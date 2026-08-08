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PancakeSwap (CAKE) 本日のテクニカル分析

PancakeSwap (CAKE) 本日のテクニカル分析

PancakeSwap 分析ページでは、AIによって生成された CAKE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で PancakeSwap の分析内容について詳しくご覧ください。

PancakeSwap (CAKE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.423--+0.85%+2.15%-9.08%
PancakeSwap 価格について詳しく知る

PancakeSwap テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる PancakeSwap の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 1
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.4205
1.4204
R2
1.4204
1.4204
R1
1.4204
1.4204
PP
1.4203
1.4203
S1
1.4203
1.4203
S2
1.4202
1.4203
S3
1.4202
1.4202

PancakeSwap 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.23M
$3.60 M
$3.83 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.06M
3日間のアクティブ購入額
$0.36 M
3日間のアクティブ売却額
$0.30 M
7日間のアクティブ売買差額
0.14M
7日間のアクティブ購入額
$0.98 M
7日間のアクティブ売却額
$0.83 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

PancakeSwap 資本フロー

純流入CAKEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.03 M1.42
2026-08-07$0.04 M1.41
2026-08-06-$0.14 M1.40
2026-08-05$0.07 M1.41
2026-08-04$0.15 M1.43

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの PancakeSwap (CAKE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、PancakeSwap ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CAKE/USDT
$1.422
$1.422$1.422
+0.77%
156.98K (USDT)
CAKE/USDC
$1.421
$1.421$1.421
+0.63%
38.42K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

CAKE
CAKE
USD
USD

1 CAKE = 1.423 USD

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