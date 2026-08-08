CEEK 本日の価格

CEEK (CEEK) の本日のライブ価格は ¥ 0.002781 で、直近24時間で 0.67% 変動しました。現在の CEEK から JPY への変換レートは、¥ 0.002781 につき CEEK です。

CEEK は現在、時価総額 ¥ 2.24M で #1594 位、循環供給量は 805.72M CEEK です。直近24時間の CEEK は、¥ 0.002742 (安値) から ¥ 0.002953 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 187.91648285264646018、史上最安値は ¥ 0.148842858754752 です。

短期的なパフォーマンスでは、CEEK は直近1時間で +0.50%、直近7日間で -1.94% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.97K に達しました。

CEEK (CEEK) 市場情報

ランキング No.1594 時価総額 ¥ 2.24M¥ 2.24M ¥ 2.24M 取引高 (24H) ¥ 60.97K¥ 60.97K ¥ 60.97K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.78M¥ 2.78M ¥ 2.78M 循環供給量 805.72M 805.72M 805.72M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 80.57% パブリックブロックチェーン BSC

CEEK の現在の時価総額は ¥ 2.24M、24時間取引高は ¥ 60.97K です。CEEK の循環供給量は 805.72M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.78M です。