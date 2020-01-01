WiFi Map (WIFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WiFi Map (WIFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

WiFi Map (WIFI) tokennel kapcsolatos információk WiFi Map is a super app with the core asset of a community-driven decentralized wireless network that incorporates a database of 4.5 billion WiFi hotspots. We have achieved great success in Web2 space, reaching 150,000,000 million users, MAU 3,000,000 million and DAU 300,000 users, and are now ready to revolutionize the Web3 space with the vision of becoming a global virtual network operator. We are a live product that is on the market already for 8 years. More details on the App: $WIFI and in-app wallet. An ERC-20 token on the Polygon network and the currency underpinning the entire WiFi Map ecosystem. $WIFI will be stored on the proprietary in-app wallet as well as third-party wallets. There will be a 20%-40% discount available for redeeming services via the token inside the app, in addition to lockup and staking rewards. Furthermore, the tokenization of the platform will bring redeemable rewards for those who rise up through the ranks of the leaderboard and create further incentives for community members to contribute to the platform by adding hotspots, verifying credentials and running speed tests.

Participate-to-earn: earn tokens for adding hotspots, verifying credentials, and running speed tests

Beneficial terms for partner services: enjoy special terms when accessing partner services including power banks.

Tripping: leave $WIFI tokens as a gesture of thanks to the person who added your favorite hotspot.

eSIM cashback: when you purchase eSIM data, you’ll receive 3–5% instant cashback in $WIFI tokens. When you redeem $WIFI tokens for eSIM data, you’ll receive a 15–20% token cashback reward.

Hold-to-earn: hold $WIFI in your in-app wallet to earn eSIM data.

WiFi Map DAO: 10% of all redeemed $WIFI flows into a DAO, where the WiFi Map community can decide on the best way to grow the ecosystem. Hivatalos webhely: https://weconnectu.io/ Fehér könyv: https://s3.amazonaws.com/files.weconnectu.io/Whitepaper_02_2023.pdf Vásárolj most WIFI tokent!

WiFi Map (WIFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WiFi Map (WIFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 589.21M $ 589.21M $ 589.21M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Minden idők csúcspontja: $ 0.499973 $ 0.499973 $ 0.499973 Minden idők mélypontja: $ 0.00250922 $ 0.00250922 $ 0.00250922 Jelenlegi ár: $ 0.00410394 $ 0.00410394 $ 0.00410394 További tudnivalók a(z) WiFi Map (WIFI) áráról

WiFi Map (WIFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WiFi Map (WIFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WIFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WIFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WIFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WIFI token élő árfolyamát!

