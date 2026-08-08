Arciel 本日の価格

Arciel (ARCIEL) の本日のライブ価格は ¥ 0.004506 で、直近24時間で 24.90% 変動しました。現在の ARCIEL から JPY への変換レートは、¥ 0.004506 につき ARCIEL です。

Arciel は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- ARCIEL です。直近24時間の ARCIEL は、¥ 0.0032 (安値) から ¥ 0.199 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、ARCIEL は直近1時間で -9.88%、直近7日間で -50.46% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 4.17K に達しました。

Arciel (ARCIEL) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 4.17K¥ 4.17K ¥ 4.17K 完全希薄化後時価総額 ¥ 9.46T¥ 9.46T ¥ 9.46T 循環供給量 ---- -- 総供給量 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 パブリックブロックチェーン MATIC

Arciel の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 4.17K です。ARCIEL の循環供給量は --、総供給量は 2100000000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 9.46T です。