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Arweave (AR) 本日のテクニカル分析

Arweave (AR) 本日のテクニカル分析

Arweave 分析ページでは、AIによって生成された AR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Arweave の分析内容について詳しくご覧ください。

Arweave (AR) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.799--+3.74%-8.78%-27.32%
Arweave 価格について詳しく知る

Arweave テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Arweave の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 15
中立 1
購入 10
移動平均:強い売り売却 12中立 0購入 2
テクニカル指標:購入売却 3中立 1購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.7993
1.7986
R2
1.7986
1.7982
R1
1.7983
1.798
PP
1.7976
1.7976
S1
1.7973
1.7972
S2
1.7966
1.797
S3
1.7963
1.7966

Arweave 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.27M
$4.67 M
$4.40 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.17 M
3日間のアクティブ売却額
$0.16 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.61 M
7日間のアクティブ売却額
$0.60 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Arweave 資本フロー

純流入ARUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.02 M1.80
2026-08-07-$0.01 M1.79
2026-08-06-$0.15 M1.81
2026-08-05-$0.11 M1.82
2026-08-04-$0.02 M1.83

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Arweave (AR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Arweave ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AR/USDT
$1.8
$1.8$1.8
+0.61%
33.97K (USDT)
AR/USDC
$1.799
$1.799$1.799
+0.50%
30.74K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

AR
AR
USD
USD

1 AR = 1.799 USD

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