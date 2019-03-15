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COSMOS (ATOM) 本日のテクニカル分析

COSMOS (ATOM) 本日のテクニカル分析

COSMOS 分析ページでは、AIによって生成された ATOM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で COSMOS の分析内容について詳しくご覧ください。

COSMOS (ATOM) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.393--+13.34%-10.94%-27.98%
COSMOS 価格について詳しく知る

COSMOS テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる COSMOS の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 5
中立 2
購入 19
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:中立売却 5中立 2購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.3926
1.3923
R2
1.3923
1.3919
R1
1.3916
1.3917
PP
1.3913
1.3913
S1
1.3906
1.3909
S2
1.3903
1.3907
S3
1.3896
1.3903

COSMOS 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.79M
$14.42 M
$16.21 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.12M
3日間のアクティブ購入額
$1.36 M
3日間のアクティブ売却額
$1.48 M
7日間のアクティブ売買差額
0.18M
7日間のアクティブ購入額
$24.80 M
7日間のアクティブ売却額
$24.62 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

COSMOS 資本フロー

純流入ATOMUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.05 M1.38
2026-08-07-$0.12 M1.35
2026-08-06$0.01 M1.39
2026-08-05-$0.22 M1.34
2026-08-04$0.80 M1.37

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの COSMOS (ATOM) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、COSMOS ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ATOM/USDT
$1.393
$1.393$1.393
+2.95%
226.30K (USDT)
ATOM/USDC
$1.393
$1.393$1.393
+3.03%
19.20K (USDT)
ATOM/BTC
$0.00002141
$0.00002141$0.00002141
+2.68%
6.31K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ATOM
ATOM
USD
USD

1 ATOM = 1.393 USD

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