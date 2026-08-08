この分析では、AIモデルを活用して AlpineF1TeamFanToken の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の ALPINE 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

ALPINE_USDTは4時間足チャートにおいて0.3146の価格帯で推移しています。現在の価格は中枢ポイントである0.3141をわずかに上回るエリアに位置しています。ハブ体系によると、現行価格はS1とR1の間で狭いレンジ内でのボラティリティを示しています。短期移動平均線群は買いシグナルを形成しており、長期移動平均線群は中立的な状態を維持しています。MACD指標はデッドクロスの形を呈しており、RSI指標は中立ゾーンにあります。ストキャスティクスの高速線と遅速線には分層現象が見られます。ボラティリティは低水準を維持しており、買い・売りの勢力バランスは比較的均衡しています。買い圧力は短期移動平均線付近に集中しており、売り圧力はMACDのデッドクロス構造に反映されています。近隣のサポートレベルは0.3127で、現行価格から0.0019の差があります。近隣のレジスタンスレベルは0.3163で、現行価格から0.0017の差があります。遠隔の参考サポートレベルは0.3105、遠隔の参考レジスタンスレベルは0.3177です。現在、価格はハブ中心付近で推移しており、市場は方向性のブレイクアウトの確認を待っています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。