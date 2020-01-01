Yield Optimizer ETH (YOETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Yield Optimizer ETH (YOETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Yield Optimizer ETH (YOETH) tokennel kapcsolatos információk Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. Hivatalos webhely: https://yo.xyz Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/165iZYiV5AnsYlg44VFCzjDhMAEKWTejU/view?usp=sharing Vásárolj most YOETH tokent!

Yield Optimizer ETH (YOETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Yield Optimizer ETH (YOETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 44.57M $ 44.57M $ 44.57M Teljes tokenszám: $ 9.77K $ 9.77K $ 9.77K Keringésben lévő tokenszám: $ 9.77K $ 9.77K $ 9.77K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 44.57M $ 44.57M $ 44.57M Minden idők csúcspontja: $ 5,243.37 $ 5,243.37 $ 5,243.37 Minden idők mélypontja: $ 62.59 $ 62.59 $ 62.59 Jelenlegi ár: $ 4,560.67 $ 4,560.67 $ 4,560.67 További tudnivalók a(z) Yield Optimizer ETH (YOETH) áráról

Yield Optimizer ETH (YOETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Yield Optimizer ETH (YOETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YOETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YOETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YOETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YOETH token élő árfolyamát!

YOETH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) YOETH kapcsán? YOETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) YOETH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

