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AVA (AVA) 本日のテクニカル分析

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AVA 分析ページでは、AIによって生成された AVA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で AVA の分析内容について詳しくご覧ください。

AVA (AVA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.203--+18.16%+21.12%-28.70%
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AVA テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる AVA の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 4
中立 6
購入 16
移動平均:強い買い売却 1中立 4購入 9
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.2029
0.2028
R2
0.2028
0.2028
R1
0.2028
0.2028
PP
0.2027
0.2027
S1
0.2027
0.2027
S2
0.2026
0.2027
S3
0.2026
0.2026

AVA 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.54M
$6.36 M
$6.90 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.06 M
3日間のアクティブ売却額
$0.06 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.14 M
7日間のアクティブ売却額
$0.16 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

AVA 資本フロー

純流入AVAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.02 M0.20
2026-08-07$0.03 M0.21
2026-08-06$0.04 M0.19
2026-08-05$0.00 M0.18
2026-08-04$0.02 M0.17

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AVA/USDT
$0.2031
$0.2031$0.2031
-1.40%
305.45K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

AVA
AVA
USD
USD

1 AVA = 0.203 USD

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