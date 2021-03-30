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Axie Infinity (AXS) 本日のテクニカル分析

Axie Infinity (AXS) 本日のテクニカル分析

Axie Infinity 分析ページでは、AIによって生成された AXS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Axie Infinity の分析内容について詳しくご覧ください。

Axie Infinity (AXS) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.8939--+6.20%-11.27%-37.25%
Axie Infinity 価格について詳しく知る

Axie Infinity テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Axie Infinity の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 13
中立 8
購入 5
移動平均:中立売却 6中立 4購入 4
テクニカル指標:強い売り売却 7中立 4購入 1
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.8925
0.8925
R2
0.8925
0.8924
R1
0.8924
0.8924
PP
0.8924
0.8924
S1
0.8923
0.8923
S2
0.8923
0.8923
S3
0.8922
0.8923

Axie Infinity 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.95M
$11.35 M
$10.39 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.02M
3日間のアクティブ購入額
$1.05 M
3日間のアクティブ売却額
$1.07 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.05M
7日間のアクティブ購入額
$1.25 M
7日間のアクティブ売却額
$1.30 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Axie Infinity 資本フロー

純流入AXSUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.02 M0.89
2026-08-07-$0.14 M0.90
2026-08-06$0.38 M0.89
2026-08-05$0.12 M0.86
2026-08-04$0.00 M0.83

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Axie Infinity についてさらに詳しく知る

MEXCの Axie Infinity (AXS) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Axie Infinity ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AXS/USDT
$0.8939
$0.8939$0.8939
-0.16%
64.84K (USDT)
AXS/USDC
$0.8936
$0.8936$0.8936
-0.10%
61.40K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

AXS
AXS
USD
USD

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