PancakeSwap (CAKE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:13:35 (UTC+8)
PancakeSwap 本日の価格
PancakeSwap (CAKE) の本日のライブ価格は ¥ 1.423 で、直近24時間で 0.92% 変動しました。現在の CAKE から JPY への変換レートは、¥ 1.423 につき CAKE です。
PancakeSwap は現在、時価総額 ¥ 500.70M で #82 位、循環供給量は 351.86M CAKE です。直近24時間の CAKE は、¥ 1.397 (安値) から ¥ 1.425 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 6,936.62890604、史上最安値は ¥ 0.03638789 です。
短期的なパフォーマンスでは、CAKE は直近1時間で +0.28%、直近7日間で +0.85% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 221.34K に達しました。
PancakeSwap (CAKE) 市場情報
¥ 500.70M
¥ 500.70M¥ 500.70M
¥ 221.34K
¥ 221.34K¥ 221.34K
¥ 569.20M
¥ 569.20M¥ 569.20M
400,000,000
400,000,000 400,000,000
364,241,883.4500047
364,241,883.4500047 364,241,883.4500047
PancakeSwap の現在の時価総額は ¥ 500.70M、24時間取引高は ¥ 221.34K です。CAKE の循環供給量は 351.86M、総供給量は 364241883.4500047 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 569.20M です。
PancakeSwap 価格履歴 JPY
¥ 6,936.62890604
¥ 6,936.62890604¥ 6,936.62890604
¥ 0.03638789
¥ 0.03638789¥ 0.03638789
PancakeSwap (CAKE) 価格履歴 JPY
PancakeSwap の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +2.03664
|+0.92%
|30日
|¥ +0.03
|+2.15%
|60日
|¥ +0.105
|+7.96%
|90日
|¥ -0.142
|-9.08%
PancakeSwap 本日の価格変動
本日 CAKE は、 ¥ +2.03664 (+0.92%) の変動を記録しました。
PancakeSwap 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ +0.03 (+2.15%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
PancakeSwap 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、CAKE は、 ¥ +0.105 (+7.96%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
PancakeSwap 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.142 (-9.08%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
PancakeSwap (CAKE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
PancakeSwap 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の CAKE 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
CAKE_USDTは4時間足で1.426の水準に位置し、価格は中枢である1.4073を上回っています。現在の価格はR1レジスタンス1.4178を突破しており、R1とR2の間のレンジ内にあります。ハブ体系からは、価格が中心軸からの引力から離れていることが示されており、短期的には買い勢力が優勢な状況です。
短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期EMAはゼロ軸付近で横ばいの動きを維持しています。市場構造は高値圏の枢軸エリアで展開しており、多空双方が1.4178付近で持ち合いを形成しています。
MACD指標ではデッドクロスが発生し、速い線と遅い線が下方へ乖離しているため、モメンタムには背離の兆候が見られます。RSIは中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎの極端な領域には達していません。KDJおよびStochRSIの数値も低下傾向にあり、短期的な上昇モメンタムは弱まっています。ボリンジャーバンドは幅が収縮しており、ボラティリティは圧縮状態となっています。短期的な指標の方向性が分かれつつあり、調整圧力が強まっています。
出来高の伴わない動きが続いており、価格上昇には持続的な推進力が欠けています。モメンタム分布も集中から分散へと変化しており、市場は整理局面に入っていると言えます。
近い目での重要なレジスタンスはR2の1.4319で、現行価格から0.0059の距離にあります。一方、下側の第一サポートはR1転換ポイントの1.4178で、現行価格から0.0082の距離に位置します。さらに遠方の参考中枢は1.4073で、現行価格から0.0187の距離にあります。S1サポートの1.3932は下落時の緩衝材として機能しています。
もし価格が1.4178を維持できなければ、中枢エリアへと戻る可能性があります。上値の上限となる1.4319は短期的な天井として機能しており、これを突破するには量的増加による確認が必要です。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
PancakeSwap の価格に影響を与える要因は何ですか？
ケーキの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：
1. DEX取引量 - PancakeSwapの利用が増えるほど、CAKEの需要が高まります。
2. BSCエコシステムの成長 - Binance Smart Chainの採用が進むほど、CAKEに好影響をもたらします。
3. ステーキング報酬とイールドファーミングのAPY - 魅力的なリターンが需要を促進します。
4. トークンバーンと供給メカニズム - デフレーション施策が価格を支えます。
5. DeFi市場のセンチメント - 分散型金融全体のトレンドがCAKEに影響を与えます。
6. 他のDEXとの競争 - 競合プラットフォームが市場シェアに影響を及ぼします。
7. Binance Coin（BNB）のパフォーマンス - BSCとのつながりから強い相関関係があります。
8. 新機能のローンチとパートナーシップ - プラットフォームの発展が価値に影響を及ぼします。
人はなぜ今日 PancakeSwap の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のPancakeSwap（CAKE）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、市場分析、そして投資タイミングが含まれます。CAKEは、Binance Smart Chain上で人気のあるDeFiトークンであり、イールドファーミングや流動性提供に利用されています。リアルタイムの価格情報は、トレーダーが利益の高い取引を実行するうえで役立ちます。
PancakeSwap の価格予測
PancakeSwap (CAKE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CAKE の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。PancakeSwap (CAKE) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、PancakeSwap の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
PancakeSwap が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CAKE の 2026–2027 年の価格予測は PancakeSwap 価格予測
ページでご確認いただけます。
PancakeSwap について
PancakeSwap (CAKE)は、Binance Smart Chain (BSC)上に構築された分散型取引所（DEX）です。自動化された市場メーカー（AMM）モデルを採用しており、ユーザーは互いにではなく、流動性プールと直接取引することができます。トークンの交換プラットフォームを提供するだけでなく、PancakeSwapはユーザーがイールドファーミングとステーキングを通じて報酬を獲得することを可能にします。CAKEは、PancakeSwapのネイティブユーティリティトークンであり、ガバナンス投票に使用され、さらにトークンを獲得するためにステーキングすることができます。CAKEの供給は上限が設定されておらず、新たなトークンは流動性提供者への報酬として発行されます。このプラットフォームの設計は、BSCの低い取引手数料と高速なブロック時間を活用して、EthereumベースのDEXに対する高速で低コストな代替手段を提供することを目指しています。
日本 で PancakeSwap を購入して投資する方法
PancakeSwap を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CAKE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は PancakeSwap の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、PancakeSwap (CAKE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、PancakeSwap が即座にあなたのウォレットに入金されます。
PancakeSwap でできること
PancakeSwap を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで PancakeSwap (CAKE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
PancakeSwap ( CAKE ) とは何か
PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.
ホワイトペーパー
PancakeSwapは分散型チーム構造で運営されており、開発は複数のコントリビューターによって行われています。スマートコントラクトの管理はマルチシグネチャーウォレットを用いて実施され、重要な変更には複数の承認が必要です。主要なコントラクトは、オペレーター、インジェクター、トゥレジャー（財務）アドレスといった明確に定義されたロールを通じて管理されており、それぞれが特定の権限と責任を有しています。プロジェクトは、公開されているGitHubリポジトリおよび定期的なコミュニティアップデートを通じて透明性を維持しています。当初のホワイトペーパー以降、開発活動は取引（Trading）、ファーミング（Farming）、クロスチェーン開発（Cross-chain Development）という専門化されたワークストリームへと拡大・深化しています。
PancakeSwap は、主にスワップおよび流動性提供を自動化するスマートコントラクトを通じて動作します。注文簿（Order Book）に依存するのではなく、AMM（Automated Market Maker）モデルを採用しており、取引は流動性プールに対して実行されます。異なるコンポーネントにはそれぞれ個別のスマートコントラクトが使用されており、取引用の主要な交換コントラクト、収益生成のためのファーミングコントラクト、ゲーム機能のためのロトコントラクトなどがあります。ロトの当選結果は Chainlink VRF によってサポートされており、これは公平性を確保するための高度な乱数生成を提供します。セキュリティは、複数の監査済みスマートコントラクトおよびタイムロック遅延や最大トランザクション制限といった保護機能によって支えられています。LayerZero などのプロトコルを活用したクロスチェーン機能が拡張され、CAKE トークンおよび関連操作を BNB Chain、Ethereum、Aptos 間でブリッジ可能になっています。また、プラットフォームには、ファーミング報酬を倍増させる Farm Booster（bCAKE）システム、新規トークンの立ち上げに向けた IFO（Initial Farm Offering）プラットフォーム、レバレッジを可能にするパーペチュアル取引、および取引執行を向上させるための改良された流動性ルーティングも含まれています。
CAKEはPancakeSwapのネイティブトークンであり、プラットフォーム全体で多様なユーティリティを提供します。ユーザーはCAKEをステーキングすることで追加トークンを獲得したり、veCAKE（vote-escrowed CAKE）を通じてガバナンスに参加したりできます。veCAKEはまた、プラットフォームの収益分配にも対応しています。トークンの発行スケジュールは見直されており、オリジナルのホワイトペーパーで記述されていたものよりも強力なデフレーションメカニズムが導入されています。デフレーションは、取引手数料、ロト購入、IFO参加に関連した定期的なトークンバーンによって促進されており、これまでに4,000万枚以上のCAKEがバーンされています。PancakeSwapはまた、長期的な開発を支援するためのトレジャリー手数料システムを採用しています。ユーザーは、CAKE保有量に応じて報酬を倍増させるFarm Boosterシステムを活用することで、ファーミングのリターンを高めることができます。ステーキングは、柔軟なタイプと固定期間タイプの両方で提供されており、より高い報酬を得るためには最大52週間のロック期間を選択できます。
PancakeSwapのロードマップでは、クロスチェーン対応の拡大とユーザー機能の向上が最優先事項です。今後の取り組みには、veCAKEを活用したガバナンスメカニズムの強化、および現時点でサポートされているネットワークを超えたより広範なクロスチェーン統合が含まれます。また、プラットフォームはファーミング機会の拡大を図るとともに、トークンの実用性とユーザー関与を高める新機能の開発を継続します。計画中のアップデートには、ロトシステムおよびIFOプラットフォームの両方が含まれます。セキュリティは引き続き重点課題であり、継続的な監査およびシステム改善が行われています。最近追加されたロードマップ項目には、パーペチュアル取引機能の継続的開発、クロスチェーン流動性ソリューションの改善、および新たなパートナーシップ統合が含まれます。
PancakeSwapは、BNB ChainおよびEthereumをはじめとする複数のブロックチェーン上で利用可能な分散型取引所（DEX）です。取引、ステーキング、イールドファーミングを提供しており、ユーザーは自身のウォレットから直接暗号資産を交換できます。この取引所は自動マーケットメーカー（AMM）に基づいており、CAKEは報酬およびプラットフォーム上のさまざまな機能を支えるネイティブトークンです。リリース以来、PancakeSwapは取引量において世界最大級のDEXの1つとなり、さらにパーペチュアル取引およびクロスチェーン機能も導入しています。
PancakeSwap資料
PancakeSwap についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： PancakeSwap に関するその他の質問
PancakeSwap が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 PancakeSwap の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の PancakeSwap の価格は ¥ 223.411 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
PancakeSwap は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、CAKE への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の PancakeSwap がMEXCで取引されました。
CAKE ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の PancakeSwap 価格を確認するには、CAKE 価格のページにアクセスしてください。
CAKE の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,022.4
+0.13%
ETH
1,921.89
+0.20%
GOLD(XAUT)
4,325.52
+0.10%
SOL
75.46
+2.11%
XMR
375.17
+1.52%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、CAKE/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、PancakeSwap の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
PancakeSwap 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については PancakeSwap (CAKE) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：2026-08-08 19:13:35 (UTC+8)
PancakeSwap (CAKE) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
CAKE USDT（先物取引）
CAKE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CAKE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。