暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、API3 のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、API3 のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

API3 についての詳細

API3 価格情報

API3 とは

API3 ホワイトペーパー

API3 公式ウェブサイト

API3 トケノミクス

API3 価格予測

API3 履歴

API3 購入ガイド

API3 から法定通貨への変換

API3 現物

API3 USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

API3 (API3) 本日のテクニカル分析

API3 (API3) 本日のテクニカル分析

API3 分析ページでは、AIによって生成された API3 の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で API3 の分析内容について詳しくご覧ください。

API3 (API3) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.1904--+0.36%-13.42%-47.95%
API3 価格について詳しく知る

API3 テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる API3 の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 8
中立 10
購入 8
移動平均:購入売却 2中立 6購入 6
テクニカル指標:売却売却 6中立 4購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1902
0.1902
R2
0.1902
0.1901
R1
0.1901
0.1901
PP
0.1901
0.1901
S1
0.19
0.19
S2
0.19
0.19
S3
0.1899
0.19

API3 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.48M
$20.99 M
$22.47 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.03 M
3日間のアクティブ売却額
$0.03 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.11 M
7日間のアクティブ売却額
$0.10 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

API3 資本フロー

純流入API3USDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.02 M0.19
2026-08-07-$0.01 M0.19
2026-08-06$0.00 M0.19
2026-08-05-$0.03 M0.19
2026-08-04-$0.02 M0.19

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

API3 についてさらに詳しく知る

MEXCの API3 (API3) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、API3 ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
API3/USDT
$0.1904
$0.1904$0.1904
+0.26%
292.08K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

API3 から USD の計算機

金額

API3
API3
USD
USD

1 API3 = 0.1904 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック