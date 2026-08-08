この分析では、AIモデルを活用して Based の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の BASED 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

BASED_USDTは4時間足の現行価格0.07752で、S1ハブ0.07669と中枢0.07913の間で推移しています。価格はレンジ相場の段階にあり、重要な枢軸レジスタンスを突破していません。移動平均線システムは強気な並びを見せており、MAおよびEMAがいずれも買いシグナルを示しているため、短期的なトレンド構造は依然として上昇基調を維持しています。一方で、価格が中枢の下側に位置していることから、上方には構造的な抑制圧力が存在し、市場は多空バランスの過渡期にあることが窺えます。 MACD指標はデッドクロスの状態を示しており、短中期のダイナミックラインが下方へ発散しているため、短期的な勢いは弱まりつつあります。RSIは中立域に位置しており、明確な方向性を示していないため、買い・売りの勢力は一時的に均衡している状況です。KDJおよびStochRSIの数値からは極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状態は確認されず、ボラティリティも通常範囲内に留まっています。また、短期・長期の指標が分層化する形で乖離が生じており、長期移動平均によるサポートと短期的なモメンタムの低下が対立しているため、市場の勢いは分散しており、単独の急激な動きが見られる兆候は今のところありません。 近隣の下側サポートはS1水準である0.07669で、現在の価格から約1.07%の距離に位置します。一方、近隣の上側レジスタンスは中枢水準である0.07913で、現行価格から約2.06%の距離にあります。遠方の参考サポートはS2水準の0.07486、遠方の参考レジスタンスはR1水準の0.08096です。現在の価格はS1と中枢の間に挟まれており、上下の重要ポイント間の距離が適度であることから、短期的な観察の目安が明確に設定されています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。