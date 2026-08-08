Acala Token 本日の価格

Acala Token (ACA) の本日のライブ価格は ¥ 0.0002969 で、直近24時間で 1.43% 変動しました。現在の ACA から JPY への変換レートは、¥ 0.0002969 につき ACA です。

Acala Token は現在、時価総額 ¥ 346.38K で #1996 位、循環供給量は 1.17B ACA です。直近24時間の ACA は、¥ 0.0002832 (安値) から ¥ 0.0003205 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 486.836041404784563、史上最安値は ¥ 0.08633828635923455 です。

短期的なパフォーマンスでは、ACA は直近1時間で +0.13%、直近7日間で -0.94% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.00K に達しました。

Acala Token (ACA) 市場情報

ランキング No.1996 時価総額 ¥ 346.38K¥ 346.38K ¥ 346.38K 取引高 (24H) ¥ 55.00K¥ 55.00K ¥ 55.00K 完全希薄化後時価総額 ¥ 475.04K¥ 475.04K ¥ 475.04K 循環供給量 1.17B 1.17B 1.17B 総供給量 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 パブリックブロックチェーン ACALA

Acala Token の現在の時価総額は ¥ 346.38K、24時間取引高は ¥ 55.00K です。ACA の循環供給量は 1.17B、総供給量は 1600000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 475.04K です。