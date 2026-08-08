PancakeSwap (CAKE) 本日のテクニカル分析 PancakeSwap 分析ページでは、AIによって生成された CAKE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で PancakeSwap の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

PancakeSwap (CAKE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $1.423 -- +0.85% +2.15% -9.08%

PancakeSwap テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる PancakeSwap の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 7 中立 1 購入 18 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 1 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 1.4205 1.4204 R2 1.4204 1.4204 R1 1.4204 1.4204 PP 1.4203 1.4203 S1 1.4203 1.4203 S2 1.4202 1.4203 S3 1.4202 1.4202

PancakeSwap 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.23M $3.60 M $3.83 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.06M 3日間のアクティブ購入額 $0.36 M 3日間のアクティブ売却額 $0.30 M 7日間のアクティブ売買差額 0.14M 7日間のアクティブ購入額 $0.98 M 7日間のアクティブ売却額 $0.83 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 PancakeSwap 資本フロー 純流入 CAKEUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.03 M 1.42 2026-08-07 $0.04 M 1.41 2026-08-06 -$0.14 M 1.40 2026-08-05 $0.07 M 1.41 2026-08-04 $0.15 M 1.43 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの PancakeSwap (CAKE) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、PancakeSwap ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 CAKE / USDT $1.422 $1.422 $1.422 +0.77% 156.98K (USDT) 取 引 CAKE / USDC $1.421 $1.421 $1.421 +0.63% 38.42K (USDT) 取 引