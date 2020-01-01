WABBIT (WABBIT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WABBIT (WABBIT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

WABBIT (WABBIT) tokennel kapcsolatos információk Wabbit is a bold memecoin built on the Avalanche network, designed to appeal to everyone—not just degens. Inspired by the universal symbol of luck, the number 777 is woven into Wabbit’s DNA—not only in its total supply of 777,777,777 tokens but also in its unique contract address: 0x77776aB9495729E0939E9bADAf7E7c3312777777. Wabbit draws inspiration from iconic scenes in anime, cartoons, movies, and gaming, making it relatable and fun for everyone. With several features and utilities already planned for the long-term roadmap, Wabbit is more than just a memecoin—it’s a community-driven, fair, and entertaining crypto experience. No presale, no team allocation, just a fair launch for everyone to enjoy Hivatalos webhely: https://wabbit.meme Vásárolj most WABBIT tokent!

WABBIT (WABBIT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WABBIT (WABBIT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.67K Teljes tokenszám: $ 777.78M Keringésben lévő tokenszám: $ 777.78M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.67K Minden idők csúcspontja: $ 0.00234934 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 További tudnivalók a(z) WABBIT (WABBIT) áráról

WABBIT (WABBIT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WABBIT (WABBIT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WABBIT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WABBIT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WABBIT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WABBIT token élő árfolyamát!

WABBIT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WABBIT kapcsán? WABBIT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WABBIT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

