09%
941.27K (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

ビットコイン

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
モネロ

モネロ

XMR
イーサリアム

イーサリアム

ETH
ソラナ

ソラナ

SOL

新規追加

最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥45.84400
¥45.84400¥45.84400

-38.77%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥205.0420
¥205.0420¥205.0420

-37.75%

JMDT

JMDT

JMDT

¥152.8709
¥152.8709¥152.8709

-29.26%

STONK

STONK

STONK

¥1.284731
¥1.284731¥1.284731

-3.04%

Squid

Squid

QUID

¥14.42045
¥14.42045¥14.42045

+0.98%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.402571
¥2.402571¥2.402571

+255.30%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.102320
¥3.102320¥3.102320

+56.75%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥8.749924
¥8.749924¥8.749924

+52.49%

Audiera

Audiera

BEAT

¥395.15330
¥395.15330¥395.15330

+25.89%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥15.31692
¥15.31692¥15.31692

+24.80%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

CELO から JPY の計算機

金額

CELO
CELO
JPY
JPY

1 CELO = 9.78267 JPY