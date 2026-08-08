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本日の AlpineF1TeamFanToken のライブ価格は 0.3214 JPY です。ALPINE の時価総額は 6,857,216.593847952 JPY です。日本 のリアルタイムの ALPINE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の AlpineF1TeamFanToken のライブ価格は 0.3214 JPY です。ALPINE の時価総額は 6,857,216.593847952 JPY です。日本 のリアルタイムの ALPINE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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AlpineF1TeamFanToken価格(ALPINE)

1 ALPINE から JPY へのライブ価格：

¥50.4598
¥50.4598¥50.4598
-0.12%1D
JPY
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 18:10:21 (UTC+8)

AlpineF1TeamFanToken 本日の価格

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) の本日のライブ価格は ¥ 0.3214 で、直近24時間で 0.12% 変動しました。現在の ALPINE から JPY への変換レートは、¥ 0.3214 につき ALPINE です。

AlpineF1TeamFanToken は現在、時価総額 ¥ 6.86M#1069 位、循環供給量は 21.34M ALPINE です。直近24時間の ALPINE は、¥ 0.3183 (安値) から ¥ 0.3258 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 2,097.450184603172047、史上最安値は ¥ 50.23811481922859728 です。

短期的なパフォーマンスでは、ALPINE は直近1時間で -0.04%、直近7日間で +0.34% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 65.40K に達しました。

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) 市場情報

No.1069

¥ 6.86M
¥ 6.86M¥ 6.86M

¥ 65.40K
¥ 65.40K¥ 65.40K

¥ 12.86M
¥ 12.86M¥ 12.86M

21.34M
21.34M 21.34M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

53.33%

BSC

AlpineF1TeamFanToken の現在の時価総額は ¥ 6.86M、24時間取引高は ¥ 65.40K です。ALPINE の循環供給量は 21.34M、総供給量は 40000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 12.86M です。

AlpineF1TeamFanToken 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.3183
¥ 0.3183¥ 0.3183
24H 最安値
¥ 0.3258
¥ 0.3258¥ 0.3258
24H 最高値

¥ 0.3183
¥ 0.3183¥ 0.3183

¥ 0.3258
¥ 0.3258¥ 0.3258

¥ 2,097.450184603172047
¥ 2,097.450184603172047¥ 2,097.450184603172047

¥ 50.23811481922859728
¥ 50.23811481922859728¥ 50.23811481922859728

-0.04%

-0.12%

+0.34%

+0.34%

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) 価格履歴 JPY

AlpineF1TeamFanToken の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.060625-0.12%
30日¥ +0.0141+4.58%
60日¥ -0.0231-6.71%
90日¥ -0.1762-35.41%
AlpineF1TeamFanToken 本日の価格変動

本日 ALPINE は、 ¥ -0.060625 (-0.12%) の変動を記録しました。

AlpineF1TeamFanToken 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.0141 (+4.58%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

AlpineF1TeamFanToken 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ALPINE は、 ¥ -0.0231 (-6.71%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

AlpineF1TeamFanToken 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.1762 (-35.41%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

AlpineF1TeamFanToken 価格履歴ページ を今すぐチェック。

AlpineF1TeamFanToken の分析

この分析では、AIモデルを活用して AlpineF1TeamFanToken の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

AlpineF1TeamFanToken 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の ALPINE 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

ALPINE_USDTは4時間足チャートにおいて0.3146の価格帯で推移しています。現在の価格は中枢ポイントである0.3141をわずかに上回るエリアに位置しています。ハブ体系によると、現行価格はS1とR1の間で狭いレンジ内でのボラティリティを示しています。短期移動平均線群は買いシグナルを形成しており、長期移動平均線群は中立的な状態を維持しています。MACD指標はデッドクロスの形を呈しており、RSI指標は中立ゾーンにあります。ストキャスティクスの高速線と遅速線には分層現象が見られます。ボラティリティは低水準を維持しており、買い・売りの勢力バランスは比較的均衡しています。買い圧力は短期移動平均線付近に集中しており、売り圧力はMACDのデッドクロス構造に反映されています。近隣のサポートレベルは0.3127で、現行価格から0.0019の差があります。近隣のレジスタンスレベルは0.3163で、現行価格から0.0017の差があります。遠隔の参考サポートレベルは0.3105、遠隔の参考レジスタンスレベルは0.3177です。現在、価格はハブ中心付近で推移しており、市場は方向性のブレイクアウトの確認を待っています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

AlpineF1TeamFanToken の価格に影響を与える要因は何ですか？

ALPINEトークンの価格は、F1チームのパフォーマンス、レース結果、ファンエンゲージメントの水準、取引所での取引量、全体的な暗号資産市場のセンチメント、パートナーシップの発表、Socios.comエコシステム内でのユーティリティ、季節ごとのF1カレンダーイベント、さらには広範なスポーツトークンの採用動向などによって影響を受けています。

人はなぜ今日 AlpineF1TeamFanToken の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの理由から今日のALPINEトークンの価格を知りたがっています。その理由には、取引の判断、ポートフォリオの追跡、市場センチメントの分析、投資タイミングの検討、そして投機の機会などが挙げられます。Alpine F1チームと結びついたファントークンとして、その価格はチームの成績、F1イベント、さらには暗号資産市場の動向によって変動します。

AlpineF1TeamFanToken の価格予測

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ALPINE の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、AlpineF1TeamFanToken の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
AlpineF1TeamFanToken が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ALPINE の 2026–2027 年の価格予測は AlpineF1TeamFanToken 価格予測 ページでご確認いただけます。

AlpineF1TeamFanToken について

ALPINEは、独自のプロプライエタリブロックチェーンネットワーク上で運用されるデジタル資産です。セキュアなピアツーピアの取引をネットワーク全体で容易に行うことを目指して設計されており、スピードと効率性に重点を置いています。ALPINEのブロックチェーンは、取引の検証と新しいブロックのチェーンへの追加を行うための合意形成メカニズムとしてProof of Stake（PoS）を採用しています。このメカニズムはエネルギー効率とスケーラビリティが高いことで知られており、多くの現代のブロックチェーンプロジェクトで人気の選択肢となっています。ALPINEトークンは、ALPINEエコシステム内のネイティブ通貨として機能し、取引手数料やネットワークのガバナンスに使用されます。その発行モデルは固定されており、存在するトークンの最大供給量は予め決定されています。

日本 で AlpineF1TeamFanToken を購入して投資する方法

AlpineF1TeamFanToken を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ALPINE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は AlpineF1TeamFanToken の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、AlpineF1TeamFanToken が即座にあなたのウォレットに入金されます。
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) の購入ガイド

AlpineF1TeamFanToken でできること

AlpineF1TeamFanToken を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

AlpineF1TeamFanToken ( ALPINE ) とは何か

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

AlpineF1TeamFanToken資料

AlpineF1TeamFanToken についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式AlpineF1TeamFanTokenウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemFan Token

よくある質問： AlpineF1TeamFanToken に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 18:10:21 (UTC+8)

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

AlpineF1TeamFanToken についてさらに詳しく知る

ALPINE USDT（先物取引）

ALPINE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ALPINE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、AlpineF1TeamFanToken ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ALPINE/USDT
¥50.4284
¥50.4284¥50.4284
-0.06%
204.46K (USDT)

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¥183.1405¥183.1405

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免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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