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Coin98 (C98) 本日のテクニカル分析

Coin98 (C98) 本日のテクニカル分析

Coin98 分析ページでは、AIによって生成された C98 の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Coin98 の分析内容について詳しくご覧ください。

Coin98 (C98) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.01504--+26.59%+16.67%-34.24%
Coin98 価格について詳しく知る

Coin98 テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Coin98 の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 6
中立 4
購入 16
移動平均:強い買い売却 1中立 1購入 12
テクニカル指標:中立売却 5中立 3購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01504
0.01504
R2
0.01504
0.01503
R1
0.01503
0.01503
PP
0.01503
0.01503
S1
0.01502
0.01502
S2
0.01502
0.01502
S3
0.01501
0.01502

Coin98 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.47M
$11.52 M
$12.99 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$1.49 M
3日間のアクティブ売却額
$1.49 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$1.54 M
7日間のアクティブ売却額
$1.53 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Coin98 資本フロー

純流入C98USDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.13 M0.02
2026-08-07$0.20 M0.02
2026-08-06$0.00 M0.01
2026-08-05-$0.01 M0.01
2026-08-04-$0.02 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
C98/USDT
$0.01505
$0.01505$0.01505
-10.25%
14.04M (USDT)

免責事項

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金額

C98
C98
USD
USD

1 C98 = 0.01504 USD

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