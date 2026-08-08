ABBC Coin 本日の価格

ABBC Coin (ABBC) の本日のライブ価格は ¥ 0.003342 で、直近24時間で 8.54% 変動しました。現在の ABBC から JPY への変換レートは、¥ 0.003342 につき ABBC です。

ABBC Coin は現在、時価総額 ¥ 3.03M で #1354 位、循環供給量は 905.30M ABBC です。直近24時間の ABBC は、¥ 0.003078 (安値) から ¥ 0.00383 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 322.51097、史上最安値は ¥ 0.11158461068889559 です。

短期的なパフォーマンスでは、ABBC は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +5.29% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 785.94 に達しました。

ABBC Coin (ABBC) 市場情報

ランキング No.1354 時価総額 ¥ 3.03M¥ 3.03M ¥ 3.03M 取引高 (24H) ¥ 785.94¥ 785.94 ¥ 785.94 完全希薄化後時価総額 ¥ 4.09M¥ 4.09M ¥ 4.09M 循環供給量 905.30M 905.30M 905.30M 最大供給量 1,225,109,279 1,225,109,279 1,225,109,279 総供給量 907,217,636.86000007 907,217,636.86000007 907,217,636.86000007 循環率 73.89% パブリックブロックチェーン ABBC

ABBC Coin の現在の時価総額は ¥ 3.03M、24時間取引高は ¥ 785.94 です。ABBC の循環供給量は 905.30M、総供給量は 907217636.86000007 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 4.09M です。