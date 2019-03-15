COSMOS (ATOM) 本日のテクニカル分析
COSMOS 分析ページでは、AIによって生成された ATOM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で COSMOS の分析内容について詳しくご覧ください。
COSMOS (ATOM) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$1.393
|--
|+13.34%
|-10.94%
|-27.98%
COSMOS テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる COSMOS の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
購入
売却 5
中立 2
購入 19
|移動平均:
|強い買い
|売却 0
|中立 0
|購入 14
|テクニカル指標:
|中立
|売却 5
|中立 2
|購入 5
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.3926
1.3923
R2
1.3923
1.3919
R1
1.3916
1.3917
PP
1.3913
1.3913
S1
1.3906
1.3909
S2
1.3903
1.3907
S3
1.3896
1.3903
COSMOS 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-1.79M
$14.42 M
$16.21 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.12M
3日間のアクティブ購入額
$1.36 M
3日間のアクティブ売却額
$1.48 M
7日間のアクティブ売買差額
0.18M
7日間のアクティブ購入額
$24.80 M
7日間のアクティブ売却額
$24.62 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
COSMOS 資本フロー
純流入ATOMUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|$0.05 M
|1.38
|2026-08-07
|-$0.12 M
|1.35
|2026-08-06
|$0.01 M
|1.39
|2026-08-05
|-$0.22 M
|1.34
|2026-08-04
|$0.80 M
|1.37
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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