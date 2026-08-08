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Banana Gun (BANANA) 本日のテクニカル分析

Banana Gun (BANANA) 本日のテクニカル分析

Banana Gun 分析ページでは、AIによって生成された BANANA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Banana Gun の分析内容について詳しくご覧ください。

Banana Gun (BANANA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$3.528---0.93%+8.18%-16.74%
Banana Gun 価格について詳しく知る

Banana Gun テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Banana Gun の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 12
中立 3
購入 11
移動平均:購入売却 5中立 1購入 8
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
3.5276
3.5273
R2
3.5273
3.5269
R1
3.5266
3.5267
PP
3.5263
3.5263
S1
3.5256
3.5259
S2
3.5253
3.5257
S3
3.5246
3.5253

Banana Gun 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.33M
$4.29 M
$4.63 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.03 M
3日間のアクティブ売却額
$0.03 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.09 M
7日間のアクティブ売却額
$0.10 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Banana Gun 資本フロー

純流入BANANAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M3.53
2026-08-07$0.00 M3.53
2026-08-06-$0.01 M3.51
2026-08-05-$0.03 M3.48
2026-08-04$0.03 M3.60

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Banana Gun (BANANA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Banana Gun ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BANANA/USDT
$3.528
$3.528$3.528
-0.05%
16.32K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

BANANA
BANANA
USD
USD

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