AnkrNetwork価格(ANKR)
AnkrNetwork (ANKR) の本日のライブ価格は ¥ 0.003527 で、直近24時間で 0.85% 変動しました。現在の ANKR から JPY への変換レートは、¥ 0.003527 につき ANKR です。
AnkrNetwork は現在、時価総額 ¥ 35.27M で #481 位、循環供給量は 10.00B ANKR です。直近24時間の ANKR は、¥ 0.003466 (安値) から ¥ 0.003549 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 35.35315952、史上最安値は ¥ 0.111639657709421 です。
短期的なパフォーマンスでは、ANKR は直近1時間で +0.36%、直近7日間で +2.88% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.43K に達しました。
No.481
100.00%
2019-03-05 00:00:00
ETH
AnkrNetwork の現在の時価総額は ¥ 35.27M、24時間取引高は ¥ 55.43K です。ANKR の循環供給量は 10.00B、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 35.27M です。
+0.36%
+0.85%
+2.88%
+2.88%
AnkrNetwork の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.00466711
|+0.85%
|30日
|¥ -0.000003
|-0.09%
|60日
|¥ -0.000264
|-6.97%
|90日
|¥ -0.001618
|-31.45%
本日 ANKR は、 ¥ +0.00466711 (+0.85%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.000003 (-0.09%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、ANKR は、 ¥ -0.000264 (-6.97%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.001618 (-31.45%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して AnkrNetwork の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の ANKR 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S2 ≤ 価格 < S1
|S2‑S1の間
|中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。
ANKR_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢ポイントである0.003497を下回るレンジで推移しています。現在の価格0.003474はS1ゾーンと一致しており、価格は中枢とS2のサポートラインの間で推移しています。このレンジ内で買いと売りの勢力が一時的に拮抗し、市場構造は狭いボラティリティでの横ばい相場を示しています。 テクニカル指標では、短期移動平均線群が買いシグナルを発信しており、EMA（指数平滑移動平均）も同方向に上昇する強気な並びを確認しています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、RSIは中立域に位置しています。また、モメンタム分布は速い指標と遅い指標が層状に分かれている状況で、短期的な買い圧力が集中していることが窺えます。一方で、ボラティリティは低水準で推移しており、相場の動きは比較的落ち着いたものとなっています。 上値の抵抗ラインであるR1は0.003509で、現行価格から約0.35%の距離にあります。中枢ポイントである0.003497からは約0.66%の乖離があり、下方のサポートラインであるS2は0.003462で、こちらも現行価格から約0.35%の距離に位置しています。近隣の価格帯には多くの注文が密集しており、遠方のR2抵抗ライン0.003532は、さらに広範な調整幅の目安として参考となります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、AnkrNetwork の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Ankr（ANKR）は、ユーザーがクラウドコンピューティングリソースを利用するためのアクセスポイントを容易にすることを目指したブロックチェーンベースのプラットフォームです。Ankrの主な機能は、これらのリソースのマーケットプレイスを提供することで、ユーザーがアイドル状態のコンピューティングパワーを収益化し、それを必要とする人々によりコスト効率の良いソリューションを提供します。プラットフォームは、エコシステム内の取引にネイティブユーティリティトークン、ANKRを使用します。Ankrは、Proof-of-Stake合意形成メカニズムを採用し、マルチチェーンアーキテクチャを利用して、さまざまな他のブロックチェーンプラットフォームと統合することができます。プロジェクトの目標は、よりオープンでアクセス可能なクラウドコンピューティング市場を育成し、テクノロジー業界におけるより広範な分散化運動に貢献することです。
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Ankrは、データセンター、パーソナルコンピューター、エッジデバイスでアイドル状態のコンピューティングパワーを使用する分散コンピューティングプラットフォームです。そのコンピューティングパワー市場は、クラウドコンピューティングに基づく共有経済を解き放ち、サプライヤーとユーザーに多大な利便性とメリットをもたらします。 Ankrは、コンテナ、Kubernetes、ブロックチェーン、信頼できるハードウェアを活用して、ユーザーに、より安く、より安全で、より優れたクラウドエクスペリエンスを提供します。 Ankrチームには、多数のシリアルアントレプレナーやシニアエンジニアが含まれています。最近、大手テクノロジー企業のSAP、Telefonica、DigitalOceanと技術的な戦略的協力関係を築き、アプリケーションをさらに拡大していきます。
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|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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