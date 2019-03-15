COSMOS (ATOM) 本日のテクニカル分析 COSMOS 分析ページでは、AIによって生成された ATOM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で COSMOS の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

COSMOS (ATOM) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $1.393 -- +13.34% -10.94% -27.98%

COSMOS テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる COSMOS の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 5 中立 2 購入 19 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 中立 売却 5 中立 2 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 1.3926 1.3923 R2 1.3923 1.3919 R1 1.3916 1.3917 PP 1.3913 1.3913 S1 1.3906 1.3909 S2 1.3903 1.3907 S3 1.3896 1.3903

COSMOS 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.79M $14.42 M $16.21 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.12M 3日間のアクティブ購入額 $1.36 M 3日間のアクティブ売却額 $1.48 M 7日間のアクティブ売買差額 0.18M 7日間のアクティブ購入額 $24.80 M 7日間のアクティブ売却額 $24.62 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 COSMOS 資本フロー 純流入 ATOMUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.05 M 1.38 2026-08-07 -$0.12 M 1.35 2026-08-06 $0.01 M 1.39 2026-08-05 -$0.22 M 1.34 2026-08-04 $0.80 M 1.37 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。