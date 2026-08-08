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本日の PancakeSwap のライブ価格は 1.423 JPY です。CAKE の時価総額は 500,701,382.5609264896 JPY です。日本 のリアルタイムの CAKE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の PancakeSwap のライブ価格は 1.423 JPY です。CAKE の時価総額は 500,701,382.5609264896 JPY です。日本 のリアルタイムの CAKE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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PancakeSwap価格(CAKE)

1 CAKE から JPY へのライブ価格：

¥223.411
¥223.411¥223.411
+0.92%1D
JPY
PancakeSwap (CAKE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:13:35 (UTC+8)

PancakeSwap 本日の価格

PancakeSwap (CAKE) の本日のライブ価格は ¥ 1.423 で、直近24時間で 0.92% 変動しました。現在の CAKE から JPY への変換レートは、¥ 1.423 につき CAKE です。

PancakeSwap は現在、時価総額 ¥ 500.70M#82 位、循環供給量は 351.86M CAKE です。直近24時間の CAKE は、¥ 1.397 (安値) から ¥ 1.425 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 6,936.62890604、史上最安値は ¥ 0.03638789 です。

短期的なパフォーマンスでは、CAKE は直近1時間で +0.28%、直近7日間で +0.85% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 221.34K に達しました。

PancakeSwap (CAKE) 市場情報

No.82

¥ 500.70M
¥ 500.70M¥ 500.70M

¥ 221.34K
¥ 221.34K¥ 221.34K

¥ 569.20M
¥ 569.20M¥ 569.20M

351.86M
351.86M 351.86M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

364,241,883.4500047
364,241,883.4500047 364,241,883.4500047

87.96%

0.02%

BSC

PancakeSwap の現在の時価総額は ¥ 500.70M、24時間取引高は ¥ 221.34K です。CAKE の循環供給量は 351.86M、総供給量は 364241883.4500047 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 569.20M です。

PancakeSwap 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 1.397
¥ 1.397¥ 1.397
24H 最安値
¥ 1.425
¥ 1.425¥ 1.425
24H 最高値

¥ 1.397
¥ 1.397¥ 1.397

¥ 1.425
¥ 1.425¥ 1.425

¥ 6,936.62890604
¥ 6,936.62890604¥ 6,936.62890604

¥ 0.03638789
¥ 0.03638789¥ 0.03638789

+0.28%

+0.92%

+0.85%

+0.85%

PancakeSwap (CAKE) 価格履歴 JPY

PancakeSwap の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +2.03664+0.92%
30日¥ +0.03+2.15%
60日¥ +0.105+7.96%
90日¥ -0.142-9.08%
PancakeSwap 本日の価格変動

本日 CAKE は、 ¥ +2.03664 (+0.92%) の変動を記録しました。

PancakeSwap 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.03 (+2.15%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

PancakeSwap 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CAKE は、 ¥ +0.105 (+7.96%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

PancakeSwap 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.142 (-9.08%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

PancakeSwap (CAKE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

PancakeSwap 価格履歴ページ を今すぐチェック。

PancakeSwap の分析

この分析では、AIモデルを活用して PancakeSwap の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

PancakeSwap 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の CAKE 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

CAKE_USDTは4時間足で1.426の水準に位置し、価格は中枢である1.4073を上回っています。現在の価格はR1レジスタンス1.4178を突破しており、R1とR2の間のレンジ内にあります。ハブ体系からは、価格が中心軸からの引力から離れていることが示されており、短期的には買い勢力が優勢な状況です。 短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期EMAはゼロ軸付近で横ばいの動きを維持しています。市場構造は高値圏の枢軸エリアで展開しており、多空双方が1.4178付近で持ち合いを形成しています。 MACD指標ではデッドクロスが発生し、速い線と遅い線が下方へ乖離しているため、モメンタムには背離の兆候が見られます。RSIは中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎの極端な領域には達していません。KDJおよびStochRSIの数値も低下傾向にあり、短期的な上昇モメンタムは弱まっています。ボリンジャーバンドは幅が収縮しており、ボラティリティは圧縮状態となっています。短期的な指標の方向性が分かれつつあり、調整圧力が強まっています。 出来高の伴わない動きが続いており、価格上昇には持続的な推進力が欠けています。モメンタム分布も集中から分散へと変化しており、市場は整理局面に入っていると言えます。 近い目での重要なレジスタンスはR2の1.4319で、現行価格から0.0059の距離にあります。一方、下側の第一サポートはR1転換ポイントの1.4178で、現行価格から0.0082の距離に位置します。さらに遠方の参考中枢は1.4073で、現行価格から0.0187の距離にあります。S1サポートの1.3932は下落時の緩衝材として機能しています。 もし価格が1.4178を維持できなければ、中枢エリアへと戻る可能性があります。上値の上限となる1.4319は短期的な天井として機能しており、これを突破するには量的増加による確認が必要です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

PancakeSwap の価格に影響を与える要因は何ですか？

ケーキの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. DEX取引量 - PancakeSwapの利用が増えるほど、CAKEの需要が高まります。
2. BSCエコシステムの成長 - Binance Smart Chainの採用が進むほど、CAKEに好影響をもたらします。
3. ステーキング報酬とイールドファーミングのAPY - 魅力的なリターンが需要を促進します。
4. トークンバーンと供給メカニズム - デフレーション施策が価格を支えます。
5. DeFi市場のセンチメント - 分散型金融全体のトレンドがCAKEに影響を与えます。
6. 他のDEXとの競争 - 競合プラットフォームが市場シェアに影響を及ぼします。
7. Binance Coin（BNB）のパフォーマンス - BSCとのつながりから強い相関関係があります。
8. 新機能のローンチとパートナーシップ - プラットフォームの発展が価値に影響を及ぼします。

人はなぜ今日 PancakeSwap の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のPancakeSwap（CAKE）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、市場分析、そして投資タイミングが含まれます。CAKEは、Binance Smart Chain上で人気のあるDeFiトークンであり、イールドファーミングや流動性提供に利用されています。リアルタイムの価格情報は、トレーダーが利益の高い取引を実行するうえで役立ちます。

PancakeSwap の価格予測

PancakeSwap (CAKE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CAKE の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
PancakeSwap (CAKE) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、PancakeSwap の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
PancakeSwap が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CAKE の 2026–2027 年の価格予測は PancakeSwap 価格予測 ページでご確認いただけます。

PancakeSwap について

PancakeSwap (CAKE)は、Binance Smart Chain (BSC)上に構築された分散型取引所（DEX）です。自動化された市場メーカー（AMM）モデルを採用しており、ユーザーは互いにではなく、流動性プールと直接取引することができます。トークンの交換プラットフォームを提供するだけでなく、PancakeSwapはユーザーがイールドファーミングとステーキングを通じて報酬を獲得することを可能にします。CAKEは、PancakeSwapのネイティブユーティリティトークンであり、ガバナンス投票に使用され、さらにトークンを獲得するためにステーキングすることができます。CAKEの供給は上限が設定されておらず、新たなトークンは流動性提供者への報酬として発行されます。このプラットフォームの設計は、BSCの低い取引手数料と高速なブロック時間を活用して、EthereumベースのDEXに対する高速で低コストな代替手段を提供することを目指しています。

日本 で PancakeSwap を購入して投資する方法

PancakeSwap を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CAKE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は PancakeSwap の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、PancakeSwap (CAKE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、PancakeSwap が即座にあなたのウォレットに入金されます。
PancakeSwap (CAKE) の購入ガイド

PancakeSwap でできること

PancakeSwap を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで PancakeSwap (CAKE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

PancakeSwap ( CAKE ) とは何か

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

ホワイトペーパー

PancakeSwap資料

PancakeSwap についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式PancakeSwapウェブサイト
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カテゴリー :

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よくある質問： PancakeSwap に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:13:35 (UTC+8)

PancakeSwap (CAKE) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

PancakeSwap についてさらに詳しく知る

CAKE USDT（先物取引）

CAKE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CAKE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの PancakeSwap (CAKE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、PancakeSwap ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CAKE/USDT
¥223.254
¥223.254¥223.254
+0.77%
157.04K (USDT)
CAKE/USDC
¥223.411
¥223.411¥223.411
+0.77%
38.37K (USDT)

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¥45.89110¥45.89110

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¥206.5021
¥206.5021¥206.5021

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¥153.8757
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¥15.33733¥15.33733

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BEAT

¥392.49058
¥392.49058¥392.49058

+25.04%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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CAKE
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